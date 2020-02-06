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 Общество
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Все про:ВР (24371) пенсионный возраст (724) Третьякова Галина (15)

 "Повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс", - "слуга народа" Третьякова, глава комитета ВР по соцполитике

Повышение пенсионного возраста в Украине является неизбежным процессом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Экономической правде" заявила глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

По ее словам, повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно.

"Повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс. Есть исследования Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию", - отметила Третьякова.

Она также отметила, что в дальнейшем украинцы должны платить больше налогов, чтобы содержать тех, кто сегодня платит меньше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин планирует отказаться от системы градации инвалидности по группам, - глава комитета ВР по соцполитике Третьякова

Источник: https://censor.net.ua/n3174249
 
 
 Топ комментарии
 
Рост деревьев, где вы будете висеть-неизбежный процесс...
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Неизбежный процесс - забрать у осла оманского булаву "Повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс", - глава парламентского комитета по социальной политике от "СН" Третьякова - Цензор.НЕТ 792
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Радійте, зєбіли передпенсійного віку. Доведеться вам ще кілька років на слуг народу потрудитися.
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Рост деревьев, где вы будете висеть-неизбежный процесс...
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Типа новая шутка? Все получилось диаметрально наоборот.
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При Порошенко это не было, а при Зеленском сразу все изменилось - процесс вдруг стал неизбежным.
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при пэдре это началось, сейчас продолжается его преемником, а противостояние ПЕСиков против зебилов - для лохов безмозглых.
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Швидше б вже відмінили пенсії, скоротили субсидії, зарплати бюджетникам. І одночасно ще раз підняли зарплати для слуг норот і податки для усних інших.
Ну щоб по чесному всьо було - і собі підняли і ЗЄбидлу, да.
Тищща піцот лаєків від мене за ідею.
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это ты как раз про себя? При пэдре тебе лопату всунули, но ты ее не вынимаешь, а вопишь, что преемники пэдры намного хуже. Ты лопату то из жопы вынь - ей там не место и при пэдре и при осле. Ну, с моей точки, зрения, хотя, может, тебе нравится...
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не свисти, сопля зеленая. Зеленский выполняет все, что нравится россии. Его даже Лавров постоянно хвалит, а Порошенко а кремле постоянно ругали.
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Всемирная энтропия неизбежна и необратима.
А все остальное - ВРАНЬЕ и ДЕРЬМО!

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А "лицо" то какое "умное да красивое"... Её мать, видать, уже давно на пенсии... Ну почему в очередной раз хочется материаться?.......
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Какая разница?! Зебил не национальность, а состояние мозгов и души.
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Фигасе бомбежка зашкварами пошла-явно готовят что-то!
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Неизбежный процесс - забрать у осла оманского булаву "Повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс", - глава парламентского комитета по социальной политике от "СН" Третьякова - Цензор.НЕТ 792
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Радійте, зєбіли передпенсійного віку. Доведеться вам ще кілька років на слуг народу потрудитися.
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барыг уже нету а результат тот же, так может не в барыгах дело...

зебики теперь добьют экономику своими смартфонными и фискальными реформами, и пенсии ваще не будет
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Январскую выплату пенсий еще не закрыли на 12%.
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Щось багато зашкварів - на місці бубочки я б заторчав на 2-3 дні, може розсосеться?
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они уже несколько недель здесь не отвечают....
беспокоюсь... - может что случилось с ними..?
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Единственная извилина шипит от бубочкиного турборежима.
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ага...
это тяжело осознавать, что смертный приговор подписал себе сам....
Воолооодяяя!!!! "Повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс", - "слуга народа" Третьякова, глава комитета ВР по соцполитике - Цензор.НЕТ 7313
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може проще установить порог максимальной пенсии?
например в 10 000 грн /2 минимальные зарплаты/
сделать обрезание всем кто больше получает прямо в следующем квартале
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Якраз після обрізання пенсія виросте в декілька разів.
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Год назад пенсионный возраст снизили в Италии, в Китае. Видимо они там "исследования" Всемирного банка и бредни своих "слуг народа" не слушают.
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Тимошенко в боротьбі за трибуну отримала травму
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це ця тьотяха,у якої в трусах мокро від нових матраців?
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Зекоманда наступає на ті ж граблі....Робочі місця створювати треба!!!!Відроджувати профнавчання,по спражвньому реформувати медицину,а не по супруновську.Немає на нас Піночета.....
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Уха-ха-шечки!!!

Зебилы должны платить больше!!! Зебилы должны платить дольше!!! "Повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс", - "слуга народа" Третьякова, глава комитета ВР по соцполитике - Цензор.НЕТ 7673
И в армейку в 18 лет родненьких внучков-соплячков провожать со слезами на умудренных жизненным опытом глазах. "Повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс", - "слуга народа" Третьякова, глава комитета ВР по соцполитике - Цензор.НЕТ 2151
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Она также отметила, что в дальнейшем украинцы должны платить больше налогов, чтобы содержать тех, кто сегодня платит меньше.Источник: https://censor.net.ua/n3174249
"Повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс", - "слуга народа" Третьякова, глава комитета ВР по соцполитике - Цензор.НЕТ 6685

Источник: https://censor.net.ua/n3174249
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Грося пенсии повышал, а эти пенсионный возраст. Зебараны, разницу хоть чувствуете? Или похрен? Главное, что Пороха сняли! От тупорылые, ***.
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Брехня.гноЙся так доповишався,що зварювальник з 38-ним стажем отримує пенсію в 1800 грн.
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А вот если бы он не имел стажа и работал грузчиком в продуктовом, ему бы грося повысил и дал 13 пенсию.
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Все как на Рашке. Интересно как ето вяжется с предвыборными обещаниями что украинцы захотят вернуться обратно в Украину? По мойму отсюда скоро на костылях и кто еще может ползать будут драпать за бугор
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Эти трындят, а пан рева уже звигачил 35 страхового, даже если ты работал с 30 лет фиг пенсию получишь))
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Скоро начнут рассказывать про "демографическую яму"... а нужно просто бороться с олигархами, которые высасывают страну в погоне за "сверхприбылью", и как следствие налаживать нормальный средний класс.
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Она также отметила, что в дальнейшем украинцы должны платить больше налогов, чтобы содержать тех, кто сегодня платит меньше.

Ето типо украинцы теперь должны платить больше за Ахметова, Косюка, Бени и прочих тварей которые не платят налогов мало того даже дотации получают из нашего кармана на ветрячки и курочек?
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"Повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс" - ето по галюне третьяковой,
а вот мнение Конгресса об основных причинах для повышения пенсионного возраста.Congress cited improvements in the health of older people and increases in average life expectancy as primary reasons for increasing the normal retirement age.
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а куда это все зеленоносые подевались? "Повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс", - "слуга народа" Третьякова, глава комитета ВР по соцполитике - Цензор.НЕТ 900 ..ау)..коронный вирус подхватили или еще диарею какую?))..или все ржете по приколу, овцы и бараны? "Повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс", - "слуга народа" Третьякова, глава комитета ВР по соцполитике - Цензор.НЕТ 6660..
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зелена дрисня, а ну - розкажіть що з того, за що ви обсерали Петю, ще не погіршив Засцика?
от же ж тупа бидлота!
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Зечпокіну - 'Виплачувати пенсії й зарплатню посадовцям після Смерті'
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Ну что ж все идет по плану, если украинцы и это стерпят, без социального взрыва, то в принципе их не то что порох, их даже наш социал-национальный Вождь не спасет. Стойло, плетка и похлебка, вот что заслуживает народ терпящий такие унижения.
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Да неужели? То, что Третьякова лысая - заметно. Но видно, что после химиоотерапии ей и до пенсии полюбому не дожить. Жаба на других свою желчь выливает.
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Каждый день этих зеленых д...билов "хуже не будет!", "он наш, с народа!" и "по приколу" макают в зеленое гов...о. Дают со своих гов...ноканалов жрать это же г...вно. И снова в него макают. Что же делаю в это время зебилы-полудурки? А они бегут покупать утб-тюнеры и подключатся к платным провайдерам. А для чего они делают это? Что б не сбиватся с графика поедание зеленого го..на. Вершина феерической деградации.
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Не проталкивай законы по содержанию даунбассии на шее народа Украины, то тогда будет легче. Вы сейчас, за счет простых людей, даубассов хотите содержать.
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