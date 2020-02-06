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 Мужчине, который поджег автомобиль львовской журналистке Терещук, могут изменить подозрение на более тяжелое, - Шевченко

19-летний уроженец Молдовы, который поджег во Львове машину корреспондентки "Радио Свобода" Галины Терещук, а после скрывался после в Одессе, может получить подозрение по более тяжелой статье.

Об этом директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко заявил на внеочередном заседании комитета ВР по вопросам свободы слова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Задержанному предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 194 УК "Умышленная порча имущества". Хочу заметить, что именно производство зарегистрировано по "журналистской" статье 341-1 ч. 2 "Умышленная порча имущества журналиста в связи с выполнением им служебных обязанностей", если в ходе следствия подтвердится, что это лицо осознавало и знало, чье именно имущество оно портит, то безусловно будет подозрение по этой, более тяжкой, статье", — сказал Шевченко.

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Он отметил, что сейчас следователи проверяют людей, с которыми общался подозреваемый.

"Мы надеемся, что это подозрение, которое согласовано с прокуратурой, это первый шаг. А дальнейшие следственные действия, которые проведет полиция Львовской области, позволят завершить следствие, возможно, подозрение будет по другим, более тяжелым, статьям. Кто или что сподвигло задержанного к совершению преступления — это и есть предмет исследования следствия", — добавил Шевченко.

Ранее Цензор.НЕТ сообщил, что полиции удалось задержать подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки Галины Терещук. Задержанному — 19 лет, он уроженец Молдовы. По версии следствия, после поджога он попытался скрыть внешность и сбежал в Одессу.

Автомобиль журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук подожгли во Львове в полночь 30 января.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174251
 
 
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