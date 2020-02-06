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 Продюсер "1+1" Еремеева: Мелодрамы в весеннем сезоне будут на русском языке - артистам тяжело работать на украинском

Канал "1+1" заявил, что снял все сериалы для своего весеннего вещания на русском языке из-за того, что, по их мнению, "тональность украинского языка" не подходит для мелодрам.

Об этом в комментарии для Телекритики заявила продюсер сериалов и фильмов канала "1+1" Алена Еремеева, сообщает Цензор.НЕТ

"Если комедии для осеннего сезона были сняты исключительно на украинском языке, то все 7 мелодрам сняты на русском", - заявили продюсеры "1+1".

"Найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто, — объясняет Алена Еремеева. – По нашим наблюдениям мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии. Посмотрев комедии, попав в водоворот событий, они просто не замечают, на каком языке они смотрят продукт. Продукты в весеннем сезоне мы произвели на русском языке, потому что украинский сложнее дается для этого жанра. Артистам пока еще тяжело работать на украинском языке. Это увеличивает выработку, что потом влияет на бюджет. С комедиями на украинском проще". 

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Еще одна причина съемок сериалов на русском языке – дистрибуция контента в странах СНГ.

"Украиноязычные сериалы сейчас показываются только на территории Украины, без продажи за рубеж, — разъясняет генеральный продюсер "1+1", руководитель "Телевизионного бизнеса" 1+1 media Максим Кривицкий. – Для продажи заложена цель производить на русском языке. Сериалы, которые требуют адаптации на русский, не заложены в бизнес-модель как потенциальный продукт для продажи. Мы понимаем — чтобы соответствовать квоте, нам нужны украиноязычные сериалы. Поэтому мы варьируем — часть сериалов производим на русском, часть на украинском. Также в числе наших паратнеров есть компании, которые производят здесь — и для нас, и для России. В будущем они планируют работать и для Европы".

"Нам очень нравится писать на украинском языке, производить продукт на украинском, — соглашается с Кривицким Алена Еремеева. – Но украиноязычный продукт пока не так хорошо продается, как хотелось бы. Наш департамент дистрибуции, который возглавляет Инна Филипова, ведет переговоры с разными странами. Например, Грузию интересует все что произведено здесь – на украинском и русском языках. Но есть страны Прибалтики, Казахстан, Беларусь, которые покупают русскоязычный продукт".

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Источник: https://censor.net.ua/n3174199
 
   
 Топ комментарии
 
При Порошенку вони би, принаймі, дублювали би державною...

Хто там напитує "де зрада України?"
Мало оцього прикладу?
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Ото таке діло важко мову на хліб не намажешь а жерти бажанно як Юзику Продюсер "1+1" Еремеева: Продукты в весеннем сезоне мы произвели на русском языке - артистам тяжело работать на украинском - Цензор.НЕТ 2301
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У очередной пляди уникально устроенная челюсть?
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Эх, некому вправить им их русскоязычные челюсти или проводить их за поребрик. Можно даже скинуться на билет
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Там, де русскаязичіє, там Голодомори, репресії, депортації.
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що це за маячня? я такого божевiлля як "тональность украинского языка" не подходит для мелодрам" з роду не чув. якщо цим акторам з росiйскомовною щелепою нiяк розмовляти украiнською, нехах забираються пiд три чорти туди де iм буде зручно розмовляти росiйською: валiза, вокзал, паРаша. усi гiмна, як вiдомо зтiкаються саме туди. P.S. Не iнакше коломойського рук справа. вiн тепер у всьому росii догодити прагне. можливе ще туди драпати прийдется
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мені, українцю, в Україні, кацапка знов (як вже багато разів в історії України), розповідає про те, що українська мова це не "високий штиль" на відміну від російської.
ви, падли, геть знахабніли.

багато років в Україні лякають протистояннями за "утиски" російської, то ви отримаєте справжню війну за зневагу та знищення української.
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це вiдвертий виклик украiнськiй мовi (хоча я особисто, повсякден спiлкуюся росiйською) держава повинна вiдреагувати
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"держава повинна вiдреагувати"
держава вибачте - просрана, проголосована.
країна - так, має відреагувати.
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звичайно краiна. подивимочь шо заспiвае на це держава
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Коли вже цих тварин будуть притягати до відповідальності за ксенофобські заяви?
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Спiвуча мова мелодрамам квартала не подходит? Мата нет?
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Обтекайте быдломасса! Какого красавца я вам выростил!
Продюсерка "1+1" Єремєєва: Мелодрами у весняному сезоні будуть російською мовою - артистам важко працювати українською - Цензор.НЕТ 5650
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Зрозумійте - дебілам важкувато, це ж не японці і не китайці, що вивчають українську мову за 6 місяців.
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Олена Єремєєва, повія ти малороська, якщо тобі тональність української мови не підходить, то здавай український паспорт і хуздуй на кацапщину - їхнім голумам дуже любиться російська тональність.
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Уже не смотрят топ 5 олигархических каналов у кого сателиты стоят, Соловьев теперь народ по вечерам развлекает и 112. У них же тональность подходящая, это что-то напомнило про челюсть у бабульки в Крыму, не способную разговаривать на украинском... Даже отмазку придумать не могут, не способные.
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А ці дегенерати чули мелодрами на німецькій мові?
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"артистам важко працювати українською" тому, що на телеканалізації Г+Г просто нема спеціалістів з виправлення рузгеговоря-чей чельусті..
..яскравий приклад серіал "Суперкопи", що вийшов частина кацапською, а частина українською - рузгеязичницька частина на порядок гірша.. його просто неможливо дивитися (як і раніше Альф, що сприймається українською краще), а українську частину, коли натрапляю на показ, дивлюся завжди (вже кілька разів)..
і да, я - донецький, що до 40 років розмовляв виключно нав'язаною совком кацапською лайкою, которая у оккупанта, в оккупации и у украинских гнид-малоросов называется языком малонационального общения - "эсперанто" для шариковых безродных..
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