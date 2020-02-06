 Зеленский сегодня представит нового главу Львовской ОГА и посетит шахту "Межиричанская", - ОП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский представит новоназначенного главу Львовской областной государственной администрации.

Кроме того, глава государства посетит шахту "Межиричанская" Государственного предприятия "Львовуголь" в г. Червонограде.

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