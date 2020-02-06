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 "Метаданные можно прописать в любом файле вручную: хотите, Куксин напишите, хотите, Сытник", - "слуга народа" Дубинский

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что присутствие в метаданных файла с прослушкой премьер-министра Алексея Гончарука фамилии журналиста 1+1 Евгения Куксина, может быть фейком.

Об этом написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Такие "метаданные" можно прописать в любом файле вручную. Хотите, Куксин напишите, хотите - Сытник", - заявил Дубинский, комментируя информацию о том, что в метаданных файла с прослушкой Гончарука есть фамилия журналиста "1+1" Евгения Куксина.

Читайте также: В прослушивании Гончарука подозреваются сотрудники УГО. В публикации файлов - журналисты 1+1, - Бутусов

5 февраля стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыск в здании телеканала "1+1" на ул. Куреневской. Там заявили, что обыски не связаны с деятельностью телеканала.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако президент Владимир Зеленский отказался отправлять правительство Гончарука в отставку.

Позже Служба безопасности Украины зарегистрировала уголовное производство в связи с фактом "прослушки" в кабинете Гончарука.

Метаданные можно прописать в любом файле вручную: хотите, Куксин напишите, хотите, Сытник, - слуга народа Дубинский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3174229
 
 
 Топ комментарии
 
Путин: Войска, оккупировавшие части в Крыму, не являются российскими, а форму можно купить в любом военторге.
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а хочьте напишіть: бєніна срака Дубиньський
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Путин: Войска, оккупировавшие части в Крыму, не являются российскими, а форму можно купить в любом военторге.
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как хорошо, что "ти зробив це разом", иначе было бы обидно ещё больше
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Якби це була не його робота на замовлення Коломойського, то цього шуму не було б. Коли "кошмарили" Прямий, тиша стояла як на кладовищі.
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Все більше перконуюсь, що цей шум для відволікання уваги від процесів у ВР.
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Что-то этого иудея стало слишком много. Он на Цензоре в последнее время, как рок звезда, а не бенина , пардон, попа.
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Хочу, чтобы был Зеленский. Но от земли, падлюки, вы внимание не отвлечете.
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Ахаха... А "страну в смартфоне" значит, подделать низзя?
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А дату внесения последних изменений разве нельзя считать?
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кудрявенький сынишка обожающей скорость мамы, похоже, попался...
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Бо Дубілєт все й замутив для лохів.
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И самое интересное в свои высерах, у него все животные. Один он - прсто бенина жопа.Наглая, шидовская , шопа.
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Ну-у-у, вот это загнул! Голос вручную прописать вряд-ли получится.
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OO, представитель наичестнейшего народа - избранник и безсеребренник. Тоже почти юрист.
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"Метаданные можно прописать в любом файле вручную: хотите, Куксин напишите, хотите, Сытник", - "слуга народа" Дубинский . Да ну на!
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