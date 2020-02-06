EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины, Происшествия
  7113  169
Все про:ГБР (929) Звиробий Маруся (24)

 Звиробий вручили подозрение в ГБР

Волонтеру и ветерану Марусе Звиробий вручили подозрение в рамках дела об угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

В Государственное бюро расследований Звиробий пришла после обеда.

В ответ Звиробий объяснила, что не угрожала, а предупреждала президента, когда требовала не разводить войска по линии разграничения на Донбассе.

"Я его тоже предупреждала, на что он ответил уголовным делом. А теперь давайте вспомним, что за прошлый год в Золотом было четыре раненых. За время разведения войск там трое погибших и 20 раненых. Отсюда вопрос: кто из нас был прав? Все попытки его предупредить были восприняты им как угрозы", - сказала Звиробий.

Маруся Звиробий - волонтер, ветеран. ГБР подготовило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. 27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский преследует ветеранов и волонтеров просто за видеоролики, - Зинкевич о повестке Федыне

Источник: https://censor.net.ua/n3174237
 
 
 Топ комментарии
 
ОВОЩ падал в бморок от яйца..
ЗЕня от твита...))))

Итог...
Ростов для ЗЕни все ближе и ближе...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Обісралося зелене жабеня від мужньої жінки. чого варті твої намальовані кубики на пузику. Щеня!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Эту только на допрос вызывают и так вой, а когда пэтюня сажал добровольцев и нивилировал их вклад в сдерживании винторогов, то сое нравилось, тихо сидели, некоторые даже поддерживали этот бред.
Шо поменялось?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пей бояру и стекломой.
 показать весь комментарий
 
 
Красно дякуємо, ваших смаків не поділяємо Звіробій вручили підозру в ДБР - Цензор.НЕТ 9973.
 показать весь комментарий
 
 
Ваши вкусы экстравагантны. Но, ВОДКИ НЕТ!
 показать весь комментарий
 
Назови пофамильно, кого он посадил. Пацакские методички озвучиваешь.
 показать весь комментарий
 
 
они все почему то за торнадо переживают . какая то родственность с абельмесом
 показать весь комментарий
 
 
"Соя" видає в тобі корінного кацяпа, бо тільки вас, задротів, привчили до горілки з тирси, кави з ячменю, шоколаду з сої.
 показать весь комментарий
 
Суд Порошенко обязательно освободит зверобой.Обязательно.Только зарядить некому.
 показать весь комментарий
 
 
гбр кацапо-портновская помойка.даже внимание на них не нужно обращать.она будет ликвидирована.после гонение зелеНой банды на ростов
 показать весь комментарий
 
 
Маруся, держись!!! Не долго осталось этому стаду выть на зеленую луну!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
не переживай отсидит и вернется
 показать весь комментарий
 
 
Уже не ведусь, у меня сейчас другая тактика)
 показать весь комментарий
 
 
Всепропальщики -бандиты всех мастей!Еднайтеся,как в Раде!
 показать весь комментарий
 
цитувати порохоботів - то зашквар для анального пружинника, нє?
 показать весь комментарий
 
бл а с этим что делать?тут явная угроза
Звіробій вручили підозру в ДБР - Цензор.НЕТ 7641
 показать весь комментарий
 
 
А президент то не только без мозгов, а и без писюна. Чем же он на рояле играл?
 показать весь комментарий
 
 
Писюн то есть, он сам писюн, а вот яиц нет.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
дырявый,ты проверял?
 показать весь комментарий
 
Пане президент і все ваше шобло я теж вас намагаюсь попередити з таким темпом Ростова у вас не буде.
 показать весь комментарий
 
 
Ну Марусе, с ВОПов, было плохо видно, не то что тебе дивана...
 показать весь комментарий
 
 
Ця ссиклива віслюча ферма невдовзі буде і за коменти підозру вручати.
 показать весь комментарий
 
 
сопля зеленая-собираешся всю Украину пересадить
 показать весь комментарий
 
 
Покушение на убийство!!! Пиливаврот!!! Буб-очко опасносте!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ой люди добрi що це коIться на свiтi, ой рятуйте мамо, ой пройдисвiти принесли якусь пiдозру, воно менi надо? Де там той Порошенко бовтаеться, - вiн обiцяв що все буде добре i вiн буде завжди поруч ой мамо рятуйте кличте Софiйку та Парубiйку бо я цього не переживу йой йой йой йой йой
 показать весь комментарий
 
Что ты разойкался здесь, кацап, больно?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В следующий раз будет думать, что говорить, если у нее есть чем думать, ведь всем известно, что алкоголь разъдает мозг.
 показать весь комментарий
 
Так вот почему ты предпочитаешь стекомой и бояру. Думаешь они лечебные?
 показать весь комментарий
 
 
Так, номерных кацапов нагнали. Видно ферма новая-Ники ещё ненасосали.
 показать весь комментарий
 
 
А Мєртвєчуку, Бойко дбр нічого не хоче вручити.
 показать весь комментарий
 
 
якщо за попередні 5 років їм нічого не вручили - отже вони чесні , чи не так ... ?
 показать весь комментарий
 
Так ты же говорил, что при Порохе их не трогали как партнеров по бизнесу. Выходит сейчас у них бизнес с бубочкой?
 показать весь комментарий
 
 
надо оставить её в покое и не позориться.
реальной угрозы от неё ноль, одни бабские истерики.
 показать весь комментарий
 
Субєктивна сторона злочину ст. 129 УК - погроза здатна викликати у потерпілого побоювання за своє життя І БАЖАЄ ЦЬОГО. А вона сказала, що не бажала цього. То де тут прямий умисел? Що мужчина із охоронцями за 2 метри, у бронежилеті і броневелосипеді боїться за життя від такої красивої і хрупкої жіночки ?
 показать весь комментарий
 
 
Если уж Пояркова отпустили,то за что Зверобий сажать?Человек на фронте солдат наших от смерти спасала,а не в тылу штаны протирала как Пуярков.По мне, если уж кого сажать,так Пуяркова и Федыну.А фронтовиков за крепкое словцо трогать нельзя.Не правильно это.
 показать весь комментарий
 
та да. Поярков вообще "угрожал" физическим насилием в задний проход. Звіробій вручили підозру в ДБР - Цензор.НЕТ 8859
 показать весь комментарий
 
мало антоненка дугарь і кузьменко ну посадіть звіробій з фединою як не було поваги до блазня так і не буде як вважали дбр збіговиськом зрадників так і вважатимуть натомість стане проблема що робити з неадекватами при владі якщо вони робляться небезпечними ?
 показать весь комментарий
 
Вот смотрю я на это дело, смотрю... Сначала история с Марусей Зверобой. Потом Рифмайстер. Потом, девятнадцатого января, на Михайловской площади был митинг антифашистов в память убитой в Москве Анастасии Бабуровой. На котором они митинговали против ультра-националистов. И требовали запретить полк "Азов".

И я вот никак не могу понять.

Гражданку Украины Анастасию Бабурову убили в Москве фсбшные иррегулярные вооруженные формирования с националистической легендой прикрытия.
То, что все наци-группировки в России не то, что под колпаком ФСБ - они напрямую созданы ею, полностью ею контролируются и полностью используются в своих целях, кажется, ни для кого уже не открытие.
Гражданка Украины Анастасия Бабурова была антифа.
И вот полк "Азов" защищает вас, левых инфантилов, от убивающих украинских антифа фашистских банд ФСБ.
И все, что стоит между вашими убийцами и вами - это полк "Азов".
И вы требуете запретить полк "Азов".
Друзья мои, вы понимаете, что вы клинические полезные идиоты?
Вот прям эталонный случай?
Бог с ней, с логикой. Я уже привык.
Но инстинкт самосохранения-то должен быть?

Я вот, как человек, чья кровь на четверть состоит из "ты чо, из этих что ли?" - к национализму отношусь довольно сдержанно. Это, видимо, уже генетическое.
С Настей Бабуровой мы работали в одной редакции. Я видел её всего пару раз, но этого тогда было достаточно - в "Новой" случайные люди тогда не появлялись. Мы были коллегами.
Но даже при таких исходных данных, если мне из полка "Азов" позвонит самый разрисованный татуировками фашист и попросит о помощи - на беспилотник, там, собрать, тепловизоры найти или что-то еще - я жопой наизнанку вывернусь, чтобы им помочь.
А если позвонит кто-то с предложением подписать петицию об их запрете - я пошлю к черту.

Потому что батальон левых антифа, которые за мир во всем мире - не защищают меня от Мордора.
А батальон татуированных фашистов-бандеровцев - защищает.

И именно это является сейчас первостепенным.
Все остальное - потом.

И вот теперь эта история с Ярыной Черногуз и Настей Конфедерат. Девушка, воин, потеряла своего человека. Ехала на похороны. Договаривающийся посередине водитель смотрел свое ватное говно. Пассажиры молчали. Одна назвала "фашистками". Девчонки вышли.
Господи, да просто железные нервы.
Я бы в такой ситуации последнее, что помнил бы - как планка в голове упала... А дальше черт его знает.

И вот этот мамкин депутат в шарфике, за спиной Ярыны и Насти закончивший Киевский университет - в прямом смысле слова за спиной, Евгению 25 лет, и он имел возможность окончить магистратуру и поступить сейчас в аспирантуру только и исключительно потому, что в этот момент в окопах ползали Настя и Ярына - и после магистратуры прославившийся предложением продать собаку, чтобы оплатить газ, никак не остановится и теперь требует уже завести на Настю уголовное дело.

И вы знаете что?
Я с ним полностью согласен.

Я считаю, что Ярыне и Насте не место в ЗСУ. И Марусе Зверобой тоже.
Я сейчас абсолютно серьезно.
Я считаю, что их надо уволить из рядов вооруженных сил Украины.
И отправить в Киевский национальный университет, в аспирантуру.
А на их место отправить руководителя группы по межпарламентским связям с Алжирской Народной Демократической Республикой, здорового двадцатипятилетнего мужика в шарфике, народного депутата Евгения Брагара.
На шесть лет.
Пока девчонки не получат прерванное войной образование.
И если у Евгения есть жена, или девушка, то я желаю ему, чтобы она на его руках...
Нет. Не желаю конечно. Даже написать такое не могу. Самому страшно стало, что рука вдруг не остановится и доведет предложение до конца.
Но если Евгений прочтет эту строчку, то пусть - не почувствует, нет, это нельзя почувствовать извне, это можно только пережить изнутри - пусть хотя бы попробует представить что это такое, хоронить своего любимого, убитого на войне у тебя на глазах.
И пусть шерсть на загривке полезет дыбом.
Тогда, возможно, хоть какое-нибудь понимание появится.
А батальон "Азов" я тоже предлагаю убрать с фронта. Нечего им своими фашистскими выходками позорить украинскую армию! А на их место отправить антифашистский батальон им. Карла Маркса.
Странное дело, почему-то правые батальоны я знаю, а левые - нет.
А "Азов" пусть с плакатами на Михайловской против коммунизма протестует.

Потому что если не доходит через мозги, дойдет через жопу. Обязательно дойдет. Другого варианта нет.
Жизнь будет учить. Хочешь ты того, или нет.
Это я вам гарантированно говорю. Как эксперт. Как человек, уже писавший эту фразу в другой стране.

К водителю автобуса, например, или к тетке, обозвавшей Ярыну с Настей фашистками, у меня особых претензий, собственно, и нет. Откровенная вата, ждущая прихода освободителей от фашизма. С ними все понятно.
С собачкой тоже. Отличный пиар-ход. Теперь ранее никому неизвестного магистра знает все страна. Правда, как идиота, но плохого пиара не бывает.
А вот что бывает с не успевшими вовремя остановится в игре в полезного дурака магистрами КНУ или антифашистами Коминтерна, когда к ним уже по-настоящему приходит Мордор - вот тут как раз история в помощь.
А если не помогает даже степень магистра - то тогда обучение будет через жопу.
Других вариантов нет.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх