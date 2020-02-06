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 Политика Украины, Общество
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Все про:гражданство (1034) Кабмин (11583) Дмитрий Дубилет (93)

 Кабмин намерен упростить и ускорить процедуру получения украинского гражданства, - Дубилет

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявляет, что правительство намерено упростить и сократить в сроках процедуру получения украинского гражданства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на пресс-конференции в четверг в Киеве.

"Мы увидели проблему в том, как человек может получить у нас гражданство", - сказал Дубилет.

По его словам, это очень длительная процедура, которая допускает возможность коррупционных рисков.

"Мы сейчас стараемся упростить и, главное, сократить эту процедуру", - заявил Дубилет.

Кроме того, министр отметил, что на данный момент, когда иностранные туристы из безвизовых стран имеют желание пребывать в Украине по истечению 90 дней, они вынуждены иметь на это вескую причину, а также выехать из страны для получения визы, а потом заехать обратно, чтобы получить вид на жительство.

"Мы сейчас пробуем упростить эту процедуру, чтобы человек мог получить этот вид без необходимости иметь отдельную визу", - добавил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174241
 
 
 Топ комментарии
 
ТАК ЗЕМЛЮ ИНОСТРАНЦАМ ПОКУПАТЬ НЕЛЬЗЯ - ВОТ ОНИ ПРИДУМАЛИ ПРОДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО
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Можете не сомневаться. Например из России. Там много желающих получить паспорт. Со всеми вытекающими последствиями для Украины в будущем. Ну и типы из всяких финансовых групп, желающих получить надурняк земельку. Хватает непотреба, который знает, как на дураках заработать.
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Дубілєт хоче швидко устроїти своїх родствєнніков з Хайфи?
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Дубілєт хоче швидко устроїти своїх родствєнніков з Хайфи?
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ТАК ЗЕМЛЮ ИНОСТРАНЦАМ ПОКУПАТЬ НЕЛЬЗЯ - ВОТ ОНИ ПРИДУМАЛИ ПРОДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО
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ЭТОТ ЗЕЛЕНЫЙ ШМАКЛЯ,с лицом дебила,давно лечение не проходил в ветлечебнице
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Можете не сомневаться. Например из России. Там много желающих получить паспорт. Со всеми вытекающими последствиями для Украины в будущем. Ну и типы из всяких финансовых групп, желающих получить надурняк земельку. Хватает непотреба, который знает, как на дураках заработать.
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Якраз новоспечені українці,будуть земельку купляти.
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дебилы блин!.. нужно разработать программу "репатриации" украинцев из Рашки на Родину в Украину.. а для этого, нужно создать экономические и культурные основы, и уже в конце этого, нужно упрощать процедуру получение украинского гражданства для украинцев, живущих за рубежом..
а Зелебобики делают через задницу..
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Ні для кого не секрет,громадяни якої країни найчастіше отримують українське громадянство.
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USA строит стену, усложняет процедуры, сроки, языковой уенз... С.Королевство усложнило получение виз донельзя...о гражданстве уж не говорю... а Юкрейн - приезжайте, козломордые, натурализуйтесь, ******...а там посмотрим...
Шота зашквар за зашкваром у ********... шо ни скажут, шо в лужу мендель...
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Я не понимаю . зачем ШВЫРЯТЬСЯ ГРАЖДАНСТВОМ УКРАИНЫ?
В Словакии надо 5 лет прожить постоянно по ВНЖ .потом 5 лет по ПМЖ.
И только потом подавать на гражданство при знании языка и истории
А зеленые лягушки хотят напихать в Украину выходцев с Кавказа. рашки .ЗАБИТЫХ АЗИАТСКИХ И АФГАНСКИХ АУЛОВ ???
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Для того, что бы новоиспеченные граждане Украины, могли стать владельцами ее земли.
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Им и нужна дешевая рабсила из бедных стран Азии и Африки, взамен уезжающих украинцев.
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ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ РАБОЧИЕ ВИЗЫ
Дубилет сам по заграницам ездил -должен знать это
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если имеется в виду гражданство для этнических украинцев, родившихся в Украине, но в силу разных причин после распада Совка не получивших украинского гражданства.
таких много. им нужно, конечно, давать украинское гражданство. только За.
диаспоре в Канаде, в США - тоже должно быть без проблем.
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Аж трусятся гниды зебильные.
Спешат продать и свалить.
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Як на мене, то процедуру тре ускладнювати... Без здачі іспиту з мови та історії навіть й розмовляти не слід...
Спрощення, це лише для наповнення України фєдєрастовими цапами, яких й зараз забагато...
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Драндулет! Ты часом не имеешь желания вернуться туда, откуда приехал?:
2000 - школа Roycemore (Иллинойс, США)
2004 - ********** Merseburg (Мерзебург, Германия)
2012 - Лондонская школа бизнеса Лондонского университета.

А ума - полный ноль)
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Попрут тяпирича с Земли Обетованной родственники Бубочки,для них он так старается?
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та не - евреи не дураки. Земляки Найема, Соплеменники Новинского, да "беженцы" всякие из Африк разных
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Теперь необязательный экзамен по украинскому? Кабмін має намір спростити і прискорити процедуру отримання українського громадянства, - Дубілет - Цензор.НЕТ 9483
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И кому это надо? Какие мотивы и какие будут результаты. Украине Новинского, Саакшвили, Найема мало? Один - засланный казачок, второй - провокатор, третий - варяг залетный,стал гражданином Украины только благодаря приемной матери
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Вот уроды! Будут раздавать без знания языка, Конституции и без длительного проживания с видом на жительство?
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Коли українці виженуть "богообраних", то громадянства позбавлять всіх,хто його отримав з 1991 року. І ******** мігрантів-абізнан. А виконавці глобалістських планів по інтернаціоналізації України будуть судити трибуналом. Тоді вже буде повернута смертна кара.
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Один уже такой во власти торгует землей украинцев.
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Украинцев из страны выжимают, а сброд завлекают. Причем делается всё настолько открыто, бесстыдно и очевидно, что дрожь берет.
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ЭТО ПРАВДА
Украинские заробитчане ( у которых ЗАКОННЫЕ ВНЖ И ПМЖ В ЕС ) не могут вьехать в Украину на своих авто с регистрацией ЕС,
А иностранцы могут ездить на своих авто в Украине -ГОД
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На трассе Одесса -Киев торгуют в палатках фруктами НЕ ГРАЖДАНЕ Украины .а разные выходцы из кацапии. азии . кавказа
торгуют за нал -налогов не платят . никто их не гоняет .деньги из Украины вывозят
ВСЕМИ БАЗАРАМИ В УКРАИНЕ ВЛАДЕЮТ ВЫХОДЦЫ С КАВКАЗА
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А спростити українцям бути українцями вАни не думали? Добре, чекаємо китайозів - транзитерів на вулицях наших міст....
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да нафига они нам, больные? Они от наших тарифов загнутся через день.
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процедура принятия гражданства дубилету не знакома , от слова совсем , там все на деньгах
, как собственно и по всей стране , коррупция на 1500 процентов , чуркам пожалуста , нашим хрен ( даже за деньги ) , фантастические требования к справкам , каждый этап с боем и нервотрепкой , сомневаюсь че дубилет чет изменить , нико же ни посадили из данного ведомства , сменился только директор
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Как-то пришлось столкнуться с тем, что пошли мы в миграционную службу по личному вопросу, а там - начальница - тучная бабища из Баку)) Отак... А потом мы возмущаемся, почему так много ее земляков разгуливает по Украине. И такое начальство очень часто встречается).
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а в ПЕЧЕРСКОМ ОВИР(Киев) был начальником тоже кавказец - вроде грузин
то есть все теплые места не под украинцами
ВОТ словаки такое не допускают
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закон про РОЗДАЧУ УКРАИНСКОГО ГРАЖДАНСТВА -на референдум
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Громадянство України треба заслужити і видавати тільки після мовних екзаменів і з історії.
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10 ЛЕТ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ В СТРАНЕ -законы в Европе
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