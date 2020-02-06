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Все про:мобильная связь (328) паспорт (826) Дмитрий Дубилет (93)

 Вводить продажу SIM-карт по паспортам сейчас не время, - Дубилет

Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет считает, что на сегодняшний день не время вводить продажу мобильных сим-карт в привязке к паспортам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на пресс-конференции в четверг в Киеве, отвечая на вопрос, будет ли в Украине введена привязка мобильных сим-карт к паспортам.

"Это дополнительная регуляция. Если мы сделаем регуляцию, что ты покупаешь сим-карту только по паспорту, это дополнительная нагрузка и на граждан и для бизнеса", - отметил Дубилет.

Министр подчеркнул, что сейчас фокус украинской власти должен быть в том, чтобы как можно больше все дерегулировать, а потом уже "докручивать гайки", если будет такая потребность.

"Сейчас так много реформ в области дерегуляции, что отвлекать и наше внимание и внимание общества, а также какое-то дополнительное общественное беспокойство этим вызывать, не время", - добавил Дубилет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174231
 
 
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А вот завтра, в самый раз.
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скоро настанет это время
и зелень даже не булькнет
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Завтра только такие: (так они нарид любят)
Вводить продажу SIM-карт по паспортам сейчас не время, - Дубилет - Цензор.НЕТ 2036
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скоро настанет это время
и зелень даже не булькнет
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Она сейчас только внутри Рады храбрая. вышла бы к людям, им бы там фейсы поправили и всё объяснили.
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почему то после обоснованных сомнений относительно его "переписи"...
теперь сомневаюсь и уже вижу подоплеку в каждом его "ква"
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Рейтинг падает....евробляхеров тоже трогать не будут, скорее всего...стремно...
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Внучата Гебельса и Гимлера всё успокоится не могут!
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И какая в этом необходимость? Почему вообще возник этот вопрос? Хороша страна "Смартфония" Вводить продажу SIM-карт по паспортам сейчас не время, - Дубилет - Цензор.НЕТ 6471
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а какой в этом смысл вообще? когда мобильник Уже есть почти у каждой бабушки.... разве что увеличить статистику по кражам мобильных телефонов...
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Продавать симку по паспорту ето первый шаг до бирки на ухо как коровам. Ничего общего с демократией ето не имеет и никчему хорошему не приведет
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Всякий запрет сразу же порождает черный рынок и рост цен. Для преступников же ето абсолютно не проблема как сейчас найти наркотики и оружие, которое официально запрещено для честных людей.
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Ну спасибо, отец родной! Осчастливил! Обрадуй еще, что "еще не время" вводить смертную казнь и публичные порки...
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Звісно не час. Як бото-ферми будуть працювати?


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Как какую-нибудь никому не нужную чушь вводить так время, а как более-менее, что-нибудь серьёзное так не время. Покупка симок по паспорту нормальная практика в любой развитой стране Европы.
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млять, т.е. сама идея им по нраву, только время не подходит? Шо еще мы у кацапов перенять не успели? Может, как в СК строем ходить?
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хронология современности: заседание в раде продолжалось, шел 25 час 8 дня недели,все ожидали "лавину инвестиций"....
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в 2016 в Польше ввели продажу симок по паспортам, кто до февраля 2017го не зарегистрировал свою симку, то ее блокировали. Я ходил с паспортом на почту что б его привязали к симке.
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