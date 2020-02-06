 УГО опровергает свою причастность к прослушке Гончарука

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УГО сообщает на странице в сети Facebook.

"Управление государственной охраны Украины открыто сотрудничает со Службой безопасности Украины в рамках уголовного производства относительно незаконного прослушивания премьер-министра Украины Алексея Гончарука, чтобы снять любые возможные подозрения в причастности военнослужащих УГО Украины к этому инциденту", - говорится в сообщении.

УГО просит представителей СМИ воздержаться от распространения непроверенных догадок и слухов до объявления соответствующими правоохранительными органами официальных результатов расследования.

Напомним, ранее сообщалось, что главное следственное управление СБУ подозревает в причастности к монтажу и распространению аудиозаписей разговоров в комнате переговоров премьер-министра Украины Алексея Гончарука группу бывших и действующих сотрудников телеканала "1+1". В установке прослушки и передачи записи подозревают сотрудников Госохраны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никакого давления на "1+1" не было, обыски на рабочих местах журналистов проводились по санкции суда, - СБУ. ИНФОГРАФИКА