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 Общество
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Все про:образование (1932) плагиат (97) Квит (118)

 За плагиат в диссертациях хотят распустить спецсовет университета им. Драгоманова

Из-за плагиата в диссертации в киевском Национальном педагогическом университете имени Драгоманова собираются распустить специальный совет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського радіо" сообщил председатель Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Сергей Квит.

"Наши студенты принимают участие в таких проектах, когда они пишут, я не утрирую, для студентов, возможно, например, какого-нибудь Кембриджа, и получают за это деньги. То есть, у них более главный сейчас это "гострайтинг", у нас это обычно называется плагиат. Это больше наша задача. Мы имеем свою политику, свой контроль. Я могу сказать, что из-за плагиата в диссертациях мы надеемся закрыть в ближайшее время спецсовет в университете Драгоманова", — сказал Квит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобразования предложило лишать ученой степени за плагиат в диссертации

Вместе с тем, деталей решения Квит не сообщил.

Отметим, что новый закон об образовании предусматривает исключение из учебного заведения за плагиат в научной работе.

Источник: https://censor.net.ua/n3174211
 
 
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це не плагиат, а просто мысли носятся в воздухе,как сказал когда то пол маккартни
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НЕ ТІЛЬКИ В ДРАГОМАНОВА!! 90% плагіат! А в Драгоманова найбільше!
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Наука в Украине плавно помирает, и никому дела нет...
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