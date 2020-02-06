 Те, кто пытаются вернуть украинский язык в категорию "смешные малороссы", должны спуститься с великорусского пьедестала в реальность, - Кулеба о заявлении продюсера "1+1" Еремеевой

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Комментарий, что украинский язык в комедии звучит, а в мелодраме не звучит - это, прежде всего, о глубоко укоренившемся надменности. Ничем нельзя оправдать унизительное отношение к украинскому языку, а тем более оптимизацией бюджетов и повышением рейтингов. Убежден, что общество решительно осудит такой подход. Те, кто пытаются вернуть украинский язык в категорию "смешные малороссы", должны спуститься с великорусского пьедестала в реальность, в которой по данным прошлогоднего опроса КМИС почти 80% наших граждан являются активными потребителями именно украиноязычного контента. При этом лично я с уважением отношусь ко всем языкам, которыми производят медиапродукты - украинскому, крымскотатарскому, русскому, венгерскому и другим", - заявил Кулеба.

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Ранее продюсер сериалов и фильмов канала "1+1" Алена Еремеева заявила, что для весеннего сезона они сняли все сериалы на русском языке, так как, по их мнению, "тональность украинского языка" не подходит для мелодрам, а лишь для комедий.