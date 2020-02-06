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 Политика Украины, Общество
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Все про:выборочное преследование (37) Зинкевич (41) Европейская Солидарность (248) Федына София (25) Звиробий Маруся (24)

 Зеленский преследует ветеранов и волонтеров просто за видеоролики, - Зинкевич о повестке Федыне

Уголовное преследование нардепа от "ЕС" Софии Федыны, а также волонтера и ветерана Маруси Звиробий является преследованием командой Зеленского патриотов, которые защищали Украину от российской агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссілкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявила ветеран-медик, народный депутат из фракции "ЕС" Яна Зинкевич в кулуарах парламента.

"За последние месяцы начались притеснения ветеранов и волонтеров, и мы это видим неоднократно, как и навешанных уголовных дел без доказательств, так и очень резонансное дело по Марусе Звиробий и Софии Федыне. То есть у нас в демократическом обществе уже есть преследования просто за видеоролики, под которыми нет никаких оснований. И сейчас нашу коллегу Софию Федыну от "Европейской Солидарности" таскают по ГБР, хотят сегодня вручить ей и Марусе Звиробий подозрение, и соответственно мы понимаем - к чему это идет", - сказала она.

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Также Зинкевич отметила, что надуманные уголовные преследования против патриотов являются недопустимыми, и "ЕС" будет бороться за сохранение свободы каждого защитника Украины.

"Мы хотим заявить, что это недопустимо. Это притеснение свободы слова. Это притеснение в том числе оппозиции. Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы защитить наших людей, побратимов, ветеранов и не допустить всего того, что сейчас происходит. Потому что мы понимаем ценность каждого гражданина, который внес свой вклад в обороноспособность страны. София Федына и Маруся Звиробий являются именно такими людьми", - подчеркнула парламентарий.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 ноября 2019 года следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.

27 октября 2019 года они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Источник: https://censor.net.ua/n3174189
 
   
 Топ комментарии
 
получается, что та оппозиция, которая за дружбу с рашкой и которая хочет сдаться на милость агрессору - это и не оппозиция вовсе, а кореши и дружбаны до гроба, а вот те, которые хотят независимости, победы и процветания - те враги лютые, которых надо щемить и уничтожать любой ценой...
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Як виявилося при найближчому розгляді жодній владі не потрібні добровольці і волонтери, вони лише збивають плани тих хто біля корита влади
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Переслідує, бо хоче залякати, але не їх, а бидло, яке сидить біля телевізора!
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Значит выход подобных видеороликов нужно утроить!
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От цікаво, якщо я скажу: "ШанПанЗє! Переходити дорогу у невстановланому місці небезпечно, може машина задавити, невже ви думаєте, що ви безсмертний?" Мене посадять?
Це є погроза убити?
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как вы сказали ваша фамилия? а отчество? ))), конечно посадят, надо только заявление от портнова, или другой какой мрази...
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получается, что та оппозиция, которая за дружбу с рашкой и которая хочет сдаться на милость агрессору - это и не оппозиция вовсе, а кореши и дружбаны до гроба, а вот те, которые хотят независимости, победы и процветания - те враги лютые, которых надо щемить и уничтожать любой ценой...
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Беня заказ на патриотов у ботоксного взял, вот теперь выполняет, шут гороховый просто исполнитель...
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Як виявилося при найближчому розгляді жодній владі не потрібні добровольці і волонтери, вони лише збивають плани тих хто біля корита влади
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У ДБР чекали на депутатку Федину, а прийшла Маруся Звіробій - що розповіла:
Чекали на Софію Федину, а до ДБР прийшла Маруся Звіробій. Журналістам повідомила: її викликали до відомства, щоби вручити письмове повідомлення про підозру. Такий самий документ сьогодні мають вручити і народній депутатці Софії Федині. Її також на 11:00 викликали до ДБР, однак поки що парламентарка до відомства не прийшла. Подробиці розповість кореспондентка "5 каналу" Валерія Павленко.

За словами Звіробій, нардепка захворіла й прийти не зможе. Водночас сама волонтерка наголосила і попросила не спекулювати на її приході до ДБР, а пильніше слідкувати за подіями у Верховній Раді.
"Сьогодні я очікую чергового якогось цирку. Аби відволікати увагу - можуть і закрити, або просто вручити. Мене не турбує нічого, що сьогодні пов'язано з моїм питанням, тому що це шоу для відволікання уваги", - наголосила Звіробій.https://www.5.ua/suspilstvo/u-dbr-chekaly-na-deputatku-fedynu-a-pryishla-marusia-zvirobii-shcho-rozpovila-207762.html
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бо Зе банальне сцикло! як політик, як діяч
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Я все понимаю Яна Человек с большой буквы. Но ее совсем не смущает что ее подруги за которых она тянет мазу 2 быдлотки цитирующие ***** в прямой трансляции?
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да отстаньте вы от той Фэдыны, нехай дальше ролики пишет, до лампочки.
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