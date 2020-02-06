 Суд отпустил на поруки бывшего главного архитектора Киева Целовальника, подозреваемого по делу об "исчезнувшем бассейне", - САП

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе САП.
В сообщении отмечается: "Суд отказал в удовлетворении ходатайства прокурора САП и детектива НАБУ о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн гривен залога и отпустил бывшего главного архитектора столицы на поруки двум народным депутатам Украины и архитектору.
Специализированная антикоррупционная прокуратура категорически не согласна с таким решением суда и готовит апелляционную жалобу с требованием назначить подозреваемому более строгую меру пресечения.
Избрание меры пресечения второму подозреваемому по делу запланировано на 15:00 ч. 7 февраля 2020".
Напомним, бывшего главного архитектора столицы и директора фирмы - застройщика разоблачили детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП при оперативном сопровождении ГУ КЗЭ СБУ.
В информации НАБУ отмечалось: "В июле 2013 года, как выяснило следствие, директор департамента градостроительства и архитектуры КГГА (бывший главный архитектор), действуя в сговоре и в интересах директора компании-застройщика, выдал градостроительные условия и ограничения застройки. Вместо строительства бассейна для средней школы № 130 они предусматривали строительство на территории школы многоуровневого паркинга".
С августа 2010 года до сентября 2015 года главным архитектором Киева был Сергей Целовальник.
Как всегда, все предсказуемо.
Тому той, хто захоче, зможе легко його посадити.
"Боти" повідомляли про мінування метро, торгово-розважальних центрів та вокзалів, а також створювали анонімні канали у Telegram для торгівлі наркотиками, вогнепальною зброєю, вибухівкою тощо
Через фейкові акаунти учасники "ботоферми" поширювали в соцмережах недостовірну інформацію, підбурювали протестні настрої, а також здійснювали інформаційні атаки на акаунти вітчизняних високопосадовців, ㅡ повідомляють в управлінні.
Під час обшуків правоохоронці виявили комп'ютери, спеціальне обладнання та майже 2000 SIM-карт.
За даними Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, угруповання мало понад 500 активних акаунтів.