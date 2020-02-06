 Продюсер "1+1" Еремеева: Мелодрамы в весеннем сезоне будут на русском языке - артистам тяжело работать на украинском

Об этом в комментарии для Телекритики заявила продюсер сериалов и фильмов канала "1+1" Алена Еремеева, сообщает Цензор.НЕТ

"Если комедии для осеннего сезона были сняты исключительно на украинском языке, то все 7 мелодрам сняты на русском", - заявили продюсеры "1+1".

"Найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто, — объясняет Алена Еремеева. – По нашим наблюдениям мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии. Посмотрев комедии, попав в водоворот событий, они просто не замечают, на каком языке они смотрят продукт. Продукты в весеннем сезоне мы произвели на русском языке, потому что украинский сложнее дается для этого жанра. Артистам пока еще тяжело работать на украинском языке. Это увеличивает выработку, что потом влияет на бюджет. С комедиями на украинском проще".

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Еще одна причина съемок сериалов на русском языке – дистрибуция контента в странах СНГ.

"Украиноязычные сериалы сейчас показываются только на территории Украины, без продажи за рубеж, — разъясняет генеральный продюсер "1+1", руководитель "Телевизионного бизнеса" 1+1 media Максим Кривицкий. – Для продажи заложена цель производить на русском языке. Сериалы, которые требуют адаптации на русский, не заложены в бизнес-модель как потенциальный продукт для продажи. Мы понимаем — чтобы соответствовать квоте, нам нужны украиноязычные сериалы. Поэтому мы варьируем — часть сериалов производим на русском, часть на украинском. Также в числе наших паратнеров есть компании, которые производят здесь — и для нас, и для России. В будущем они планируют работать и для Европы".

"Нам очень нравится писать на украинском языке, производить продукт на украинском, — соглашается с Кривицким Алена Еремеева. – Но украиноязычный продукт пока не так хорошо продается, как хотелось бы. Наш департамент дистрибуции, который возглавляет Инна Филипова, ведет переговоры с разными странами. Например, Грузию интересует все что произведено здесь – на украинском и русском языках. Но есть страны Прибалтики, Казахстан, Беларусь, которые покупают русскоязычный продукт".

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