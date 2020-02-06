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 Политика Украины
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Все про:украинский язык (762) язык (3495) 1+1 (107) русский язык (53) Кулеба Дмитрий (254)

 Те, кто пытаются вернуть украинский язык в категорию "смешные малороссы", должны спуститься с великорусского пьедестала в реальность, - Кулеба о заявлении продюсера "1+1" Еремеевой

Ничем нельзя оправдать унизительное отношение к украинскому языку, а тем более оптимизацией бюджетов и повышением рейтингов.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Комментарий, что украинский язык в комедии звучит, а в мелодраме не звучит - это, прежде всего, о глубоко укоренившемся надменности. Ничем нельзя оправдать унизительное отношение к украинскому языку, а тем более оптимизацией бюджетов и повышением рейтингов. Убежден, что общество решительно осудит такой подход. Те, кто пытаются вернуть украинский язык в категорию "смешные малороссы", должны спуститься с великорусского пьедестала в реальность, в которой по данным прошлогоднего опроса КМИС почти 80% наших граждан являются активными потребителями именно украиноязычного контента. При этом лично я с уважением отношусь ко всем языкам, которыми производят медиапродукты - украинскому, крымскотатарскому, русскому, венгерскому и другим", - заявил Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Продюсер "1+1" Еремеева: Мелодрамы в весеннем сезоне будут на русском языке - артистам тяжело работать на украинском

Те, кто пытаются вернуть украинский язык в категорию смешные малороссы, должны спуститься с великорусского пьедестала в реальность, - Кулеба о заявлении продюсера 1+1 Еремеевой 01

Ранее продюсер сериалов и фильмов канала "1+1" Алена Еремеева заявила, что для весеннего сезона они сняли все сериалы на русском языке, так как, по их мнению, "тональность украинского языка" не подходит для мелодрам, а лишь для комедий.

Источник: https://censor.net.ua/n3174218
 
   
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Вона РУСКАЯ НАЦИСТКА Те, кто пытаются вернуть украинский язык в категорию "смешные малороссы", должны спуститься с великорусского пьедестала в реальность, - Кулеба о заявлении продюсера "1+1" Еремеевой - Цензор.НЕТ 2732
Треба називати речі своїми іменами!
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Вона РУСКАЯ НАЦИСТКА Те, кто пытаются вернуть украинский язык в категорию "смешные малороссы", должны спуститься с великорусского пьедестала в реальность, - Кулеба о заявлении продюсера "1+1" Еремеевой - Цензор.НЕТ 2732
Треба називати речі своїми іменами!
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Не "руская", російська. В українській мові слово "руська" не має жодного відношення до московитів - вони - росіяне за національністю, розмовляють російською мовою.
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Важко ротом розмовляти українською мовою, але легко ротом їсти українське сало - секрети будови російськомовної щелепи.
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це не правда..... бо кацапське сало нехай сам кацап i їсть....., бо вони навiть свиню невзмозi вигодувати....
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Що не правда? Що свиняче сало зі свині?
Ваше сало - політичне. Воно не смачне.
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коли поласуеш кацапське, тодi i зрозумiєш..... I не кажи, що я не попереджував.... )
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Вспомнилась детская присказка
Пройшов хохол- насрав на пол, іде кацап-зубами цап!
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Ой не кажіть. Колись до війни, мій бувший товариш, який проживає в пушкіно, попросив прислати сала для московських друзів - потолщє-пожьірнєє. Моїй дружині напарили на базарі кнурятини - послали братушкам це сало, а невиликий шматочок моя благовірна вирішила піджарити на шкварки. По всім кімнатам пішов сморід нестерпний!!!!!....Сало їв мій Боцман, якого я тримаю для комунальних платежів.)) Дзвоню товаришу вибачитися, а він відразу - спасібо за классноє сало! Всєм понравілось! Мене заціпило.))) Завіса! Ті, хто намагаються повернути українську мову в категорію "кумедні малороси", мають спуститися з великоросійського п'єдесталу в реальність, - Кулеба про заяву продюсерки "1+1" Єремєєвої - Цензор.НЕТ 1761
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Я ж і кажу, сало - свиняче.
Вчи жінку сало вибирати.
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ОК, дружина купила свино-кнуряче сало, але їли його свині і мій собака, одним словом свино-собаки. Так нормально?
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Кацапи так не годують свиней як українці. Тож бути свинею, ще не достатньо.
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Ты хорошо разбираешься чем "негодують" свиней кацапы.
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ба навіть більше. Мій прадід у часи хрущова-брєжнєва бідкався що по брехунцю одні москальскі пісні а руських немає. І було це в Ростовській області.
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Да просто - ДУРА! По ее логике на немецком тогда можно только военные парады снимать да фильмы категории ХХХ!
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ФАШИСТКА И ЕгРЕСКА НАЦИОНАЛЬ СОЦИАЛИСТКА ХАЙЛЬ ВОВЧИК У НЕЕ В У ТУАЛЕТЕ КАЖДОЕ УТРО....
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Руські - то є належні прадавнім українцям - не називайте росіян руськими.
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согласен! просто еще не все знают,что московиты украли у нас название Русь,русичи и назвали себя русские.
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Русичи - не, русичей придумали значительно позднее. Это полностью выдуманное название, не имеющее никакого отношения к истории.
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Ніяке суспільство нічого не засудить. Воно чекає наступний сезон Сватів...
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Когда во время выборов я орал чуть-ли не благим матом зебилам у себя на предприятии --- Посмотрите ни IQ доверенных лиц Зели и Пороха и сравните - Юзик, Кум, Лысый, Ленка .... и Андрухович, Забужка, Роговцева, Малкович, Подеревянский, Капрановы .... -- зебилы с меня ржали. Там не мозги, там стена. Вот и имеем результат.

Я, правда свое потом взял, осенью самых активных уволил по статье. Им уже было не смешно.
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Зе правление характеризуется как "вручную". там такие мозги, что еще юсбі-порт не предусмотрен.
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вот бы на 15 лет 73 процентных уволить от выборов Ті, хто намагаються повернути українську мову в категорію "кумедні малороси", маютьі спуститися з великоросійського п'єдесталу в реальність, - Кулеба про заяву продюсерки "1+1" Єремєєвої - Цензор.НЕТ 9616
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Я давно повторяю одну крамольную вещь -- Право голоса должны иметь только те, кто отдает государству налогов больше, чем получает выплат взамен. Т.е. только те, кто содержит эту страну за свой счет. Все остальные, кто живет за счет средств бюджета, включая чиновников всех уровней, должны быть лишены избирательного права. Не идеал конечно, но тогда будет гораздо больше порядка.

Кстати, начиная с конца лета начала заметно сжиматься сфера производства и все связанные смежники. Так вот среди большинства моих друзей и партнеров есть негласное правило.-- Первыми сокращать, уменьшать зарплату и увольнять самых активных избирателей бубочки, самый ярых зебилов. Наголосовали и наагитировали - пусть платят за свой выбор.
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Помнится, Забужко очень была восхищена Януковичем
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Кстати,Сталин на съездах ВКП(б) как раз и отчитывался по национальному вопросу.В то время же и появился термин великорусский шовинизм,вместо великодержавного(при царе),в связи с тем что русские стали заметно принижать другие национальности.Весьма знаменательна замена термина так как именно великорусский шовинизм приводил к напряжённости между русскими и другими національностями,входящими в СССР.Конечно это и касалось евреев.Поэтому ВКП(б) резко осудило и так далее.Был даже такой анекдот:"На остановке стоит мужчина .Вы чего здесь делаете?Я подевреиваю трамвай.В слове поджидаю было жид.А его запретили.Вот так то .Помнить надо всё.
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Сралин сволочь , гнида такая же как и х.йло . Эта картинка всего лишь декорация к теме ветки . Ті, хто намагаються повернути українську мову в категорію "кумедні малороси", мають спуститися з великоросійського п'єдесталу в реальність, - Кулеба про заяву продюсерки "1+1" Єремєєвої - Цензор.НЕТ 3293 .
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Все ЗЕленые болельщики у телеков залипли. Те, кто пытаются вернуть украинский язык в категорию "смешные малороссы", должны спуститься с великорусского пьедестала в реальность, - Кулеба о заявлении продюсера "1+1" Еремеевой - Цензор.НЕТ 1049

Так они и за ЗЕ не выйдут, когда его за яйца подвешивать будут.
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Замість "ні одна" наступного разу пиши "ЖОДНА". А так кацапізмами пованює
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от чому політика "пустім всьо на самотьок" закінчиться повною русифікацією, а далі вже не буде альтернативи "возврату в радную говєнь"
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Шефира трогать нельзя....приближенная к преЗЕденту особа...
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так надо их вместе к стенке поставить, коль они приближены друг к другу!
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Извиняюсь, просто хочу уточнить - "немытая" или, всё же "несмытая"?
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Терпим братцы. Лишь бы не было войны.
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ЛИШИТЬ ТЕТКУ ГРАЖДАНСТВА УКРАИНЫ ЗА ТАКИЕ ЗАЯВЫ
Нехай рулит в ЛАПТЕСТАН 😀
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само собою. Спочатку на гіляку а вже потім в гнило-річчя.
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Им можно пополнить список зелёных дебилов
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Я маю мрію...
Після такої заяви г+г Справжні українці оголошують бойкот цьому смітнику, Справжні рекламодавці розривають усі контракти з цим смітником, Справжні журналісти звільняються з цього смітника, Справжні Нацдружини обкладають шинами цей смітник, Справжні небайдужі громадяни ще й пиз...ять цю продюсерку, щоб щелепу вправити))
але це тільки мрія, бо в реальності є 73% зедебілів з туповатим вождем-малоросом, яким "какая разніца"
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Свет, тут интер с 112 завалить не удалось..куда уж этот...
Хоча мрія дуже добра... мріями живемо...
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Я изъял этот г-канал-г из списка недавно. Т.е., я его и без того не смотрел. Но недавно довелось провести пару недель в жаркой стране, где этот канал был чуть ли не единственным украинским. Ну так вот...включил... там сцена, стоит эта анорексичка катя засадчая и этот, который ее обрюхатил, не помню, на Гурвинка похож...тоже шутить пытался. Так вот, он провозглашает что-то вроде: "Самая важная битва эпохи....", и на сцену выскакивают всякие таланты и пют песни. Я не о них. Я о, ****, самой главной битве эпохи... вот эти песни для них, этих ******** - самые главные битвы... битвы, ****... !!! Прилетел и загнал Г+Г в игнор...
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В мелодраммах плакать надо, а украинцам это не свойственно.
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За такие высеры нужно жестко наказывать.
Но для этого нужна страна.
А у нас - колония каганата...
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Заява ніби і правильна.
Але пам'ятайте, що цей чувак у ЗЕ команді працює над здачею України під кацапів. Згадайте його недавні заяви щодо економічної інтеграції з ЄС.
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Пора применять новопринятьій закон. и язьіковой омбудсмен должен уже суетиться. Монахова, альо!?
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пусть валит к Киселеву
там будет "звучать"
в промежутках
когда рот освободится
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Имя этого горе-продюссера говорит за себя: Алёна Еремеева. Точка
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На волне языка и национализма Украину грабят уже много лет не переставая. Это явно показывает опыт недавнего мародера который одев вышиванку хапанул один миллиард семьсот миллионов из бюджета самой нищей страны Европы только в 2019 году. Потери Крыма и Донбасса кацапьё оправдало именно языковой проблемой которая не решается и только раздувается. Ну-ну, флаг вам в руки, страна все дальше валится в кювет, еще не поняли ничего? Ок. Будем смотреть дальше.
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Так потрібно нарешті вирішити мовну проблему - панівним становищем українськкої мови.
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Та не вопрос, я и написал - флаг вам в руки. За 30 лет "решАния" ничего не поняли, скатились в самую нищую нишу, удачи, поехали еще дальше.
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Странно, почему большинство украинцев смотрят телевидение на русском языке?
Скажете не смотрят? Голосуют пультом?
Значит не поощряйте русскоязычные каналы, они через пол-года вымрут из за отсутствия зрителей и рекламодателей.
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Журналістка Соня Кошкіна в різкій формі прокоментувала скандал зі "слугою народу" Олексієм Устенком, який заявив, що Російська Федерація анексувала український Крим через скасування Верховною Радою "мовного закону" Колесніченка - Ківалова в 2014 році.
У своєму телеграм-каналі Кошкіна назвала Устенка "недоумком" і прокоментувала його висловлювання про газові відносини між Україною і Росією.
"Понабирали недоумків на свою голову. Ті, хто намагаються повернути українську мову в категорію "кумедні малороси", мають спуститися з великоросійського п'єдесталу в реальність, - Кулеба про заяву продюсерки "1+1" Єремєєвої - Цензор.НЕТ 8567.
Так, в газі цей обранець теж" розбирається", - різко і коротко написала Соня Кошкіна в своєму телеграм-каналі.
Журналістка нагадує, що Устенко влип у скандал: в прямому ефірі телеканалу він повідомив, що Росія анексувала Крим через "мовний закон", фактично переклавши відповідальність на Україну.
10 грудня стало відомо, що народний депутат від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський вніс до Верховної Ради проект про скасування мовного закону, який був прийнятий раніше в травні.
Депутат від президентської партії "Слуга народу" Євген Шевченко в ефірі телеканалу ZIK виступив на захист "ру$$кого міра", а також озвучив фейк кремлівської пропаганди про українську мову.
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Гнилой базар!
В мелодраме актёр должен выдавливать из себя огненные страсти, а брехать на русском куда удобнее!
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Зробіть аналіз мови "комедій", виявиться, що це й суржиком назвати буде складно?
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А я з неповагою ставлюся до тих, хто в ЗМІ триндить на болгарсько - кацапській мові, хоча сам наполовину росіянин.
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Если какой-то телеканал хочет вещать на китайском или арабском - пусть вещает, если его будут смотреть. Сейчас не СССР - альтернатива присутствует, выбирай по предпочтениям. ТВ сейчас смотрят в основном домохозяйки, которые привыкли к своим мыльным операм и разным кулинарным и музыкальным шоу. Остальные смотрят необходимый контент в интернете, самостоятельно выбирая время и объем просмотра. Впрочем, как и язык трансляции.
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Там не пьедистал а прямая кишка головного мозга !
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все-таки после нескольких лет украинского контента (и контента по-украински) возвращение на цапоскрепы (некоторых сми) реально бьет по голове. это как после принудительного кормления говном тебе дали что-то приличное, а потом - назад, в выгребную яму. контраст, аж блевать тянет.
хотя может быть для скрепных оно и облегчение, привычно, дескать, для организма, да и аудитория наверняка устоявшаяся.
хотя актеров тоже можно понять, после стольких лет цапо-лицедейства чтобы сходу, (ну за год-два) перейти на украинский нужно быть реальным профессионалом (или как минимум выписывать себе тексты, работать, а кому это надо ...), так как это все-таки уровень выше.
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я русскоязычный Киевлянин и я за УкрМову!!!
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Тональність російської мови така, що не зовсім підходить до українського ефіру.
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Так званий "русский язик" був придуманий московськими сцарями для смердів і холопів, а українська мова вільних людей.
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