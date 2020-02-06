EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Общество
  365  9
Все про:Днепр_город (2934) Тарифы на отопление (589) Филатов (393)

 Стоимость тепла в платежках днепрян за январь будет на 15% меньше, - Филатов

Благодаря системной модернизации сетей в Днепре этой зимой горожане могут ощутимо сэкономить на оплате тепла. Так, за январь стоимость отопления уменьшится на 15%.

Цифры в платежках пересмотрят не только для населения, но и для общественных и религиозных организаций, функционирующих в Днепре.


"За последние годы город вложил в тепломодернизацию немалые деньги. Это - средства жителей территориальной общины, налогоплательщиков. Поэтому и польза от этого отражается на ваших личных бюджетах.
У нас был опыт декабря, и эта практика будет продолжаться в дальнейшем ", - отметил городской голова Днепра Борис Филатов.


В то же время в течение предыдущих четырех лет в городе удалось сделать больше, чем за последние четверть века. С 2016 года в Днепре комплексно ремонтируют теплосети и насосы, а устаревшее оборудование заменяют на мощное и энергосберегающее. Обновленные котлы потребляют меньше голубого топлива, утепленными сетями отопление в дома подается с меньшими в разы потерями температуры носителя.


В случае получения несправедливой платежки днепряне могут обращаться на горячую линию мэрии: (056) 732 1212, (095) 732 12 12, (096) 732 12 12, (073) 732 12 12.

Источник: https://censor.net.ua/n3174194
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зима теплее в 5 раз, стоимость отопления дешевле на 15%.
 показать весь комментарий
 
 
не все так кепсько, є інформація, що літом, опалення буде безкоштовне. Вартість тепла у платіжках дніпрян за січень буде на 15 % меншою, - Філатов - Цензор.НЕТ 8451
 показать весь комментарий
 
 
Летом, будет на 18% меньше, чем в январе! Вартість тепла у платіжках дніпрян за січень буде на 15 % меншою, - Філатов - Цензор.НЕТ 558
 показать весь комментарий
 
ну учитывая цену на парковку - ты в накладе не останешься)), а учитывая среднюю плюсовую температуру за зиму будешь даже в наваре!!!))))
 показать весь комментарий
 
 
а транспортировка газа (400 - 500 грн. в месяц) не перекроет то удешевление?
 показать весь комментарий
 
Прямо вот в Украине мэров больше нет. Только один Филатов.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх