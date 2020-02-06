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Все про:Целовальник (17) застройка (576) САП (1254)

 Суд отпустил на поруки бывшего главного архитектора Киева Целовальника, подозреваемого по делу об "исчезнувшем бассейне", - САП

6 февраля 2020 Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему главному архитектору города Киева, подозреваемому в злоупотреблениях при завершении строительных работ, в результате которых школьники одной из столичных школ остались без бассейна.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе САП.

В сообщении отмечается: "Суд отказал в удовлетворении ходатайства прокурора САП и детектива НАБУ о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн гривен залога и отпустил бывшего главного архитектора столицы на поруки двум народным депутатам Украины и архитектору.

Специализированная антикоррупционная прокуратура категорически не согласна с таким решением суда и готовит апелляционную жалобу с требованием назначить подозреваемому более строгую меру пресечения.

Избрание меры пресечения второму подозреваемому по делу запланировано на 15:00 ч. 7 февраля 2020".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ объявило подозрение экс-главному архитектору Киева и гендиректору компании-застройщика. Подозревают в нанесении 9,3 млн грн убытков

Напомним, бывшего главного архитектора столицы и директора фирмы - застройщика разоблачили детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП при оперативном сопровождении ГУ КЗЭ СБУ.

В информации НАБУ отмечалось: "В июле 2013 года, как выяснило следствие, директор департамента градостроительства и архитектуры КГГА (бывший главный архитектор), действуя в сговоре и в интересах директора компании-застройщика, выдал градостроительные условия и ограничения застройки. Вместо строительства бассейна для средней школы № 130 они предусматривали строительство на территории школы многоуровневого паркинга".

С августа 2010 года до сентября 2015 года главным архитектором Киева был Сергей Целовальник.

Источник: https://censor.net.ua/n3174264
 
 
 Топ комментарии
 
Можно поздравить антикоррупционный суд с успешным почином.
Как всегда, все предсказуемо.
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Как бы с исчезнувшим бассейном не исчез и сам бывший архитектор. Искать исчезнувшего в исчезнувшем будет довольно затруднительно.
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Избранная нация. Никого из них не посадят. А потом еще и дадут в исраиль сбежать...
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Можно поздравить антикоррупционный суд с успешным почином.
Как всегда, все предсказуемо.
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ты перепутал антикорр суд с зелеными тройками
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Как бы с исчезнувшим бассейном не исчез и сам бывший архитектор. Искать исчезнувшего в исчезнувшем будет довольно затруднительно.
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все что копают "антикоррупционеры" фуфло шитое белыми нитками и высосанное из пальца в надежде показать посадки для рейтинга бубочки
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Щодо целовальника, там клейма ставити нема де.
Тому той, хто захоче, зможе легко його посадити.
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Избранная нация. Никого из них не посадят. А потом еще и дадут в исраиль сбежать...
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На этом коррумпированном скоте клейма ставить негде: жулик и негодяй.
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Переселенці з Донбасу та росіяни організували в Києві "ботоферму" ㅡ СБУ

Суд отпустил на поруки бывшего главного архитектора Киева Целовальника, подозреваемого по делу об "исчезнувшем бассейне", - САП - Цензор.НЕТ 9255

"Боти" повідомляли про мінування метро, торгово-розважальних центрів та вокзалів, а також створювали анонімні канали у Telegram для торгівлі наркотиками, вогнепальною зброєю, вибухівкою тощо
Через фейкові акаунти учасники "ботоферми" поширювали в соцмережах недостовірну інформацію, підбурювали протестні настрої, а також здійснювали інформаційні атаки на акаунти вітчизняних високопосадовців, ㅡ повідомляють в управлінні.
Під час обшуків правоохоронці виявили комп'ютери, спеціальне обладнання та майже 2000 SIM-карт.
За даними Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, угруповання мало понад 500 активних акаунтів.

Суд отпустил на поруки бывшего главного архитектора Киева Целовальника, подозреваемого по делу об "исчезнувшем бассейне", - САП - Цензор.НЕТ 9863
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Дэвид Копперфильд с исчезнувшей статуей Свободы - лошара!
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А слабо им поинтересоваться куда из центра Киева пропал бассейн Динамо, на котором тренировались сборные по водным видам спорта?
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"на поруки двум народным депутатам Украины ", хорошо иметь нянек во власти, но пока это не привлечет инвесторовИсточник: https://censor.net.ua/n3174264
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бассейн а точнее новый владелец все порешал
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