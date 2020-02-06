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 Террористу "МГБ ДНР" сообщено о подозрении в издевательствах над гражданскими и военнопленными, - Офис Генпрокурора

Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили гражданину Украины о подозрении по фактам участия в незаконном вооруженном формировании "ДНР", контролируемом Российской Федерацией, и жестокого обращения с гражданским населением и военнопленными (ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 438 УК Украины ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, указанный гражданин, участвуя в деятельности так называемого "Министерства государственной безопасности "ДНР", жестоко обращался с гражданскими гражданами Украины: наносил им побои, угрожал убийством, имитировал расстрелы, удерживал их в нечеловеческих условиях. Кроме того, следствие утверждает, что он пытал пленных военнослужащих Национальной гвардии Украины и угрожал убийством, приставляя пистолет к виску пострадавших.

Таким образом, подытоживают в ведомстве, указанное лицо грубо нарушило Женевские конвенции о защите гражданского населения во время войны и об обращении с военнопленными от 12.08.1949, ведь международные нормы предусматривают гуманное отношение к гражданским лицам и военнопленным, обеспечение защиты и запрет применения физического насилия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террористам "ДНР" сообщили о подозрении за "парад пленных" в оккупированном Донецке в 2014, - Офис Генпрокурора

Источник: https://censor.net.ua/n3174202
 
 
 Топ комментарии
 
Шо за террорист ? Страна хочет знать.
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оставить наедине с жертвами и их родственниками. на 2 часа всего. управятся Террористу "МГБ ДНР" сообщено о подозрении в издевательствах над гражданскими и военнопленными, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 493
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Так это уже третье предхявленное за два дня.
Первое за вывоз в лес двух женщин и ребенка и убийство их там.
А второе за издевательство над пленными в виде парада.
Там фамилией не обойдешься.
Уже понятно что это не еденичный случай,а система.
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Так это уже третье предхявленное за два дня.
Первое за вывоз в лес двух женщин и ребенка и убийство их там.
А второе за издевательство над пленными в виде парада.
Там фамилией не обойдешься.
Уже понятно что это не еденичный случай,а система.
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оставить наедине с жертвами и их родственниками. на 2 часа всего. управятся Террористу "МГБ ДНР" сообщено о подозрении в издевательствах над гражданскими и военнопленными, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 493
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А теперь Монтян и депутатов от ОПЗЖ и от слуг нарида как сообщников?
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Да ,монтян в Донецке взахлеб называла нас рагулями и хохлобандитами. Это оскорбление нации. Судить надо.
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А что она делала вообще в этой организации совершившей преступления против человечества?
Тем более она юрист?
Значит все прекрасно понимала и осознавала.
Нет.
Тут просто так это не пройдет.
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Письма, письма лично на почту ношу
Словно я роман с продолженьем пишу
Знаю, знаю точно, где мой адресат
В доме, где резной палисад
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Имя, фамилия, рожа? Наверное это дыркин. Голландцы ему обвинение и наши осмелели.
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Крысы офисники ездят в оман для получения инструкций кремля.

Выполняют их требования ставя чекистов на ключевые должности по мн17, по майдану,по пасе, фиктивными рейтингами за зе или сколько устальцев в украине, подачей воды в крым и тд, дальше только больше.Проститутка и предатель по высшему разряду. Такого дерьма и такой диверсии и предательства еще не было в истории государсв.Дурак ввойдет в историю как уничтожитель украины.Да и вспоминать будет некому, после этого кацапы все зачистят любые упоминания дурака своей ложью под ноль, сразу после того как это дерьмо слезет с протертого стула.
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Нахера дураку зе высокий рейтинг? Чтобы отрабатывать перед коломойшей свою избирательную компанию на последние оставшиеся ресурсы у украины в пользу внешнего захватчика любого типа? Под видом что мол итак землю распродали(хотя под госпропиской оттуда вылетает любой отжиматель по первому требованию государства, а потом ес будет давить что мол продали земли, а теперь пережимаете) или под видом вернуть все крестянам. А по факту все деньги пойдут коломойскому как манна с неба.Госсчета никто не контролирует, нигде нету отчетов по движению денег, только 73% могут иногда помычать недовольством невыплатой зарплат и пенсий. А все остальное в руках колоймоского и пойдет только ему, как пошла афера с ваучерами.
Выборы дурака зеленского, украина заплатит продажей земель в пользу коломойского, и по сути рабству больным капиталистам типа свинарчука из ж300.А все остальное лапша на уши от ************** коломойского и его ручной крысы похтана.
Нахера дураку зе высокий рейтинг? чтобы его чекисты шантажировали всякого рода компроматами? Мол если не сдашь украину или на ту должность не поставишь нашего чекиста, компромат собъет тебе зиленскому рейтинг.
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Высокий рейтинг дураку это что серпом по яйцам народу.Он нахер не нужен.Он нужет самому великому вору в истории по соотношению воровоство/ввпстраны зеленскому, коллектору по долгам выборов погтану и коломойскому для разграбления.Чтобы держать голосование до ночи.Что говорит что зиленский это все организовывает.
Чтобы больше такого дерьма в украине не было эту проститутку нужно будет повешать как президента ирака хусейна в прямом эфире с привязанным к пианиноигралке велосипедом и булавой в руках.Чтобы картинка сбереглась на тысячелетия, если возможно.Что дураку не следует суваться туда где он не тянет по состоянию безмозглости.
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Подозреваемый в убийстве Шеремета ветеран АТО убивал и грабил на Донбассе, переодевшись в форму ополчения!

вот потому я и называю вас свиньями!))))

Терористові "МДБ ДНР" повідомлено про підозру в знущаннях з цивільних і військовополонених, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 8206
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А доказы что он убивал и грабил у тебя есть?
Или как с делом Шеремета?
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Не.
Я понял ход твоих мыслей.
Значит этот перец из мгб дыныры это переодетый ато вец?
Гы - гы- гы.
А как же памятники героям навасрассссииии?
Это за то что они убивали и грабили нарид донбасса?
Это не иначе как петя порошенко во всем виноват?
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где это вы видели, что бы сепар переодетый в хероя ато грабил свой народ? на это только вы, свиньи, способны
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Свинота.
Я вижу на фото атовца с георгиевской лентой.
История происхождения этого фото мне не ищвестна.
Может бытт это прикол.
Доказательств грабежей и убийств конкретно этими людьми переодетыми в форму у тебя нет.
За то имеем за два дня предъявленные обвинения конкретным лмцам,которые издевались над наридом донбасса.
Вплоть до вывоза и расстрела в лесу ребенка.
Т.е. степень ублюдочности не нуждается в комментариях.
Поясни как такое возможно?
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