 Кабмин намерен упростить и ускорить процедуру получения украинского гражданства, - Дубилет

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на пресс-конференции в четверг в Киеве.
"Мы увидели проблему в том, как человек может получить у нас гражданство", - сказал Дубилет.
По его словам, это очень длительная процедура, которая допускает возможность коррупционных рисков.
"Мы сейчас стараемся упростить и, главное, сократить эту процедуру", - заявил Дубилет.
Кроме того, министр отметил, что на данный момент, когда иностранные туристы из безвизовых стран имеют желание пребывать в Украине по истечению 90 дней, они вынуждены иметь на это вескую причину, а также выехать из страны для получения визы, а потом заехать обратно, чтобы получить вид на жительство.
"Мы сейчас пробуем упростить эту процедуру, чтобы человек мог получить этот вид без необходимости иметь отдельную визу", - добавил он.
а Зелебобики делают через задницу..
Шота зашквар за зашкваром у ********... шо ни скажут, шо в лужу мендель...
В Словакии надо 5 лет прожить постоянно по ВНЖ .потом 5 лет по ПМЖ.
И только потом подавать на гражданство при знании языка и истории
А зеленые лягушки хотят напихать в Украину выходцев с Кавказа. рашки .ЗАБИТЫХ АЗИАТСКИХ И АФГАНСКИХ АУЛОВ ???
Дубилет сам по заграницам ездил -должен знать это
таких много. им нужно, конечно, давать украинское гражданство. только За.
диаспоре в Канаде, в США - тоже должно быть без проблем.
Спешат продать и свалить.
Спрощення, це лише для наповнення України фєдєрастовими цапами, яких й зараз забагато...
2000 - школа Roycemore (Иллинойс, США)
2004 - ********** Merseburg (Мерзебург, Германия)
2012 - Лондонская школа бизнеса Лондонского университета.
А ума - полный ноль)
Украинские заробитчане ( у которых ЗАКОННЫЕ ВНЖ И ПМЖ В ЕС ) не могут вьехать в Украину на своих авто с регистрацией ЕС,
А иностранцы могут ездить на своих авто в Украине -ГОД
торгуют за нал -налогов не платят . никто их не гоняет .деньги из Украины вывозят
ВСЕМИ БАЗАРАМИ В УКРАИНЕ ВЛАДЕЮТ ВЫХОДЦЫ С КАВКАЗА
, как собственно и по всей стране , коррупция на 1500 процентов , чуркам пожалуста , нашим хрен ( даже за деньги ) , фантастические требования к справкам , каждый этап с боем и нервотрепкой , сомневаюсь че дубилет чет изменить , нико же ни посадили из данного ведомства , сменился только директор
то есть все теплые места не под украинцами
ВОТ словаки такое не допускают