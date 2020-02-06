 На территории Госкосмоса и завода "Арсенал" проходят обыски

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ГКА.

Согласно сообщению, основанием является расследование по растрате имущества государственным предприятием завод "Арсенал", начатом в 2019 году.

"ГКА тесно сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую документацию", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На "1+1" идет обыск СБУ. ВИДЕО

Напомним, ранее следователи Государственного бюро расследований задержали на взятке начальника оздоровительно-профилактического Центра "Мрия" Национального центра управления и испытаний космических средств Государственного космического агентства Украины.

Отметим также, что пятницу, 24 января, Кабмин назначил председателем Государственного космического агентства Владимира Усова.