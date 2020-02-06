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Все про:ВР (24371) драка (1785) Арахамия (227) Слуга народа (642)

 Драки в Раде делают "Слугу народа" сильнее и сплоченнее, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что драки с оппозицией, которая пытается помешать принятию закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, делают его коллег сильнее и более сплоченными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

"Каждое такое их действие нас сближает. У нас было даже несколько мажоритарщиков, которые были против рынка земли, сейчас говорят: смотря на это, мы "за". (Представители оппозиции. - Ред.) своими действиями делают командный дух в "Слуге народа" намного сильнее. Они еще этого не понимают, а когда поймут - будет поздно", - сказал он.

Напомним, сегодня Раде подрались нардеп Сергей Власенко из "Батькивщины" и представитель фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук.

Позже возле президиума парламента произошла еще одна потасовка.

Ранее трибуну ВР заблокировали нардепы от "Батькивщины" и ОПЗЖ.

Сегодня парламент планирует рассмотреть вопрос рынка земли.

Под Радой и ОП проходит митинг против открытия рынка земли.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рассматривать законопроект о рынке земли будем всю ночь, голосов достаточно, - "слуга народа" Арахамия

Источник: https://censor.net.ua/n3174190
 
 
 Топ комментарии
 
Драки в Раде делают "Слугу народа" сильнее и сплоченнее, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4031

Пороха снес не народ
Давайте уже честно это признаем. Уже давно пора.

По нему прошлась русско-нацистская, информационно-пропагандистская машина. И только это стало причиной того, что вместо него булава сейчас в руках неадекватной зеленой жижи.
Вы можете сколько угодно писать о том, что в этом виноваты украинцы, тупость народа или нации, обвинять и возмущаться выбором большевиков, но пользы никакой от этого не будет, а будет только вред.
Вся проблема в том, что Порох не первый, по которому такими ядерными бомбардировками проходят русские нацисты. Они делали это всегда по тем людям, которые несли идею независимой Украины. Степана Бандеру они обвиняли в сотрудничестве с нацистами. А по сути, он просто был борцом за независимость. И что с ним сделала гебистская машина? Примерно то же самое, что сейчас пытается сделать с Порохом. Уничтожить информационно, а потом, скорее всего, и физически. Но уничтожают они не его лично. Их цель уничтожить саму идею независимости.

То, что происходит сейчас с народом, - это ничто иное как результат проведённой спецоперации. Сначала они превратили Бандеру в нациста, потом сказали, что "бандеровцы" служили в SS, потом обвинили их в зверствах и убийствах, и только потом уничтожили физически не только "бандеровцев", а и саму идею независимости.
Посмотрите, что происходит сейчас. Пороха они назвали нацистом? Да. Тех, кто поддерживает его и воюет за независимость тоже? Да. Обвиняют в зверствах и убийствах? Да, и не только в этом. Осталась последняя стадия. Физическое уничтожение.
Вот перед этой стадией мы сейчас находимся, но не потому, что народ тупой, а потому, что никаким образом не пытаемся противостоять информационно-террористическим пропагандонам из кремля, а зациклились на "тупости народа".
Просто поймите, простой народ не может противостоять армии агрессора. Для этого в каждом народе, рождаются воины, способные воевать на поле боя. Информационное поле боя требует таких же информационных воинов. Воинов, которые будут бороться с агрессором, а не с простым народом. И это очень сложная задача. Намного сложнее, чем снять с себя ответственность и, возложив ее на 73%, сидеть в домике. Вот эти 73 % и есть результат отсутствия информационной армии.
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дяди, так мож, вы на ДВРЗ вечерком смотаетесь?
только там все будет по-взрослому...
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будете очень тесно сплачиваться вокруг бубочки - задушите же нахрен.
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давид ведь когда волнтёрил сцался даже подурачится в рукопашный А тут типо герой мндя Драки в Раде делают "Слугу народа" сильнее и сплоченнее, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4176
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ПНХ, ЗЕЛЁНОСРАКИЕ КРЫСЮКИ! ПОРА И КРЫСИД ПРИМЕНИТЬ !
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може їм пістолети видати? тоді вони взагалі будуть "не розлий вода"
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они тогда выйдут из строя по причине само кастрации
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Арахамія, змінюй стать і брий бороду - доля Шуфрича вже наступає тобі на п"яти. Дайте коридор!(С) Драки в Раде делают "Слугу народа" сильнее и сплоченнее, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1994
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він без щетини ще більше буде на дебіла схожий Драки в Раде делают "Слугу народа" сильнее и сплоченнее, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4545
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"Нас бьют, а мы крепчаем", а за что бьют, то таке не важливе
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Эх, жаль что в оппозиции мало физически развитых нардепов. Можно было бы такую заваруху устроить
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Кива не смог раскидать пару утырков?) все еще после нокдауна не может отойти?))
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..Ара. ты на улицу выйди, и посмотри кто тебя ждет....памперсы прихватить не забудь.. Драки в Раде делают "Слугу народа" сильнее и сплоченнее, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6753 ..боец, ***...
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Я переоценивал зелень, думал, что они злые гении, пришедшие на народном идиотизме. Они все же идиоты, а их электорат еще хуже..
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Драки в Раде делают "Слугу народа" сильнее и сплоченнее, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4031

Пороха снес не народ
Давайте уже честно это признаем. Уже давно пора.

По нему прошлась русско-нацистская, информационно-пропагандистская машина. И только это стало причиной того, что вместо него булава сейчас в руках неадекватной зеленой жижи.
Вы можете сколько угодно писать о том, что в этом виноваты украинцы, тупость народа или нации, обвинять и возмущаться выбором большевиков, но пользы никакой от этого не будет, а будет только вред.
Вся проблема в том, что Порох не первый, по которому такими ядерными бомбардировками проходят русские нацисты. Они делали это всегда по тем людям, которые несли идею независимой Украины. Степана Бандеру они обвиняли в сотрудничестве с нацистами. А по сути, он просто был борцом за независимость. И что с ним сделала гебистская машина? Примерно то же самое, что сейчас пытается сделать с Порохом. Уничтожить информационно, а потом, скорее всего, и физически. Но уничтожают они не его лично. Их цель уничтожить саму идею независимости.

То, что происходит сейчас с народом, - это ничто иное как результат проведённой спецоперации. Сначала они превратили Бандеру в нациста, потом сказали, что "бандеровцы" служили в SS, потом обвинили их в зверствах и убийствах, и только потом уничтожили физически не только "бандеровцев", а и саму идею независимости.
Посмотрите, что происходит сейчас. Пороха они назвали нацистом? Да. Тех, кто поддерживает его и воюет за независимость тоже? Да. Обвиняют в зверствах и убийствах? Да, и не только в этом. Осталась последняя стадия. Физическое уничтожение.
Вот перед этой стадией мы сейчас находимся, но не потому, что народ тупой, а потому, что никаким образом не пытаемся противостоять информационно-террористическим пропагандонам из кремля, а зациклились на "тупости народа".
Просто поймите, простой народ не может противостоять армии агрессора. Для этого в каждом народе, рождаются воины, способные воевать на поле боя. Информационное поле боя требует таких же информационных воинов. Воинов, которые будут бороться с агрессором, а не с простым народом. И это очень сложная задача. Намного сложнее, чем снять с себя ответственность и, возложив ее на 73%, сидеть в домике. Вот эти 73 % и есть результат отсутствия информационной армии.
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Прям "РОЗБІЙНИКИ" какие-то))) Сборище дебилов, нет слов.
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Совести это вам не добавит, ума тоже.
Уже многие ваши избиратели, признают что ошиблись проголосовав за вас, либо врут, рассказывая что не голосовали за вас вообще.
Такой антирекорд менее чем за год, это надо постараться.
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Я голосовал за зе, но разочарован и свой голос отзываю. Таких как я миллионы. Но нам продажные социологические институты сейчас показывают рейтинг "слуг народа" выше (47%) чем они были в пик популярности "сн" на выборы в Раду - 42%. Поэтому все кто голосовал за зе и разочаровался лайк! Проведём свой соцопрос!
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Ви автоматично переводитесь в тупу біомасу, згідно з формулюваннями батька Володимира Олександровича. Але хто тепер виправить вашу помилку?
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Тепер порахуємо таких як Ви. Може вам стане соромно за вибір. А Вам лайк за мужність Драки в Раде делают "Слугу народа" сильнее и сплоченнее, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4000
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прям сюжет из книги *как закалялась сталь*.....
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У будь-якої диктатури одна характерна риса: просто показати, що "Ми це можемо. І нам за це нічого не буде"
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а де Шуфрич-Кутузов Опожоповський Драки в Раде делают "Слугу народа" сильнее и сплоченнее, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4103
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Проводить інструктаж слугам народу з бинтування понівечених членів організму. Драки в Раде делают "Слугу народа" сильнее и сплоченнее, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2552
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- драки их сплачивают?..мы правильно поняли? сила есть ума не надо??? ваще не надо?

Драки в Раде делают "Слугу народа" сильнее и сплоченнее, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5217

....
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Пропоную слотити слуг народу штабелями. Драки в Раде делают "Слугу народа" сильнее и сплоченнее, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5153
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за клоуна дам мзды (ц) депутат сервант юлиному Бійки в Раді роблять "Слугу народу" сильнішими і згуртованішими, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1263[Підходить Яременко] - Ви кажете мзди треба? Я знаю де таке є!
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То шо розведення військ вже не буде. Почнеться згуртовування нації зеленими большевиками Драки в Раде делают "Слугу народа" сильнее и сплоченнее, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2150
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ух-ты! и шо, даже дело в ГБР не заведут?
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аРахамія. ти МУДАК, і всі твої зедебіли в партії такі самі мудаки!!! Не забаром вас будуть пи...дити свої ж виборці просто під радою!!! Вже настав час!!!
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Убийства в раде сделают СН могучей, но малочисленной фракцией.
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Блажен кто "верует", тепло ему на свете! (Из пьесы «Горе от ума» (1824) А. С. Грибоедова (1795-1829)). Для "оливьеторчка", дебила, профана и прочих "зэ-турбоменов" - актуальный "турборежим".
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Зеленський наказав Медведчука. Відео пруф! Смотреть до конца. шапито СН.

https://twitter.com/Redcoukr_/status/1225100951884877825
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наберите в гугле судебные дела против арахамии ,мутный типок,оччень мутный
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Взагалі то депутатська недоторканність відмінена.
Може потрібно вже визвати нац. гвардію та привести цих дебоширів до порядку?!
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4 февраля я говорила, что они будут "НОЧЬЮ будут драться буквально за ЗЕМЛЮ". Я оказалась наполовину права. Драться начали уже днем. Хотя это и так было понятно. Еще понятно и то, что если депутаты дерутся, то что-то "не то" с данным законом. И его необходимо отложить! Но Арахнофобии же виднее... он же мудрее всего украинского народа...
Чтоб ты исчезло из Украины немедленно и безвозвратно! Мурло побритое(((((
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Так куда ж Юлия Владимировна микрофон Разумкову загнала, что его прямо из президиум на операцию для изьятия повезли ? Самое интересное не показали. Бійки в Раді роблять "Слугу народу" сильнішими і згуртованішими, - Арахамія - Цензор.НЕТ 191
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Аби,ці,слуги достроково повиздихли Бійки в Раді роблять "Слугу народу" сильнішими і згуртованішими, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3193 Бійки в Раді роблять "Слугу народу" сильнішими і згуртованішими, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3512
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делают сильнее - в смысле принимаемых ( или непринимаемых ) законов , крайний об ворах провалили , или те кто проваливал сами из воров ?
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Драки в Раде делают "Слугу народа" сильнее и сплоченнее в своей *****утости и тупостадности...
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Во дает, студент! Парламент у нас уже в ринг превратили, хотя на ринге бои проводят, а драки - то в кабаке или на улице. Не парламент, а какой-то "кабачек 12-ть стульев". Вообще-то силовой аргумент приводится при отсутствии разумного обоснования.
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