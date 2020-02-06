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Все про:Днепропетровщина (1457) мошенничество (774) прокуратура (3839)

 Группировка продала несуществующие автомобили на сумму более 1,8 млн грн на Днепропетровщине, - прокуратура

Прокуратурой Днепропетровской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 11 членов организованной группы за совершение преступлений, предусмотренных ч.2,4 ст.190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

По версии следствия, в течение 2016-2019 годов злоумышленники размещали на интернет-сайте "olx.ua" объявления о продаже якобы имеющихся у них новых автомобилей, подыскивая таким образом граждан, желающих приобрести их по заниженной стоимости. Найденным покупателям сообщали о необходимости внесения предоплаты на счета ряда предприятий в размере 10-23% от стоимости автомобилей (в денежном эквиваленте - от 15 до 110 000 грн).

В дальнейшем денежные средства перечислялись подконтрольным физическим лицам - предпринимателям и переводились в наличные. При этом адреса офисов предприятий и телефонов участников преступления постоянно менялись.

За указанный период членам организованной группы удалось обманули 33 пострадавших на сумму более 1,8 млн грн.

Санкциями указанных статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174262
 
 
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Напомнило...
Мне, мама, кинь на этот номер
три тыщи, я попал в беду!
хоть я не мама, а геннадий,
кладу...
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"Понять и простить"
(до того ж "продаж неіснуючих автівок" - у цих словах є присмак дзен-буддизму)
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варто налаштуватись та відчути вкраплення дзинь-дзінь дзен-буддизму...
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...а какой партии принадлежит группировка, скажите пожалуйста...
...Извиняюсь...
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