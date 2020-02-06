 Восстановление речного судоходства между Украиной и Беларусью вышло на стадию практической реализации, - Криклий

Об этом договорились министр инфраструктуры Украины и министр транспорта и коммуникаций Беларуси во время совместной встречи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"Нашей основной задачей и целями дальнейшего сотрудничества является развитие речного судоходства на реках Припять и Днепр, восстановление полноценного судоходства, в том числе в рамках реализации проекта Е-40. Проект по восстановлению международного речного пути Е-40 вышел на стадию практической реализации", - сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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По его словам, с началом навигации на реках Днепр и Припять начнут работы по доведению глубин до судоходных. Кроме этого, Украина и Беларусь планируют запустить совместный туристический речной маршрут.

"Кроме того, идет активная работа по организации туристического маршрута водным транспортом Киев-Мозырь-Киев с использованием судна "Рассвет", которое принадлежит ГП "Администрация речных портов". Готовность судна к выходу в рейс планируется на конец апреля 2020 года", - отмечают в Мининфраструктуры.