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Все про:Киев (18547) непогода (463) погода (2586) морозы (171) снегопад (683)

 В Киеве ожидается снег, призываем водителей воздержаться от поездок на собственных автомобилях, - КГГА

Погода в Киеве к вечеру 6 февраля ухудшится, ожидается мокрый снег и понижение температуры воздуха.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, с 15:30 и до 20:00, по данным синоптиков, в Киеве ожидается мокрый снег, первыми осадки встретят северо-западные окраины столицы.

"После осадков температура опустится до -3. Снег прогнозируют также и в пятницу. Призываем водителей по возможности воздержаться от поездок на частных автомобилях, чтобы не мешать работе спецтехники и не создавать пробки на автодорогах столицы. На время осадков рекомендуется предоставить преимущество общественному транспорту для передвижения по городу", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что 7 февраля в Киеве ожидается небольшой снег и гололедица на дорогах. Ночная температура в столице опустится до -8, днем - до -5.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апрельская погода в феврале: синоптики зафиксировали в Киеве новый температурный рекорд

Источник: https://censor.net.ua/n3174257
 
 
 Топ комментарии
 
Интересно, если не садиться в автомобили то как на работу добираться? Пешком что ли или еще скажите на ваших общественных быдловозах с бомжами? Чтобы не было пробок обявите выходной. Остальное то от лукавого
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Так готовьте технику, труженики!
Или деньги, предназначенные для финансирования уборки снега (которого не было), уже потратили?
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воздержаться от поездок на собственных автомобилях
У Києві очікується сніг, закликаємо водіїв утриматися від поїздок на власних авто, - КМДА - Цензор.НЕТ 8169
Угонять чужие?
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и правильно)
свои автомобили не брать - садится нужно за соседский
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Так готовьте технику, труженики!
Или деньги, предназначенные для финансирования уборки снега (которого не было), уже потратили?
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педалик уже руки потирает... сколько реагентов списать можно
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Зима пришла "внезапно" в феврале....а сколько топлива и смесей уже списали, а бабло раздерибанили!
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Снега и не видно)
Совсем расслабились, забыли что такое снегопад?
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Зимы ждала-ждала природа,
Снег выпал только в январе феврале...
В столице ДыРы уже сантиметров 30.
От снега ломаются деревья.
Чистят только центральные улицы.

В Киеве ожидается снег, призываем водителей воздержаться от поездок на собственных авто, - КГГА - Цензор.НЕТ 4398
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Эй, на велике! Две пиццы с беконом! Быстро!
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Вы же хотели зимы и снега то теперь радуйтесь. Особенно меня улыбают дебилы которые пол года ныли что хотят настоящей зимы а когда выпал снег попрятались по домам и сопли на кулак наматывают. Никого на улице не видно.
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Интересно, если не садиться в автомобили то как на работу добираться? Пешком что ли или еще скажите на ваших общественных быдловозах с бомжами? Чтобы не было пробок обявите выходной. Остальное то от лукавого
 показать весь комментарий
 
 
воздержаться от поездок на собственных автомобилях
У Києві очікується сніг, закликаємо водіїв утриматися від поїздок на власних авто, - КМДА - Цензор.НЕТ 8169
Угонять чужие?
 показать весь комментарий
 
 
А деньги на очистку наверное еще в декабре закончились.
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