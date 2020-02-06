 "Чрезвычайные и беспрецедентные действия СБУ", - группа "1+1 медиа" написала открытое письмо президенту, премьер-министру и дипломатам

Письмо подписано председателам правления компании Ярославом Пахольчуком, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Оно адресовано президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателя ВРУ Дмитрию Разумкову, председателю комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Александру Ткаченко, председателю комитета ВРУ по вопросам свободы слова Нестору Шуфричу, к первому заместителю председателя Нацсовета по вопросам телерадиовещания Ольге Герасимьюк, к председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову и генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.

Также письмо направлено в диппредставительства и представительства международных организаций в Украине.

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"Журналистский коллектив и руководство группы компаний 1+1 Медиа обращают Ваше внимание на чрезвычайные и беспрецедентные действия Службы безопасности Украины во время досудебного расследования", — гласит текст письма.

В документе указано, что обыски прошли с нарушениями. Так, "1+1 медиа" утверждает, что постановление судьи давало разрешение только на обыск рабочих мест троих журналистов, а следователи настаивали на проведении обыска всего помещения редакции.

"Однако, главным является сам факт проведения обыска журналистов программы журналистских расследований, связанный с обличительной деятельностью программы, – первый за все время существования независимой Украины", — считают авторы письма.

Проведенный на канале обыск компания называет "крайне опасным прецедентом", "очередной попыткой политического давления на независимое медиа" и нарушением предусмотренного Конституцией права на свободу слова.

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"Журналисты телеканалов, входящих в группу компаний 1+1 Медиа, максимально объективно подают информацию, которую получают исключительно законным путем, и ведут законную деятельность, направленная на реализацию ими своих полномочий в информационной сфере и осуществляется средствами и в порядке, предусмотренных законом", — заверили в компании.

Адресатов письма просят не допустить посягательства на свободу слова и принять меры по недопущению попыток преследования независимых медиа.

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5 февраля стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыск в здании телеканала "1+1" на ул. Куреневской. Там заявили, что обыски не связаны с деятельностью телеканала.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

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17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако президент Владимир Зеленский отказался отправлять правительство Гончарука в отставку.

Позже Служба безопасности Украины зарегистрировала уголовное производство в связи с фактом "прослушки" в кабинете Гончарука.