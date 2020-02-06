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 УГО опровергает свою причастность к прослушиванию Гончарука

Управление государственной охраны Украины опровергает причастность своего сотрудника к "прослушке" в кабинете премьера Алексея Гончарука.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УГО сообщает на странице в сети Facebook.

"Управление государственной охраны Украины открыто сотрудничает со Службой безопасности Украины в рамках уголовного производства относительно незаконного прослушивания премьер-министра Украины Алексея Гончарука, чтобы снять любые возможные подозрения в причастности военнослужащих УГО Украины к этому инциденту", - говорится в сообщении.

УГО просит представителей СМИ воздержаться от распространения непроверенных догадок и слухов до объявления соответствующими правоохранительными органами официальных результатов расследования.

Напомним, ранее сообщалось, что главное следственное управление СБУ подозревает в причастности к монтажу и распространению аудиозаписей разговоров в комнате переговоров премьер-министра Украины Алексея Гончарука группу бывших и действующих сотрудников телеканала "1+1". В установке прослушки и передачи записи подозревают сотрудников Госохраны.

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УГО опровергает свою причастность к прослушиванию Гончарука 01

Источник: https://censor.net.ua/n3174243
 
 
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Для того, что бы судить о том, кто причастен, необходимо, как минимум, выявить средства прослушки.
Зеленым пинкертонам это не под силу.
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поздно.
вас уже назначили в виновные.
и таперича вам песта.

кто-то должен был быть назначенным - ну, сейчас вы оказались в плохое время в плохом месте...
ну, на помойке, где вы скоро окажитесь, бомжи ведь живут? - привыкнете и вы.
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ну всё
СБУ ни при делах
УГО ни при делах
методом исключения получается
что Гончарук сам пленку слил
свалить хотел по-быстрому с корабля
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Що, ****, ви так охороняли, що всралисьґ?
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Для начала всех на детектор. Развели здесь "честь корпорации".
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Та щоб охоронець Коломойського зливав інфу каналу Коломойського....Якось маловірогідно УДО спростовує свою причетність до прослуховування Гончарука - Цензор.НЕТ 7432
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А для чого ви наху… потрібні, скажіть ?
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Упарвління, яке харчується нашими грошима і ні від чого не захищає...??? *****, видайте мені 300 тис за минулі роки...
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Нове прокляття: щоб тебе так удо охороняло...
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