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 Общество
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 "Чрезвычайные и беспрецедентные действия СБУ", - группа "1+1 медиа" написала открытое письмо президенту, премьер-министру и дипломатам

В компании заявляют о политическом шантаже и давлении на свободу медиа, считают, что СБУ вмешивается в работу редакции и утверждают, что обыски проводились с грубыми нарушениями.

Письмо подписано председателам правления компании Ярославом Пахольчуком, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Оно адресовано президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателя ВРУ Дмитрию Разумкову, председателю комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Александру Ткаченко, председателю комитета ВРУ по вопросам свободы слова Нестору Шуфричу, к первому заместителю председателя Нацсовета по вопросам телерадиовещания Ольге Герасимьюк, к председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову и генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.

Также письмо направлено в диппредставительства и представительства международных организаций в Украине.

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"Журналистский коллектив и руководство группы компаний 1+1 Медиа обращают Ваше внимание на чрезвычайные и беспрецедентные действия Службы безопасности Украины во время досудебного расследования", — гласит текст письма.

В документе указано, что обыски прошли с нарушениями. Так, "1+1 медиа" утверждает, что постановление судьи давало разрешение только на обыск рабочих мест троих журналистов, а следователи настаивали на проведении обыска всего помещения редакции.

"Однако, главным является сам факт проведения обыска журналистов программы журналистских расследований, связанный с обличительной деятельностью программы, – первый за все время существования независимой Украины", — считают авторы письма.

Проведенный на канале обыск компания называет "крайне опасным прецедентом", "очередной попыткой политического давления на независимое медиа" и нарушением предусмотренного Конституцией права на свободу слова.

Также на Цензор.НЕТ: "Метаданные можно прописать в любом файле вручную: хотите, Куксин напишите, хотите, Сытник", - "слуга народа" Дубинский

"Журналисты телеканалов, входящих в группу компаний 1+1 Медиа, максимально объективно подают информацию, которую получают исключительно законным путем, и ведут законную деятельность, направленная на реализацию ими своих полномочий в информационной сфере и осуществляется средствами и в порядке, предусмотренных законом", — заверили в компании.

Адресатов письма просят не допустить посягательства на свободу слова и принять меры по недопущению попыток преследования независимых медиа.

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5 февраля стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыск в здании телеканала "1+1" на ул. Куреневской. Там заявили, что обыски не связаны с деятельностью телеканала.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

Также на Цензор.НЕТ: Обыски на "1+1" проходят в рамках дела о незаконном прослушивании Гончарука, ни о каком давлении на телеканал речь не идет, - Баканов

17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако президент Владимир Зеленский отказался отправлять правительство Гончарука в отставку.

Позже Служба безопасности Украины зарегистрировала уголовное производство в связи с фактом "прослушки" в кабинете Гончарука.

Источник: https://censor.net.ua/n3174232
 
 
 Топ комментарии
 
в лигу сексуальных реформ писали? "Чрезвычайные и беспрецедентные действия СБУ", - группа "1+1 медиа" написала открытое письмо президенту, премьер-министру, и дипломатам - Цензор.НЕТ 6682
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Г+Г плохо учили историю. После октябрского переворота в 1917 году большевики первыми уничтожили матросов, которые штурмовали Зимний Дворец. Их просто объявили кронштадскими контрреволюционерами и расстреляли из пушек.
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7 ****. 2019 г. СОТРУДНИКИ ГБР ПРОВОДЯТ ОБЫСКИ В ДОМЕ ВЛАДЕЛЬЦА КАНАЛА "ПРЯМОЙ"
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Да заканчивайте вы свой корпоративный цирк,Клоуны,
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вы ж, сучки, так смаковали, как будете всех сажать! чё не ндравится? "Чрезвычайные и беспрецедентные действия СБУ", - группа "1+1 медиа" написала открытое письмо президенту, премьер-министру, и дипломатам - Цензор.НЕТ 6704
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дуйте ребята в ЛАПТЕСТАН "Чрезвычайные и беспрецедентные действия СБУ", - группа "1+1 медиа" написала открытое письмо президенту, премьер-министру, и дипломатам - Цензор.НЕТ 9693
не фер обижать ПРЕМЬЕРА И БУБОЧКУ
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А шо там с вырубкой карпат, зубожинням и бурштыном?
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Канал закодирован. Не могу посмотреть что там происходит.
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Позвоните в спортлотто,по поводу этого черта зеленского.
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Ви зробили це разом!
Зє! Радійте і пишайтеся! "Чрезвычайные и беспрецедентные действия СБУ", - группа "1+1 медиа" написала открытое письмо президенту, премьер-министру, и дипломатам - Цензор.НЕТ 1711
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Тут бенина шавка анонсирует. Зелёная жаба против зелёной гадюки. "Чрезвычайные и беспрецедентные действия СБУ", - группа "1+1 медиа" написала открытое письмо президенту, премьер-министру, и дипломатам - Цензор.НЕТ 1639
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не такое смотреть ну нах то из разряда извращений "Чрезвычайные и беспрецедентные действия СБУ", - группа "1+1 медиа" написала открытое письмо президенту, премьер-министру, и дипломатам - Цензор.НЕТ 1823
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......та вас п....ів взагалі треба закрити!!!
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Мосийчук, так это уже диктатура или еще нет?....
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Так вам, брехунам, и надо. Мосейчукча, почем борщевой набор сегодня?
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Коломойские с малоросскими поссорились. Ай-яй-яй. Какая трагедия.
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При законе вашего Ткаченко, Бородянского и прочих тварей...вы бы давно сидели!!!
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Надеюсь письма написани на украинском? Или Г+Г не смогли найти у себя на канале знатоков "бидло мовы" которую нельзя намазать на хлеб?
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"Журналисты телеканалов, входящих в группу компаний 1+1 Медиа, максимально объективно подают информацию" "Чрезвычайные и беспрецедентные действия СБУ", - группа "1+1 медиа" написала открытое письмо президенту, премьер-министру и дипломатам - Цензор.НЕТ 2633
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здесь 2 варианта: либо шоу пока принимают закон о продаже земли либо люди приближенные к Баканову и Зе вступают в открытую конфронтацию со слугами бени, может не поделили что то там, например влияние и власть
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дубина, включай г-мет на зелю, тебе не привыкать. хоть какая польза с тебя будет
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пока не поступила оплата он работает в демо-режиме...
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Давайте заслушаем ядреный электорат Бубочки! Зелофилы, вы за кого? За "своего человека" Баканова или за "своего человека" Дубинского?
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Ошибаешься, Елена Чаушеску была отвратительной теткой...
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Звертайся до газети "Гудок", або до Ліги сексуальних реформ!
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Мама любит скорость...
Мама любит слушать....
Мама любит ролевые игры...
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Товарищ Сталин! Произошла чудовищная ошибка!
Б-г-г-г-г!
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Та закройте эти Г+Г вообще, кто смотрит вообще этот канал?
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Они жалуются! Они не знали, как пропихнуть Зеленского в Президенты, так старались, помню, из кожи лезли! Все по заслугам! Мне нравится, когда хозяим шелудивого кота мордой в его же говно!
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От соплей гавноканала 1+1 аж приятно, как пару сепаров замочили или в рашке какой-то путинский козёл издох. Красотень. Вы 1+1 уже суки извинения у народа Украины просили после помаренчевой революции мосейчук там невинные глазки прятала. Что твари опять, раз предали а дальше уже по привычке. Мы всё помним, и вас никогда не простим.
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Всі ці телеканали мабуть і є тою зброєю, що застосовує проти українців путін.
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Простое шоу. Типо СБУ под руководством "БУХАНОВА" мега крутое и не ручное. Итог будет таким.... проверка пройдена, все круто, самый лучший канал в мире. Не хватает музыки с "Деревни дураков".
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Беня сам себя за ухо ущипнул.Дешёвое шоу для лохов.
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Треба більше сльозливих фоточок! Про сивину не забудь поскавчати!
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Да неужели Г+Г,сам на себя пожаловался! Мосейчучке и скобеевой ,дубликат отправили.
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"председателю комитета ВРУ по вопросам свободы слова Нестору Шуфричу" - это писец... Не знал, что Шуфрич председатель этого комитета. Дожили... Просто в голове не укладывается...
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И смех и грех. 😁🤣😊
Но почему же так упорно молчит журнашлюшка МРАЗЬийчук? 🙄
Она, что борщевой набор в рот взала? 🤔
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Помийка! У 2014-му цей к-анал можливо і був патріотичним, і навіть повагу викликав.. Після того як бєню "абідєлі" - став суцільним сміттєзвалищем. Шкода деяких журналістів, які викликают повагу Сашко Моторний, Наталка Нагорна, але досі залишаються на цій вигребній ямі.. Всі інші - рукопомийниці, особливо побріхушки мосейчук та таран .. Гроші ж не пахнуть . Тьху!
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Оооо ты глянь главные говно журнашлухи начали из себя целок изображать . Чего ж вы такие правильные верещали от радости когда на Прямом обыски делали или когда на ваших коллег журналистов дела заводят за пародии на ютубе . Так что Баканов конечно мудило , но с паршивой овцы.....
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Вот эта шайка-лейка вой подняли! А теперь вопрос: кто громче всех орет держи вора?
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Ооо как сашко то завизжал. Так надеялся давить всех,а тут,вдруг, на мозолю наступили
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Журналисты телеканалов, входящих в группу компаний 1+1 Медиа, максимально объективно подают информацию Источник: https://censor.net.ua/n3174232

Після цієї фрази не зміг читати далі - сміх звалив зі стулу і довго не відпускав. Шо вони курять? В якій реальності живуть? Може і решту людей туди запросять? А як нє, то най готуються знову, як в 14-му, приносити свої вибачення за брехню та наклепи. Але хто ж їм ще раз повірить?
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Т.е. в СБУ остались все порошенковские кадры
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Що, ****, отримали відкат від гімнопровода?:
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та що ви!рило в пушку,як в дубінського і сотоваріщєй
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Ну, как говориться, что посеешь - то пожнешь. Если заливать говно в сознание общества десятилетиями, то рано или поздно это самое говно становиться нормой, к нему привыкают, "так можно". Живите в том, что создали. Жрите, хоть подавитесь. Еще можно Брагара попросить посоветовать, как выйти из ситуации, а вдруг подскажет что дельное. Опять же, если весь этот кордебалет с обыском не очередной спектакль для зрителей сериала про Голобородько.
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"Чрезвычайные и беспрецедентные действия СБУ", - группа "1+1 медиа" написала открытое письмо президенту, премьер-министру и дипломатам - для кого это представление? - В США уже обратили внимание на сотрудничество Зеленского и Баканова с Коломойским.
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