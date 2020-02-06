 В прослушивании Гончарука подозреваются сотрудники УГО. В публикации файлов - журналисты 1+1, - Бутусов

Об этом пишет в фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"По данным источников Цензор.НЕТ, близких к Офису президента, впервые аудиофайл выложен на анонимном телегам-канале "Штабной", созданном 25 ноября 2019 года. Первым прорекламировал этот телеграм-канал, по данным следователей, журналист "1+1" Евгений Плинский, 27 ноября 2019-го.
Согласно анализу EXIF-метаданных, аудиофайл был смонтирован на компьютере "Макинтош", владельцем которого, судя по наименованию аккаунта, является человек по фамилии Куксин.
Это совпало с данными журналиста "1+1" Евгения Куксина.
Резервный канал управления телеграм-каналом "Штабной" якобы связан с Александром Низовцевым, который знаком с Куксиным.
Удастся ли доказать такое абсолютно виртуальное дело, будут ли найдены какие-то прямые улики против журналистов - пока неизвестно", - отмечает Бутусов.
Журналист также сообщает, что в установке подслушивающих устройств, по данным Цензор.НЕТ, подозреваются сотрудники Управления государственной охраны.
"Но там пока никто не задержан, обыски не проводятся. Версия, что запись велась на телефон, на данный момент не является основной", - пишет Бутусов.
5 февраля стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыск в здании телеканала "1+1" на ул. Куреневской. Там заявили, что обыски не связаны с деятельностью телеканала.
Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.
В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.
Позже появились вторая и третья части записи.
Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.
17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако президент Владимир Зеленский отказался отправлять правительство Гончарука в отставку.
Позже Служба безопасности Украины зарегистрировала уголовное производство в связи с фактом "прослушки" в кабинете Гончарука.
Да наша роль,
Да наша роль,
Да наша роль.
Не может без охранников король.
Когда идём - дрожит кругом земля.
Всегда мы подлее, подлее короля.
Против пети это чмо даже нечего сравнивать. Петя боец, а это вечно обостранное гавно даже рядом стоять не может
Это ****** какой обосранный попался. Создать условия больше не существования квартала ни в каком виде с ихними ********. Эта тварь на перпективы своего квартала продает украину оптом.Чтобы завтра выступать в парашке, не как сердючка.А что оно умеет? Оно в жизни больше ничего и не умеет. Потому так и ССЫТ.Нельзя такое дерьмо с таким отношением к жизни избирать. .У пети коломойша на ободранной шкоде по израилю без денег сидел, а сейчас оно грабит украину, как никто еще за 30 лет не грабил.
Уже прошел год, оно не способно ни перестать ходить вечно обосранным, ни научится хоть чему-то. Полный деградант.Хучший из худших.только дурака из себя строить в детстве научился, и до сиг пор этот даун так и живет в этом образе.
Имитация операции спу против г+г коломойскогопарочки журнашлюх, говорит что зе и ко в паре продают землю, контролируя госчета(которые никто и никогда не проверяет). И это для отвода глаз что они не в деле. Земля будет продана фуй знает кому. Крыса коломойский и его почерк гарантирует что это устроит в самом ********* и антиукраинском варианте, в зависимости как удасться всех *******, акцент будет на максимальное получение денег коломойшей с этой воровской операции. Основная доля или все деньги в зависимости как 73% будут мукать или нет, пойдут коломойше с зе и его квартальщикам.Основная причина такого напора по продаже последней почки украины есть максимальное получение денег с этой операции, при полном не контроле госчетов-а больше причин нету.
Обоих предстоит утилизировать.