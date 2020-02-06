 В Раде собрали более 150 подписей за увольнение Сытника с поста директора НАБУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил нардеп от "СН" Александр Дубинский.

"Собрали уже 165+ подписей под Постановлением Рады об отстранении коррупционера от должности директора НАБУ", - говорится в сообщении.

Об этом сообщил также нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Свои подписи поставили представители практически всех фракций и групп парламента. Коррупционер не может возглавлять НАБУ", - подчеркнул он.

Отметим, согласно ст. 6 закона Украины о НАБУ, Верховная Рада может уволить главу бюро по предложению "не менее трети народных депутатов Украины от конституционного состава", то есть 150 человек.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский начал сбор подписей народных депутатов для отставки директора НАБУ Артема Сытника.

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главе НАБУ вменяли недекларирование элитного отдыха, который ему оплачивали третьи лица. Согласно показаниям свидетеля по делу, за период с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ривненской области пять раз.

Экс-генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что "за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить немалую сумму наличными".

Сытник заявлял, что не признает вину в административном нарушении.

Он обвинялся в нарушении установленного законом ограничения для госслужащих при получении подарков. Указанная статья (ст. 172-5 Кодекса об админнарушениях) предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией подарка (1 700 - 3 400 гривен).

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Позже Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен. Защита Сытника подала апелляцию.

13 декабря 2019 года суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине.



