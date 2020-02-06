 УГО опровергает свою причастность к прослушиванию Гончарука

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УГО сообщает на странице в сети Facebook.
"Управление государственной охраны Украины открыто сотрудничает со Службой безопасности Украины в рамках уголовного производства относительно незаконного прослушивания премьер-министра Украины Алексея Гончарука, чтобы снять любые возможные подозрения в причастности военнослужащих УГО Украины к этому инциденту", - говорится в сообщении.
УГО просит представителей СМИ воздержаться от распространения непроверенных догадок и слухов до объявления соответствующими правоохранительными органами официальных результатов расследования.
Напомним, ранее сообщалось, что главное следственное управление СБУ подозревает в причастности к монтажу и распространению аудиозаписей разговоров в комнате переговоров премьер-министра Украины Алексея Гончарука группу бывших и действующих сотрудников телеканала "1+1". В установке прослушки и передачи записи подозревают сотрудников Госохраны.
Зеленым пинкертонам это не под силу.
вас уже назначили в виновные.
и таперича вам песта.
кто-то должен был быть назначенным - ну, сейчас вы оказались в плохое время в плохом месте...
ну, на помойке, где вы скоро окажитесь, бомжи ведь живут? - привыкнете и вы.
СБУ ни при делах
УГО ни при делах
методом исключения получается
что Гончарук сам пленку слил
свалить хотел по-быстрому с корабля