 Звиробий вручили подозрение в ГБР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

В Государственное бюро расследований Звиробий пришла после обеда.

В ответ Звиробий объяснила, что не угрожала, а предупреждала президента, когда требовала не разводить войска по линии разграничения на Донбассе.

"Я его тоже предупреждала, на что он ответил уголовным делом. А теперь давайте вспомним, что за прошлый год в Золотом было четыре раненых. За время разведения войск там трое погибших и 20 раненых. Отсюда вопрос: кто из нас был прав? Все попытки его предупредить были восприняты им как угрозы", - сказала Звиробий.

Маруся Звиробий - волонтер, ветеран. ГБР подготовило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. 27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

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