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 Политика Украины
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Все про:ВР (24371) земельная реформа (192) Корниенко (117) рынок земли (99)

 Принятие закона о рынке земли займет от трех до пяти пленарных недель, - Корниенко

Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко спрогнозировал, что принятие закона о земле может занять около двух месяцев.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Там около 3800 правок, это 78 часов", - посчитал Корниенко на калькуляторе.

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"Это пять пленарных недель, то есть два месяца. Но если мы будем продлевать на полтора-два часа в день, как мы сегодня сделали, мы фактически полторы-две недели экономим. Это три пленарных недели. Думаю, это приемлемо", - сказал он.

Корниенко признал, что рассмотрение закона затормозит проведение других реформ, "но мы знаем, благодаря кому".

Источник: https://censor.net.ua/n3174209
 
 
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рожа конкретная.
в школе еще когда был - у нас под гастрономом мужик тынялся с такой мордой - по 5 копеек "на проезд" у всех прохожих просил...
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Стефанчук, Юзик, Арахамия, Богдан .....
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есть такое

В 1916 г. С. Черный как раз про подобное писАл:

Роза прекрасна по форме и запах имеет приятный.
Болиголов некрасив и при этом ужасно воняет.
Байрон, и Шиллер, и Скотт совершенны и духом и телом
Но безобразен Буренин, и дух от него нехороший.

Тихо приветствую мудрость любезной природы -
Ловкой рукою она ярлыки налепляет:
Даже слепой различит, что серна, свинья и гиена
Так и должны быть - серной, свиньёй и гиеной.

Видели, дети мои, приложения к русским газетам?
Видели избранных, лучших, достойных и ПРАВЫХ из правых?
В лица их молча вглядитесь, бумагу у руках разминая,
Тихо приветствуя мудрость любезной природы...
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- та навряд...
тот, наверно, уже от цирроза загнулся - а этот, вроде, еще чего-то варнякает.
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коломойша находу меняет приказы. Видно что мониторит настроения и сразу корректирует.
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Этот за собой целое монобольшинство просителей ведёт.
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"хватит корить ссср!" Принятие закона о рынке земли займет от трех до пяти пленарных недель, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6627 чо, свиньи, уже землю продаете?
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А казали до 3 ранку приймуть. Кров Йуліна - не водиця.
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так протесты начались. а зебилы, похоже, не ждали.
теперь хотят на тормозах спустить
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Не спустят. Беня не даст принять закон о запрете возврата активов национализированных банков пока ему не отстегнут обещанные Моникой 2 млрд баксов государственной земельной. Для этого нужен закон о рынке земли. А без этих законов денег от Запада не видать.
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В украине выборы дураков сопровождаются потерей тех или иных ресурсов, народа,земель, ценностей.
Потому что всякие суперкоррупционные коломойши требуют половину украины за выборы дурака.Обслуживает всяких моральных суперуродов типа коломойского, для которого ложь и обман это кредо жизни.Кидать и уничтожать всяких моральных уродов типа коломойши и богдана, которые этим и живут, есть правильно.Которые послуживаются что им все можно, а по отношению к ним нужно чтить мораль.Они этим пользуются и по трупам лезут по своих лесницах.
Малорос должен сдохнуть.
Вот это попадание украины с зеленым дураком. И суперграбитель земель(с коломойшей), и предатель(по свистку ездит на поклон парашникам "чивоизволите").Мало того что в ничем не шарит, так еще тупой как зеленая пробка.Это ******.Понабирал таких дураков возде себя, которые только еще более тупые, чтобы он казался самым умным среди них.



Это ссыкливая проститутка обслуживает всех кого ссыт, кроме интересов народа украины.А ссыт оно всех, кроме народа украины.Сурков свиснул - и проститутка тут же поскакала в оман. Оно наверное и пауков в доме тоже ссыт.Ссыкот ссыкотом по ссыкоту погоняет. Потому что ему завтра у тимошенки и других на корпоративах клоуна строить.

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зиленский боится судьбы сердючки, потому так всем в жопу лезет.
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В четверг, 6 февраля, стало известно, что парламент не сможет быстро принять этот документ.

"Мы живем в Украине? Это вопрос Украины. А если это важно для Международного валютного фонда, это их дело. У нас есть позиция в парламенте. Мы работаем на благо Украины. А МВФ - это отдельная история. Он важен, у нас сотрудничество. Но мы не можем ради МВФ делать какие-то кульбиты с подвывертами, а вот отсосать МВФ я могу " - сказал Арахамия.
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долбо*бы зеленрносые, даже не мечтайте об этом законе, только через рефендум!!!
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А Ара вчера говорил, что до ночи все приймут. Не?????
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Коломойша продает земли в угоду своим крысиным больным на деньги амбициям.Ублюдочная крыса Зе соучасник и основной исполнитель самого большого кидка размер/нищетастраны.С этого крысы получат столько, сколько 73% муков будут за этим не наблюдать или будут что-то мукать.Коломойша по другому зарабатывать не умеет и никогда не умел. Воровать что лежит у украины криво основной источник его дохода.Продажа земли есть продажа коломойским земли в свою пользу настолько много, настолько 73% это ему позволят.А позволят ему на 100% и даже больше.
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Это именно то чмо , которое напёрстки двигало? Станочник?
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Это чмо теперь либертанеанец-социалист Ухвалення закону про ринок землі займе від трьох до п'яти пленарних тижнів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 5669
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Землею можна і подавитися,якщо жерти не в міру...
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Если завоняет жареным у коломойши всегда есть израильский паспорт, и так его крыша. Основное под чем он прячется есть операция "борьба с антисемитизмом". Израиль как самый большой террорист больше всего уничтожил людей. Требует справедливости по отношению к себе. А по отношению к украине поощряет самый большие в мире воровства своим подчиненным крысам.Хотя по феншую если и он требует справедливости к себе, то коломойшу и зе он должен уничтожить, чтобы не портили ему репутацию. Но репутация и жиды противоположные понятия. Потому израиль не заслуживает на государство - это террорист,альфонец, который сидит на шее всего мира.Которые ворует весь мир и потом всех убивает кто с этим не согласен.
Посмотрите на голливуд, сколько там жидов по операции "везение" заброшено. Или на сша,которые платят израилю дань 3млр каждый год.Израиль это самый большой террорист и вор в мире.Штыков которых боится даже 2й террорист в мире -парашка и обходит их стороной.Суперворюга коломойша есть одним из штыков этого варварского создания.
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сказка оверщках и корешках здесь боле не актуальна Ухвалення закону про ринок землі займе від трьох до п'яти пленарних тижнів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2476
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