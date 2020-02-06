 Зеленский сегодня представит нового главу Львовской ОГА и посетит шахту "Межиричанская", - ОП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Зеленский представит новоназначенного главу Львовской областной государственной администрации.
Кроме того, глава государства посетит шахту "Межиричанская" Государственного предприятия "Львовуголь" в г. Червонограде.
Голос он отзывает...
Спасибо блд...- это нам охренеть как поможет.....
Посещения Зеленского, еще не для кого добром не кончились.
Если хотите жить - валите с шахты!
А вдруг ..... С надеждой ждём.....
Хм... неплохая идея!