 Вводить продажу SIM-карт по паспортам сейчас не время, - Дубилет

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на пресс-конференции в четверг в Киеве, отвечая на вопрос, будет ли в Украине введена привязка мобильных сим-карт к паспортам.

"Это дополнительная регуляция. Если мы сделаем регуляцию, что ты покупаешь сим-карту только по паспорту, это дополнительная нагрузка и на граждан и для бизнеса", - отметил Дубилет.

Министр подчеркнул, что сейчас фокус украинской власти должен быть в том, чтобы как можно больше все дерегулировать, а потом уже "докручивать гайки", если будет такая потребность.

"Сейчас так много реформ в области дерегуляции, что отвлекать и наше внимание и внимание общества, а также какое-то дополнительное общественное беспокойство этим вызывать, не время", - добавил Дубилет.

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