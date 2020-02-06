 Зеленский преследует ветеранов и волонтеров просто за видеоролики, - Зинкевич о повестке Федыне

Как передает Цензор.НЕТ со ссілкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявила ветеран-медик, народный депутат из фракции "ЕС" Яна Зинкевич в кулуарах парламента.

"За последние месяцы начались притеснения ветеранов и волонтеров, и мы это видим неоднократно, как и навешанных уголовных дел без доказательств, так и очень резонансное дело по Марусе Звиробий и Софии Федыне. То есть у нас в демократическом обществе уже есть преследования просто за видеоролики, под которыми нет никаких оснований. И сейчас нашу коллегу Софию Федыну от "Европейской Солидарности" таскают по ГБР, хотят сегодня вручить ей и Марусе Звиробий подозрение, и соответственно мы понимаем - к чему это идет", - сказала она.

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Также Зинкевич отметила, что надуманные уголовные преследования против патриотов являются недопустимыми, и "ЕС" будет бороться за сохранение свободы каждого защитника Украины.

"Мы хотим заявить, что это недопустимо. Это притеснение свободы слова. Это притеснение в том числе оппозиции. Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы защитить наших людей, побратимов, ветеранов и не допустить всего того, что сейчас происходит. Потому что мы понимаем ценность каждого гражданина, который внес свой вклад в обороноспособность страны. София Федына и Маруся Звиробий являются именно такими людьми", - подчеркнула парламентарий.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 ноября 2019 года следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.

27 октября 2019 года они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.