 Украинцев будут тестировать на коронавирус по стандартам ВОЗ, - Центр общественного здоровья

Соответствующая информация опубликована на странице ЦОЗ в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

В центре пояснили, что тест-система находится в их вирусологической лаборатории, а для получения результатов достаточно 5–7 часов.

"Диагностика будет осуществляться исключительно в случаях, соответствующих эпидемиологическому и клиническому определению болезни, указанным в рекомендациях ВОЗ. Тестирование будет проводить вирусологический референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины. Купить тест-систему для самостоятельного пользования невозможно", — подчеркнули в ЦОЗ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Число зараженных и умерших значительно выше, чем называется, - врач о ситуации в эпицентре китайского коронавируса

Сейчас в центре есть реагенты для проведения около 30 исследований, в будущем запасы реагентов будут пополнены как за счет Всемирной организации здравоохранения, так и за счет бюджетных средств, сказано в сообщении.

"Наборы разработаны в Германии с максимально возможным профилем обнаружения для достоверного определения данного вида коронавируса", — добавили в ЦОЗ.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Украина получила стресс-системы для определения нового коронавируса.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Также на Цензор.НЕТ: Среди инфицированных коронавирусом на заблокированном в Японии круизном лайнере украинцев нет, - Минздрав

По словам главы Минздрава Зоряны Скалецкой, ВОЗ помогла закупить Украине системы идентификации коронавируса из Китая. "Со среды системы на этот китайский коронавирус непосредственно приедут в Украину. Уже с этой недели мы начнем тестировать в Украине. Эта система позволяет в течение 5 часов дать ответ, это китайский коронавирус, или нет. Но у нас сегодня есть много специалистов и эпидемиологов, которые по показателям и симптоматике могут устанавливать, может ли быть подозрение на этот вирус", - отметила глава Минздрава.

Гендиректор директората общественного здоровья ведомства Андрей Скипальский заявил, что полученных тест-систем достаточно для исследования 25-30 случаев. В то же время существуют договоренности со Всемирной организацией здравоохранения относительно дополнительной поставки тест-систем в ближайшее время, что увеличит это количество вдвое или втрое.

Читайте также: Число жертв коронавируса в Китае достигло 563, инфицированных - 28 тыс. человек, выздоровели - 1153



