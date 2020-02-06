 "Национальный Корпус" призвал Зеленского выполнить обещание и назначить референдум по вопросу земли

""Национальный Корпус" вместе с аграриями и фермерами начинают пикет Верховной Рады с требованием не принимать закон о распродаже украинской земли. Открытие рынка земли в условиях войны, без земельного аудита и без обещанного референдума – недопустимо и является преступлением!" - об этом представители партии написали в телеграмм-канале.
Патриоты также обратились к президенту Украины и напомнили предвыборное обещание, которое гласит о проведении референдумов по поводу важнейших для украинского общества вопросов, к которым относится и вопрос снятия моратория на продажу земли. В "Национальном Корпусе" Владимира Зеленского призвали немедленно назначить всенародный референдум.
"Зеленский, выполняй то, что обещал народу – требуем референдума по земле", - опубликовано в телеграмм-канале "Национального Корпуса".
Напомним, что именно сегодня, 6 февраля, Верховная Рада планирует вернуться к рассмотрению законопроекта о снятии моратория на продажу сельскохозяйственной земли. Парламентарии настроены решительно, а председатель Верховной Рады, Дмитрий Разумков, накануне даже пообещал "голосовать к победе", пока закон не будет принят.
Впрочем среди митингующих, которые сейчас собрались возле ВРУ, господствуют не менее решительные намерения. Аграрии заявляют о готовности отстаивать свое право на землю, а количество протестующих, в том числе – патриотов, под стенами парламента постоянно растет.
А украсть землю, нужно сейчас и с вероятностью 100%
Навіть те, чого не знає той, про кого ти знаєш.
Про зеленого мародера і твої гроші...
Дави їх Вова) Хоч посміємося.
Брехня відверта, в очі.
А нарід, а шо нарід - у нас тільки на вас надія, Володимиролексанрович!
Идите вон с факелами походите, забор какой-нить распишите, памятник какой-нить поломайте... деятели зуевы.
воно таке ж брехливе чмо, як і ти