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 Украинцев будут тестировать на коронавирус по стандартам ВОЗ, - Центр общественного здоровья

Центр общественного здоровья рассказал о новых тест-системах на заражение китайским коронавирусом.

Соответствующая информация опубликована на странице ЦОЗ в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

В центре пояснили, что тест-система находится в их вирусологической лаборатории, а для получения результатов достаточно 5–7 часов.

"Диагностика будет осуществляться исключительно в случаях, соответствующих эпидемиологическому и клиническому определению болезни, указанным в рекомендациях ВОЗ. Тестирование будет проводить вирусологический референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины. Купить тест-систему для самостоятельного пользования невозможно", — подчеркнули в ЦОЗ.

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Сейчас в центре есть реагенты для проведения около 30 исследований, в будущем запасы реагентов будут пополнены как за счет Всемирной организации здравоохранения, так и за счет бюджетных средств, сказано в сообщении.

"Наборы разработаны в Германии с максимально возможным профилем обнаружения для достоверного определения данного вида коронавируса", — добавили в ЦОЗ.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Украина получила стресс-системы для определения нового коронавируса.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

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По словам главы Минздрава Зоряны Скалецкой, ВОЗ помогла закупить Украине системы идентификации коронавируса из Китая. "Со среды системы на этот китайский коронавирус непосредственно приедут в Украину. Уже с этой недели мы начнем тестировать в Украине. Эта система позволяет в течение 5 часов дать ответ, это китайский коронавирус, или нет. Но у нас сегодня есть много специалистов и эпидемиологов, которые по показателям и симптоматике могут устанавливать, может ли быть подозрение на этот вирус", - отметила глава Минздрава.

Гендиректор директората общественного здоровья ведомства Андрей Скипальский заявил, что полученных тест-систем достаточно для исследования 25-30 случаев. В то же время существуют договоренности со Всемирной организацией здравоохранения относительно дополнительной поставки тест-систем в ближайшее время, что увеличит это количество вдвое или втрое.

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Украинцев будут тестировать на коронавирус по стандартам ВОЗ, - Центр общественного здоровья 01Украинцев будут тестировать на коронавирус по стандартам ВОЗ, - Центр общественного здоровья 02
Украинцев будут тестировать на коронавирус по стандартам ВОЗ, - Центр общественного здоровья 03

Источник: https://censor.net.ua/n3174238
 
 
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А ВОЗ и ныне там... Одні обіцянки цяцянки з пустопаорожніми балачками
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Хотелось бы посмотреть на действия слуг народа в политической жизни Украины в случае пандемии коронавируса Диагностировать украинцев на коронавирус будут по стандартам ВОЗ, - Центр общественного здоровья - Цензор.НЕТ 4638
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класс 30 тестов , делить на страну будем или Киеву оставим ? Диагностировать украинцев на коронавирус будут по стандартам ВОЗ, - Центр общественного здоровья - Цензор.НЕТ 6262
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кажуть шо треба кучкуватися у групи по 30 рил
бо на одну людину тест переводити не будуть
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а доставлять из кацапетовки в Киев пробы на диагностику будут Новой Почтой?... а кто возьмет на себя там такое решение (доставлять, зная, что проб них...а), если клиника в общих чертах похожа на другие косящие людей гриппы?
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только в самолетах из Китая притаранили...ну не 30 точно... потенциально возможных заболевших... которые расползлись по областям... (после которых промыли-продезинфицировали самолеты и сожгли униформу пилотов и бортпроводников...чего-то ???)
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Краще б протестували мандатованих слуг на розумову дієздатність!
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Зараз в центрі є реагенти для проведення близько 30 досліджень Діагностувати українців на коронавірус будуть за стандартами ВООЗ, - Центр громадського здоров'я - Цензор.НЕТ 9956


а в цей час в Ухані приступають до поголовної перевірки всього населення(орієнтовно 9 млн)
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