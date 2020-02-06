EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  1417  3
Все про:Зеленский (4502) Львовщина (1825) ОГА (1579) Козицкий (1)

 Новым главой Львовской ОГА стал Козицкий

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Максима Козицкого новым главой Львовской областной государственной администрации.

Об этом он объявил в ходе рабочего визита во Львовскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".

Козицкий является директором компании по установке ветровых и солнечных электростанций "Эко-Оптима".

В 2015 году баллотировался в Львовский облсовет от партии "Самопомич". Тогда Козицкий в совет не прошел.

Летом прошлого года Козицкий уже был кандидатом на должность главы ЛОГА. После увольнения предыдущего главы Львовской ОГА Маркияна Мальского кандидатуру Козицкого снова согласовали на должность главы ЛОГА.

Читайте также: Зеленский сегодня представит нового главу Львовской ОГА и посетит шахту "Межиричанская", - ОП

Источник: https://censor.net.ua/n3174247
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Папа, Зиновий Козицкий, владеет буровыми компаниями.
 показать весь комментарий
 
У мене на жаль асоціація на цапа-кацапа(
 показать весь комментарий
 
Максім...Казіцкій...ніхто Янелоха у Львові не чув і не бачив.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх