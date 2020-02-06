 25% школьных меню не соответствуют нормам, - Госпродпотребслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

В 2019 году специалисты ведомства рассмотрели около 13,5 тыс. экземпляров двухнедельного меню, которые предоставляются организаторами питания в территориальные органы Госпотребслужбы для их согласования на предмет выполнения норм натурального питания детей.

"Около 20% примерных меню не были согласованы и направлены на доработку. При этом в рамках указанной работы специалисты Госпотребслужбы анализировали ежедневные меню-расписания для питания детей в учебных заведениях. Всего было обработано почти 8 тыс. таких меню, из них в 25% выявлены нарушения по выполнению норм натурального питания", - сказано в сообщении.

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Также по данным государственного санитарного эпидемиологического надзора, в прошлом году в учреждениях общего среднего образования нормы питания в среднем выполнялись только на 64-83%.

"В рационе питания детей недостаточно молока, масла сливочного, сметаны, творога, яиц, фруктов, соков, овощей, рыбы, мяса (выполнение норм питания по основным продуктам животного происхождения обеспечивается только на 40-60%)", - отметили в Госпотребслужбе.

Так, калорийность суточного рациона преимущественно обеспечивается за счет продуктов с высоким содержанием углеводов (сахар, крупы, макаронные изделия, растение масло), вследствие чего не соблюдается необходимое соотношение в питании детей биохимических составляющих рациона (белки, жиры, углеводы), что свидетельствует о нерациональном и несбалансированном питании детей

Также сообщается, что в течение 2019 г. постоянно проводился лабораторный контроль качества питания детей в учреждениях общего среднего образования, в частности исследованы: 1778 проб готовых блюд на калорийность (отклонение в 11% проб); 6105 проб пищевых продуктов по микробиологическим показателям (отклонение более чем 6% проб); 593 пробы пищевых продуктов на качество термической обработки (отклонение в 2,7% случаев) 7687 проб питьевой воды по микробиологическим показателям (отклонения в 15% проб).