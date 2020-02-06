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 Политика Украины
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Все про:земля (1658) Национальный корпус (231) рынок земли (99)

 "Национальный Корпус" призвал Зеленского выполнить обещание и назначить референдум по вопросу земли

Сегодня, 6 февраля, в Киеве началась очередная акция против снятия моратория на продажу сельскохозяйственной земли. Под стенами Верховной Рады собрались сотни митингующих и их количество постоянно растет. К протесту аграриев уже традиционно присоединились ветераны и представители политической партии "Национальный корпус", которые также выступают против распродажи украинской земли.

""Национальный Корпус" вместе с аграриями и фермерами начинают пикет Верховной Рады с требованием не принимать закон о распродаже украинской земли. Открытие рынка земли в условиях войны, без земельного аудита и без обещанного референдума – недопустимо и является преступлением!" - об этом представители партии написали в телеграмм-канале.

Патриоты также обратились к президенту Украины и напомнили предвыборное обещание, которое гласит о проведении референдумов по поводу важнейших для украинского общества вопросов, к которым относится и вопрос снятия моратория на продажу земли. В "Национальном Корпусе" Владимира Зеленского призвали немедленно назначить всенародный референдум.

Национальный Корпус призвал Зеленского выполнить обещание и назначить референдум по вопросу земли 01
Национальный Корпус призвал Зеленского выполнить обещание и назначить референдум по вопросу земли 02

"Зеленский, выполняй то, что обещал народу – требуем референдума по земле", - опубликовано в телеграмм-канале "Национального Корпуса".

Напомним, что именно сегодня, 6 февраля, Верховная Рада планирует вернуться к рассмотрению законопроекта о снятии моратория на продажу сельскохозяйственной земли. Парламентарии настроены решительно, а председатель Верховной Рады, Дмитрий Разумков, накануне даже пообещал "голосовать к победе", пока закон не будет принят.

Впрочем среди митингующих, которые сейчас собрались возле ВРУ, господствуют не менее решительные намерения. Аграрии заявляют о готовности отстаивать свое право на землю, а количество протестующих, в том числе – патриотов, под стенами парламента постоянно растет.

Источник: https://censor.net.ua/n3174245
 
   
 Топ комментарии
 
Маруся Звіробій на експресс-брифінгу на виході з ДБР зачитує матеріали справи,згідно яких,Зеленський особисто дав покази,що він злякався вислову "Порошенка ненавиділи і хотіли щоб він пішов,а про тебе думають,чи краще тебе повісити,чи щоб граната зірвалася..." Переляканий віслюк.
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Аваковские моськи! А слабо перед гбр покаруселить, когда Марусе Звиробий подозрение вручали? Гондоны.
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Никита Потураев, про закупки Национальной общественной телерадиокомпанией в новом законопроекте "слуг". То есть это,конечно,деньги с ваших налогов,но если тратить их будем мы,значит они наши. А шо,так можно было?



"Национальный Корпус" призвал Зеленского выполнить обещание и назначить референдум по вопросу земли - Цензор.НЕТ 1230
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То природний процес.Фекаліями ж не кидається-і добре. Краще так,ніж якби сякнувся,та сопель на бороді,чи пальті повис.
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Не понимают люди, что референдум, это вероятность 50/50, а может быть и поменьше.
А украсть землю, нужно сейчас и с вероятностью 100%
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Нацкорпус , ОПзаЖОП , ПЕС , Юлька - яка зворушлива єдність по даному питанню ... "Национальный Корпус" призвал Зеленского выполнить обещание и назначить референдум по вопросу земли - Цензор.НЕТ 5554
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Маруся Звіробій на експресс-брифінгу на виході з ДБР зачитує матеріали справи,згідно яких,Зеленський особисто дав покази,що він злякався вислову "Порошенка ненавиділи і хотіли щоб він пішов,а про тебе думають,чи краще тебе повісити,чи щоб граната зірвалася..." Переляканий віслюк.
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Ми знаємо яша, що ти все знаєш.
Навіть те, чого не знає той, про кого ти знаєш.
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Я приніс тобі новини, зедібіл.
Про зеленого мародера і твої гроші...

"Національний Корпус" закликав Зеленського виконати обіцянку і призначити референдум з питання землі - Цензор.НЕТ 76
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И только Зеленский за дерибан украинской земли.
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В скрутні часи справжні українці завжди гуртуються.
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угу - справжні ригоАнали ...не залежно , в яких вони зараз партіях ..))
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Це просто свято якесь. Зелібоби ще не встигли сповна насолодитися двома платіжками за газ, як Зе поспішає з новою радісною новиною. В Україні подорожчає холодна вода. А якщо дорожчає холодна вода, то відповідно і гаряча подорожчає.
Дави їх Вова) Хоч посміємося.

"Національний Корпус" закликав Зеленського виконати обіцянку і призначити референдум з питання землі - Цензор.НЕТ 5943
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от будете при владі,тоді й призначайте,а то щось ви на мадуро схожі,кім чен іна і др."патріотів"
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Ну куда им до инфантильных идиотов, проголосовавших за зебилов у власти.
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Віслюк Оманський шахтарям каже, що вже не купуємо електрику за кордоном, а через хвилину міністр каже, що тільки постанови готують, щоб не купувати.
Брехня відверта, в очі.
А нарід, а шо нарід - у нас тільки на вас надія, Володимиролексанрович!
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Нац Корпус где вы были пару дней назад возле суда,когда избирали меру патриоту по Шеремету? Или не проплатили вам и не было команды и пускай сидят патриоты?
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Аваковские моськи! А слабо перед гбр покаруселить, когда Марусе Звиробий подозрение вручали? Гондоны.
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Ога. Еще одни аграрии подоспели. "Национальный Корпус" призвал Зеленского выполнить обещание и назначить референдум по вопросу земли - Цензор.НЕТ 4019

Идите вон с факелами походите, забор какой-нить распишите, памятник какой-нить поломайте... деятели зуевы.
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Вы тоже заметили что за референдум топит всякая петушня днищенская? Тимошенко, Этот пернатый, какие-то дауны в адиках под влагами. Ылита общества.
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а ти помітив, що Зюзя знову збрехав?
воно таке ж брехливе чмо, як і ти
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Зелений дятел без референдума може свою фрікцію мандатованих дебілів розпродати! А земля загальноукраїнська, тому потрібен референдум!
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Если зю делает ошибки, почему бы не воспользоваться этим и нацкорпусу, и юле, и жопе. Надо ловить интересы населения, а не рогом идти как предыдущие держатели власти. Тем более люди хорошо помнят, чем закончилась приватизация заводов-фабрик - полным развалов промышленности.
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Ну вот и фермеры из нац. корпуса подтянулись....
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а шо тебе не нравицца? Зе обещал референдум по важным вопросам - обещал, поэтому варежку прикрой))) зеленая гнида
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Да, весь полк "Азов" сидит в окопах и ждёт, пока сепары паёк поднесут.
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Кого призывать, клована? Оно ничего не решает, его нужно просто утопить в зеленом болоте
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продажа земли во время войны, когда с паспортами оккупанта бегают "граждане" Украины.
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