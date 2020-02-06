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 Политика Украины, За рубежом
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 Восстановление речного судоходства между Украиной и Беларусью вышло на стадию практической реализации, - Криклий

В правительстве планируют развивать внутреннее речное судоходство, а также работать совместно с Беларусью над восстановлением следования кораблей на Днепре и реке Припять.

Об этом договорились министр инфраструктуры Украины и министр транспорта и коммуникаций Беларуси во время совместной встречи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"Нашей основной задачей и целями дальнейшего сотрудничества является развитие речного судоходства на реках Припять и Днепр, восстановление полноценного судоходства, в том числе в рамках реализации проекта Е-40. Проект по восстановлению международного речного пути Е-40 вышел на стадию практической реализации", - сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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По его словам, с началом навигации на реках Днепр и Припять начнут работы по доведению глубин до судоходных. Кроме этого, Украина и Беларусь планируют запустить совместный туристический речной маршрут.

"Кроме того, идет активная работа по организации туристического маршрута водным транспортом Киев-Мозырь-Киев с использованием судна "Рассвет", которое принадлежит ГП "Администрация речных портов". Готовность судна к выходу в рейс планируется на конец апреля 2020 года", - отмечают в Мининфраструктуры.

Источник: https://censor.net.ua/n3174259
 
   
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скрин из нового приложения диждитализаторов которое было сегодня презентовано
Восстановление речного судоходства между Украиной и Беларусью вышло на стадию практической реализации, - Криклий - Цензор.НЕТ 7884
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По его словам, с началом навигации на реках Днепр и Припять начнут работы по доведению глубин до судоходных.

Радиоактивный чернобыльский ил достанут? Дуже дякуємо!
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Ага и резко закончилось
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кораблику с туристами беларускими и барыгам хорошо, а киевлянам хорошего мало, на входе в Киевском море осело много радиоактивного ила и если там будут углублять а там будут углублять акваторию ради всяких кораблей то весь этот радиоактивный ил пойдет в речку Днепр
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Это не бред а правда ,поищи статьи в гугле. Там после Чернобыля в Киевском море заилилось много радиоактивных отходов. И если этот слой ила поднять то радиация выйдет в Киевское море и в Днепр.
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Я пам'ятаю як кацапня на Цензорі на гівно сходила. Цікаво, що вони зором заспівають.
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По его словам, с началом навигации на реках Днепр и Припять начнут работы по доведению глубин до судоходных.

Радиоактивный чернобыльский ил достанут? Дуже дякуємо!
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радиоактивные отходы выкинут на берега Днепра, тем скорее вымрут все, в том числе и те у кого домики у воды но и те кто водичку из Днепра получает в водопроводе
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Опасно всё это. Вдруг ***** спустится по Днепру от Смоленска и захватит Киев как новгородцы в 9 веке Восстановление речного судоходства между Украиной и Беларусью вышло на стадию практической реализации, - Криклий - Цензор.НЕТ 8199
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К тому времени не только землю продадут но и все судоходные реки.. Кто больше даст -того и река!
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***** може спуститись по Дніпру тільки у мішку.
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скрин из нового приложения диждитализаторов которое было сегодня презентовано
Восстановление речного судоходства между Украиной и Беларусью вышло на стадию практической реализации, - Криклий - Цензор.НЕТ 7884
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Сбои бывают. Исправляются в течении нескольких часов. Сам пользуюсь уже больше месяца. Один раз спасло приложение, забыл дома барсетку с документами..
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Видно сильно достали москали Лукашенко, что восстанавливают речное судоходство между Украиной и Беларусью
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Это восстановленное речное судоходство очень может пригодиться баржам с расеянской десантурой и морпехами.
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"Кроме того, идет активная работа по организации туристического маршрута водным транспортом Киев-Мозырь-Киев с использованием судна "Рассвет", которое принадлежит ГП "Администрация речных портов". Готовность судна к выходу в рейс планируется на конец апреля 2020 года", - отмечают в Мининфраструктуры.

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А оно способно ещё оставаться на плаву?
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