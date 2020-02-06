 Суд отпустил на поруки бывшего главного архитектора Киева Целовальника, подозреваемого по делу об "исчезнувшем бассейне", - САП

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе САП.

В сообщении отмечается: "Суд отказал в удовлетворении ходатайства прокурора САП и детектива НАБУ о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн гривен залога и отпустил бывшего главного архитектора столицы на поруки двум народным депутатам Украины и архитектору.

Специализированная антикоррупционная прокуратура категорически не согласна с таким решением суда и готовит апелляционную жалобу с требованием назначить подозреваемому более строгую меру пресечения.

Избрание меры пресечения второму подозреваемому по делу запланировано на 15:00 ч. 7 февраля 2020".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ объявило подозрение экс-главному архитектору Киева и гендиректору компании-застройщика. Подозревают в нанесении 9,3 млн грн убытков

Напомним, бывшего главного архитектора столицы и директора фирмы - застройщика разоблачили детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП при оперативном сопровождении ГУ КЗЭ СБУ.

В информации НАБУ отмечалось: "В июле 2013 года, как выяснило следствие, директор департамента градостроительства и архитектуры КГГА (бывший главный архитектор), действуя в сговоре и в интересах директора компании-застройщика, выдал градостроительные условия и ограничения застройки. Вместо строительства бассейна для средней школы № 130 они предусматривали строительство на территории школы многоуровневого паркинга".

С августа 2010 года до сентября 2015 года главным архитектором Киева был Сергей Целовальник.



