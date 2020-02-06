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 Политика Украины
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 Никакого давления на "1+1" не было, обыски на рабочих местах журналистов проводились по санкции суда, - СБУ. ИНФОГРАФИКА

Служба безопасности Украины обнародовала свою версию событий по поводу обысков у журналистов 1+1 и попросила СМИ не распространять недостоверную информацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

 В тексте отмечается: "Собрали для вас самое главное по поводу обыска на телеканале "1 + 1"

Призываем журналистов и общественность не делать поспешных выводов, а дождаться официальных результатов расследования данного дела".

Никакого давления на 1+1 не было, обыски на рабочих местах журналистов проводились по санкции суда, - СБУ 01
Никакого давления на 1+1 не было, обыски на рабочих местах журналистов проводились по санкции суда, - СБУ 02
Никакого давления на 1+1 не было, обыски на рабочих местах журналистов проводились по санкции суда, - СБУ 03
Никакого давления на 1+1 не было, обыски на рабочих местах журналистов проводились по санкции суда, - СБУ 04

к нардепу Дубинскому журналиста "1+1" Куксина. ФОТО

5 февраля стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыск в здании телеканала "1+1" на ул. Куреневской. Там заявили, что обыски не связаны с деятельностью телеканала.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

Также на Цензор.НЕТ: Обыски на "1+1" проходят в рамках дела о незаконном прослушивании Гончарука, ни о каком давлении на телеканал речь не идет, - Баканов

17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако президент Владимир Зеленский отказался отправлять правительство Гончарука в отставку.

Позже Служба безопасности Украины зарегистрировала уголовное производство в связи с фактом "прослушки" в кабинете Гончарука.

Источник: https://censor.net.ua/n3174242
 
 
 Топ комментарии
 
Все уже поверили в беспристрастность СБУ!
Ведь она проводит обыски не только в офисах проукраинских телеканалов но и у сепаратистского дерьма, которым является 1+1!
Лживые, лицемерные твари.
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Филиал ФСБ оправдывается после обысков на сепарском анале г+г, который принадлежит тому же хозяину... Какой-то сюрр...
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очередное шоу что бы отвлечь украинцев от продажи их земли
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хренасе какие картинки Никакого давления на "1+1" не было, обыски на рабочих местах журналистов проводились по санкции суда, - СБУ - Цензор.НЕТ 7507
значит реально обосрались))
в нормальных странах спецура не оправдывается при любом раскладе
потому что её уважают
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Все уже поверили в беспристрастность СБУ!
Ведь она проводит обыски не только в офисах проукраинских телеканалов но и у сепаратистского дерьма, которым является 1+1!
Лживые, лицемерные твари.
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Это больше клановые разборки среди зелени.Но на лицо Дубинского было приятно посмотреть-мама сразу разлюбила быструю езду.А то от земли отрываться начал.
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очередное шоу что бы отвлечь украинцев от продажи их земли
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на кого этот бред расчитан? а то никто не знает как органы кошмарят...
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О каких преступлениях речь и что конкретно маскишоу хотели найти на рабочих местах журналистов?
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Мосейчук, что там насчет борщевого набора? Никакого давления на "1+1" не было, обыски на рабочих местах журналистов проводились по санкции суда, - СБУ - Цензор.НЕТ 3785
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Филиал ФСБ оправдывается после обысков на сепарском анале г+г, который принадлежит тому же хозяину... Какой-то сюрр...
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Обана! Порохнявые уже Коломойшу начали защищать. Никакого давления на "1+1" не было, обыски на рабочих местах журналистов проводились по санкции суда, - СБУ - Цензор.НЕТ 907
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Обана! В ваши постановы никто не верит.
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от и не давите на Г+Г - оте две кучки могут брызнуть и обляпать штанины )))
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Год не прошёл, а всё стало на свои места!
Оказывается, что и Зеленскому, и каналу "1+1" при Порошенко жилось лучше.... Ніякого тиску на "1+1" не було, обшуки на робочих місцях журналістів проводилися за санкцією суду, - СБУ - Цензор.НЕТ 5763
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На этот рад сбу правы.
Нечего правительство втихаря писать и плёночки вкидывать.
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