 УГО опровергает свою причастность к прослушке Гончарука

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УГО сообщает на странице в сети Facebook.
"Управление государственной охраны Украины открыто сотрудничает со Службой безопасности Украины в рамках уголовного производства относительно незаконного прослушивания премьер-министра Украины Алексея Гончарука, чтобы снять любые возможные подозрения в причастности военнослужащих УГО Украины к этому инциденту", - говорится в сообщении.
УГО просит представителей СМИ воздержаться от распространения непроверенных догадок и слухов до объявления соответствующими правоохранительными органами официальных результатов расследования.
Напомним, ранее сообщалось, что главное следственное управление СБУ подозревает в причастности к монтажу и распространению аудиозаписей разговоров в комнате переговоров премьер-министра Украины Алексея Гончарука группу бывших и действующих сотрудников телеканала "1+1". В установке прослушки и передачи записи подозревают сотрудников Госохраны.
Зеленым пинкертонам это не под силу.
вас уже назначили в виновные.
и таперича вам песта.
кто-то должен был быть назначенным - ну, сейчас вы оказались в плохое время в плохом месте...
ну, на помойке, где вы скоро окажитесь, бомжи ведь живут? - привыкнете и вы.
СБУ ни при делах
УГО ни при делах
методом исключения получается
что Гончарук сам пленку слил
свалить хотел по-быстрому с корабля
Они агенты фсб.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10863176-golovniy-mitnik-nefodov-zapalyuvav-iz-napivgolimi-divchatami-na-porno-shou-v-stili-bdsm-video.html
06.02.2020 г.
То что за оглашением записей, выставляющих Зеленского не очень умным человеком, стоит коломойское движение Дубинского и К - всегда было секретом Полишинеля. Естественно это все монтировалось в его студии. То что запись проводили сотрудники УДО - к этому простому умозаключению можно прийти просто методом исключения и сравнив списки бывших охранников Коломойского и нынешних сотрудников УДО. Тут вопрос не с этом. Главный вопрос - КАК проводили запись, почему именно в ЭТОЙ комнате и откуда удошники знали о в общем то спонтанной встрече Гончарука с присутствующими. Именно оглашения этого отчаянно боятся все стороны конфликта.