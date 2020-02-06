 Те, кто пытаются вернуть украинский язык в категорию "смешные малороссы", должны спуститься с великорусского пьедестала в реальность, - Кулеба о заявлении продюсера "1+1" Еремеевой

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Комментарий, что украинский язык в комедии звучит, а в мелодраме не звучит - это, прежде всего, о глубоко укоренившемся надменности. Ничем нельзя оправдать унизительное отношение к украинскому языку, а тем более оптимизацией бюджетов и повышением рейтингов. Убежден, что общество решительно осудит такой подход. Те, кто пытаются вернуть украинский язык в категорию "смешные малороссы", должны спуститься с великорусского пьедестала в реальность, в которой по данным прошлогоднего опроса КМИС почти 80% наших граждан являются активными потребителями именно украиноязычного контента. При этом лично я с уважением отношусь ко всем языкам, которыми производят медиапродукты - украинскому, крымскотатарскому, русскому, венгерскому и другим", - заявил Кулеба.
Ранее продюсер сериалов и фильмов канала "1+1" Алена Еремеева заявила, что для весеннего сезона они сняли все сериалы на русском языке, так как, по их мнению, "тональность украинского языка" не подходит для мелодрам, а лишь для комедий.
Треба називати речі своїми іменами!
Ваше сало - політичне. Воно не смачне.
Пройшов хохол- насрав на пол, іде кацап-зубами цап!
Вчи жінку сало вибирати.
Я, правда свое потом взял, осенью самых активных уволил по статье. Им уже было не смешно.
Кстати, начиная с конца лета начала заметно сжиматься сфера производства и все связанные смежники. Так вот среди большинства моих друзей и партнеров есть негласное правило.-- Первыми сокращать, уменьшать зарплату и увольнять самых активных избирателей бубочки, самый ярых зебилов. Наголосовали и наагитировали - пусть платят за свой выбор.
Так они и за ЗЕ не выйдут, когда его за яйца подвешивать будут.
Нехай рулит в ЛАПТЕСТАН 😀
Після такої заяви г+г Справжні українці оголошують бойкот цьому смітнику, Справжні рекламодавці розривають усі контракти з цим смітником, Справжні журналісти звільняються з цього смітника, Справжні Нацдружини обкладають шинами цей смітник, Справжні небайдужі громадяни ще й пиз...ять цю продюсерку, щоб щелепу вправити))
але це тільки мрія, бо в реальності є 73% зедебілів з туповатим вождем-малоросом, яким "какая разніца"
Хоча мрія дуже добра... мріями живемо...
Но для этого нужна страна.
А у нас - колония каганата...
Але пам'ятайте, що цей чувак у ЗЕ команді працює над здачею України під кацапів. Згадайте його недавні заяви щодо економічної інтеграції з ЄС.
там будет "звучать"
в промежутках
когда рот освободится
Скажете не смотрят? Голосуют пультом?
Значит не поощряйте русскоязычные каналы, они через пол-года вымрут из за отсутствия зрителей и рекламодателей.
У своєму телеграм-каналі Кошкіна назвала Устенка "недоумком" і прокоментувала його висловлювання про газові відносини між Україною і Росією.
"Понабирали недоумків на свою голову. .
Так, в газі цей обранець теж" розбирається", - різко і коротко написала Соня Кошкіна в своєму телеграм-каналі.
Журналістка нагадує, що Устенко влип у скандал: в прямому ефірі телеканалу він повідомив, що Росія анексувала Крим через "мовний закон", фактично переклавши відповідальність на Україну.
10 грудня стало відомо, що народний депутат від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський вніс до Верховної Ради проект про скасування мовного закону, який був прийнятий раніше в травні.
Депутат від президентської партії "Слуга народу" Євген Шевченко в ефірі телеканалу ZIK виступив на захист "ру$$кого міра", а також озвучив фейк кремлівської пропаганди про українську мову.
В мелодраме актёр должен выдавливать из себя огненные страсти, а брехать на русском куда удобнее!
хотя может быть для скрепных оно и облегчение, привычно, дескать, для организма, да и аудитория наверняка устоявшаяся.
хотя актеров тоже можно понять, после стольких лет цапо-лицедейства чтобы сходу, (ну за год-два) перейти на украинский нужно быть реальным профессионалом (или как минимум выписывать себе тексты, работать, а кому это надо ...), так как это все-таки уровень выше.