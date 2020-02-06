 Новым главой Львовской ОГА стал Козицкий

Об этом он объявил в ходе рабочего визита во Львовскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".
Козицкий является директором компании по установке ветровых и солнечных электростанций "Эко-Оптима".
В 2015 году баллотировался в Львовский облсовет от партии "Самопомич". Тогда Козицкий в совет не прошел.
Летом прошлого года Козицкий уже был кандидатом на должность главы ЛОГА. После увольнения предыдущего главы Львовской ОГА Маркияна Мальского кандидатуру Козицкого снова согласовали на должность главы ЛОГА.