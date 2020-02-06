 Террористу "МГБ ДНР" сообщено о подозрении в издевательствах над гражданскими и военнопленными, - Офис Генпрокурора

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, указанный гражданин, участвуя в деятельности так называемого "Министерства государственной безопасности "ДНР", жестоко обращался с гражданскими гражданами Украины: наносил им побои, угрожал убийством, имитировал расстрелы, удерживал их в нечеловеческих условиях. Кроме того, следствие утверждает, что он пытал пленных военнослужащих Национальной гвардии Украины и угрожал убийством, приставляя пистолет к виску пострадавших.
Таким образом, подытоживают в ведомстве, указанное лицо грубо нарушило Женевские конвенции о защите гражданского населения во время войны и об обращении с военнопленными от 12.08.1949, ведь международные нормы предусматривают гуманное отношение к гражданским лицам и военнопленным, обеспечение защиты и запрет применения физического насилия.
Первое за вывоз в лес двух женщин и ребенка и убийство их там.
А второе за издевательство над пленными в виде парада.
Там фамилией не обойдешься.
Уже понятно что это не еденичный случай,а система.
Тем более она юрист?
Значит все прекрасно понимала и осознавала.
Нет.
Тут просто так это не пройдет.
Словно я роман с продолженьем пишу
Знаю, знаю точно, где мой адресат
В доме, где резной палисад
Выполняют их требования ставя чекистов на ключевые должности по мн17, по майдану,по пасе, фиктивными рейтингами за зе или сколько устальцев в украине, подачей воды в крым и тд, дальше только больше.Проститутка и предатель по высшему разряду. Такого дерьма и такой диверсии и предательства еще не было в истории государсв.Дурак ввойдет в историю как уничтожитель украины.Да и вспоминать будет некому, после этого кацапы все зачистят любые упоминания дурака своей ложью под ноль, сразу после того как это дерьмо слезет с протертого стула.
Выборы дурака зеленского, украина заплатит продажей земель в пользу коломойского, и по сути рабству больным капиталистам типа свинарчука из ж300.А все остальное лапша на уши от ************** коломойского и его ручной крысы похтана.
Нахера дураку зе высокий рейтинг? чтобы его чекисты шантажировали всякого рода компроматами? Мол если не сдашь украину или на ту должность не поставишь нашего чекиста, компромат собъет тебе зиленскому рейтинг.
Чтобы больше такого дерьма в украине не было эту проститутку нужно будет повешать как президента ирака хусейна в прямом эфире с привязанным к пианиноигралке велосипедом и булавой в руках.Чтобы картинка сбереглась на тысячелетия, если возможно.Что дураку не следует суваться туда где он не тянет по состоянию безмозглости.
вот потому я и называю вас свиньями!))))
Или как с делом Шеремета?
Я понял ход твоих мыслей.
Значит этот перец из мгб дыныры это переодетый ато вец?
Гы - гы- гы.
А как же памятники героям навасрассссииии?
Это за то что они убивали и грабили нарид донбасса?
Это не иначе как петя порошенко во всем виноват?
Я вижу на фото атовца с георгиевской лентой.
История происхождения этого фото мне не ищвестна.
Может бытт это прикол.
Доказательств грабежей и убийств конкретно этими людьми переодетыми в форму у тебя нет.
За то имеем за два дня предъявленные обвинения конкретным лмцам,которые издевались над наридом донбасса.
Вплоть до вывоза и расстрела в лесу ребенка.
Т.е. степень ублюдочности не нуждается в комментариях.
Поясни как такое возможно?