 "Никто никого не выкидывает": Зеленский призвал не верить слухам о том, что шахтеров выгонят с работы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал в четверг во время посещения шахты "Межиричанская" в городе Червоноград Львовской области.

"Я хочу всех в целом шахтеров успокоить. Я же, прежде всего, человек, а потом уже президент. Мы уважаем вашу профессию, мы знаем, что она недооценена в стране много лет, мы все. Понимаем, что есть сложности, задолженности. Закроем задолженность", - заявил Зеленский.

Глава государства призвал не воспринимать на веру все слухи о том, что завтра якобы закроется та или иная шахта, выгонят с работы шахтеров.

"У нас в стране более 50 шахт, 67 тыс. человек работает, при этом мы понимаем, что такое 67 тыс. человек, - это 200 тыс. в целом, это же семьи. Никто никого не выкидывает. Вы должны понимать, мы нормальная власть, нормальные люди", - подчеркнул он.

Президент также указал, что по проблеме реформирования угольной отрасли сначала будут предложены планы, которые должно разработать правительство, потом они будут обсуждаться с обществом и шахтерами.

"И будем обсуждать, какую шахту необходимо модернизировать, какая шахта, к сожалению, уже не домодернизируется, и тогда нужно найти людям другую работу, государство должно предоставить, где зарплата такая же или лучше, не меньше", - сказал он.

Зеленского пригласили на большую встречу работников угольной отрасли в Киеве 25 февраля, и он в свою очередь отметил, что к этому мероприятию уже должен быть план действий по реформированию отрасли, хотя бы частично погасить задолженность перед шахтерами и озвучить сроки дальнейшего окончательного погашения долгов по зарплатам.

Напомним, сегодня Зеленский отправился с рабочей поездкой во Львовскую область.

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