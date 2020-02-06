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 Политика Украины, Происшествия
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 УГО опровергает свою причастность к прослушке Гончарука

Управление государственной охраны Украины опровергает причастность своего сотрудника к "прослушке" в кабинете премьера Алексея Гончарука.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УГО сообщает на странице в сети Facebook.

"Управление государственной охраны Украины открыто сотрудничает со Службой безопасности Украины в рамках уголовного производства относительно незаконного прослушивания премьер-министра Украины Алексея Гончарука, чтобы снять любые возможные подозрения в причастности военнослужащих УГО Украины к этому инциденту", - говорится в сообщении.

УГО просит представителей СМИ воздержаться от распространения непроверенных догадок и слухов до объявления соответствующими правоохранительными органами официальных результатов расследования.

Напомним, ранее сообщалось, что главное следственное управление СБУ подозревает в причастности к монтажу и распространению аудиозаписей разговоров в комнате переговоров премьер-министра Украины Алексея Гончарука группу бывших и действующих сотрудников телеканала "1+1". В установке прослушки и передачи записи подозревают сотрудников Госохраны.

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УГО опровергает свою причастность к прослушке Гончарука 01

Источник: https://censor.net.ua/n3174243
 
   
 Топ комментарии
 
ну всё
СБУ ни при делах
УГО ни при делах
методом исключения получается
что Гончарук сам пленку слил
свалить хотел по-быстрому с корабля
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Що, сука, ви так охороняли, що всралисьґ?
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Для того, что бы судить о том, кто причастен, необходимо, как минимум, выявить средства прослушки.
Зеленым пинкертонам это не под силу.
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поздно.
вас уже назначили в виновные.
и таперича вам песта.

кто-то должен был быть назначенным - ну, сейчас вы оказались в плохое время в плохом месте...
ну, на помойке, где вы скоро окажитесь, бомжи ведь живут? - привыкнете и вы.
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Ви про що? УДО очолює крутий спєц з Моссаду , а СБУ Баканов, гроза "чєртєй"
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ну всё
СБУ ни при делах
УГО ни при делах
методом исключения получается
что Гончарук сам пленку слил
свалить хотел по-быстрому с корабля
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Що, ****, ви так охороняли, що всралисьґ?
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Для начала всех на детектор. Развели здесь "честь корпорации".
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Та щоб охоронець Коломойського зливав інфу каналу Коломойського....Якось маловірогідно УДО спростовує свою причетність до прослуховування Гончарука - Цензор.НЕТ 7432
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А для чого ви наху… потрібні, скажіть ?
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Упарвління, яке харчується нашими грошима і ні від чого не захищає...??? *****, видайте мені 300 тис за минулі роки...
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Нове прокляття: щоб тебе так удо охороняло...
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Среди нынешних сотрудников УДО много бывших охранников Коломойского. Мафия Бени повязана компроматом и кровью. Да и работа Бени на ФСБ. Все это представляет угрозу для безопасности государства.
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Да этих сивох, гончруков всех слушать надо.
Они агенты фсб.
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Голова Митної служби Максим Нефьодов побував на закритій вечірці в одному з найдорожчих закладів столиці - клубі Queen. Відео з танцями Нефьодова опублікувало видання "Страна". Читайте також Бордель під прикриттям. Як у джентльмен-клубі замовити стриптизерку, а отримати повію На ньому головний митник розважається в оточенні напівоголених дівчат в еротичному одязі в стилі БДСМ. Одну з дівчат головний митник країни облив гарячим воском зі свічки. Як зазначає видання, Нефьодов відпочивав у "таємній кімнаті" цього клубу, на вечірці De Sad, де проходить традиційне "порно-шоу". "Туди можна потрапити за списками, які формують заздалегідь. Анонси вечірок публікуються в соцмережах. Часто проводять вечірки в стилі БДСМ, коли всі в латексі. Саме на такій і перебуває Нефьодов", - пише видання. Відео: Страна.ua Голова митниці відмовився коментувати "Стране" свої танці на еротичному шоу.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10863176-golovniy-mitnik-nefodov-zapalyuvav-iz-napivgolimi-divchatami-na-porno-shou-v-stili-bdsm-video.html
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Скоро обыски будут и на УНИАНе под каким нибудь дебильным предлогом.
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Такого бардака,як зараз,в нас ще не було. Я навіть не здивуюсь,якщо скоро в інтернеті будуть розмови нашого тіпа перзидента з нашим тіпа головою СБУ,чи ще з кимось там... Іван киває на Петра,Петро на Миколу,ну і т.д,і всі нє прі дєлах...
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Хроника одного Президента ...

06.02.2020 г.

То что за оглашением записей, выставляющих Зеленского не очень умным человеком, стоит коломойское движение Дубинского и К - всегда было секретом Полишинеля. Естественно это все монтировалось в его студии. То что запись проводили сотрудники УДО - к этому простому умозаключению можно прийти просто методом исключения и сравнив списки бывших охранников Коломойского и нынешних сотрудников УДО. Тут вопрос не с этом. Главный вопрос - КАК проводили запись, почему именно в ЭТОЙ комнате и откуда удошники знали о в общем то спонтанной встрече Гончарука с присутствующими. Именно оглашения этого отчаянно боятся все стороны конфликта.
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