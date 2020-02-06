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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4502) Львов (3601) ОГА (1579)

 Зеленский сегодня представит нового главу Львовской ОГА и посетит шахту "Межиричанская", - ОП

Началась рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского во Львовскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский представит новоназначенного главу Львовской областной государственной администрации.

Кроме того, глава государства посетит шахту "Межиричанская" Государственного предприятия "Львовуголь" в г. Червонограде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" после встречи с Зеленским согласились голосовать за закон о рынке земли, - Потураев

Источник: https://censor.net.ua/n3174197
 
 
 Топ комментарии
 
Шахтеры, берите отпуска, хоть и за свой счет!
Посещения Зеленского, еще не для кого добром не кончились.
Если хотите жить - валите с шахты!
Зеленский сегодня представит нового главу Львовской ОГА и посетит шахту "Межиричанская", - ОП - Цензор.НЕТ 7333
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Совет форумчанПравила форума
 
Голосовал за зе, но разочарован и свой голос отзываю. Таких как я миллионы. Но нам продажные социологические институты сейчас показывают рейтинг "слуг народа" выше (47%) чем они были в пик популярности "сн" на выборы в Раду - 42%. Поэтому все кто голосовал за зе и разочаровался лайк! Проведём свой соцопрос!
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Олег Анатолиевич - как затолкать обратно пасту в тюбик ..... Зеленський сьогодні представить нового голову Львівської ОДА та відвідає шахту "Межирічанська", - ОП - Цензор.НЕТ 3203
Голос он отзывает...
Спасибо блд...- это нам охренеть как поможет.....
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Кому вам? 8% потрохососов? Так не переживайте - зе потроха не посадит, бо они уже и по земле добазарились, и по схемам наверняка, и по социологическим опросам тоже, да и из бочки они одной.
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Олег Анатолиевич, нагадили - уберите за собой.
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А вы потроха убрали? Нет - убрали мы! Так и вы наше теперь приберите.
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Порошенко нужно срочно вернуть, дебил!
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Это один из тех дебилов «абы не Порошенко»! Ну не дебилы!?
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А бы с удовольствием лайкнул бы, но я Порох га ваЗелин во время войны не менял. Да и каяться вам мало. Пока сами и не уберёте за собой. То, что навояли.
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Шахтеры, берите отпуска, хоть и за свой счет!
Посещения Зеленского, еще не для кого добром не кончились.
Если хотите жить - валите с шахты!

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где его и закопают...... (да простит меня Аллах!)
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Шахту? Зеленский сегодня представит нового главу Львовской ОГА и посетит шахту "Межиричанская", - ОП - Цензор.НЕТ 9996 И не описается? Зеленский сегодня представит нового главу Львовской ОГА и посетит шахту "Межиричанская", - ОП - Цензор.НЕТ 7138

А вдруг ..... Зеленский сегодня представит нового главу Львовской ОГА и посетит шахту "Межиричанская", - ОП - Цензор.НЕТ 7532 С надеждой ждём..... Зеленский сегодня представит нового главу Львовской ОГА и посетит шахту "Межиричанская", - ОП - Цензор.НЕТ 4213
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це таке гівно що вискочить я корок з пляшки Зеленський сьогодні представить нового голову Львівської ОДА та відвідає шахту "Межирічанська", - ОП - Цензор.НЕТ 1880
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Владимир Зеленский поздравил жену с днем рождения...интересно,а когда рождение его мамы?... вот день рождение мамы и папы Ульянова мы помним,даже дедушка у Ульянова был из Житомира с еврейской семьи Зеленский сегодня представит нового главу Львовской ОГА и посетит шахту "Межиричанская", - ОП - Цензор.НЕТ 5925
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Помню как Премьер Тимошенко опускалась в донецкую шахту в белой каске и в белом полу пальто,да и зубы были белые. Зеленський сьогодні представить нового голову Львівської ОДА та відвідає шахту "Межирічанська", - ОП - Цензор.НЕТ 2340
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посетит шахту "Межиричанская" (с)

Хм... неплохая идея!
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Е-президент Е-Зеленский посетит е-шахту. Так надо писать! Каму шо нипанятна?
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