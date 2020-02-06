 "Повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс", - "слуга народа" Третьякова, глава комитета ВР по соцполитике

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Экономической правде" заявила глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.
По ее словам, повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно.
"Повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс. Есть исследования Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию", - отметила Третьякова.
Она также отметила, что в дальнейшем украинцы должны платить больше налогов, чтобы содержать тех, кто сегодня платит меньше.
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Ну щоб по чесному всьо було - і собі підняли і ЗЄбидлу, да.
Тищща піцот лаєків від мене за ідею.
А все остальное - ВРАНЬЕ и ДЕРЬМО!
c. Новокубанка, Целиноградская область, Казахстан
зебики теперь добьют экономику своими смартфонными и фискальными реформами, и пенсии ваще не будет
беспокоюсь... - может что случилось с ними..?
это тяжело осознавать, что смертный приговор подписал себе сам....
Воолооодяяя!!!!
например в 10 000 грн /2 минимальные зарплаты/
сделать обрезание всем кто больше получает прямо в следующем квартале
Зебилы должны платить больше!!! Зебилы должны платить дольше!!!
И в армейку в 18 лет родненьких внучков-соплячков провожать со слезами на умудренных жизненным опытом глазах.
Источник: https://censor.net.ua/n3174249
Ето типо украинцы теперь должны платить больше за Ахметова, Косюка, Бени и прочих тварей которые не платят налогов мало того даже дотации получают из нашего кармана на ветрячки и курочек?
а вот мнение Конгресса об основных причинах для повышения пенсионного возраста.Congress cited improvements in the health of older people and increases in average life expectancy as primary reasons for increasing the normal retirement age.
от же ж тупа бидлота!