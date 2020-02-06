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 Экономика, Происшествия
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Все про:"Арсенал" завод (5) обыск (1419) Госкосмос (38)

 На территории Госкосмоса и завода "Арсенал" проходят обыски

На территории Государственного космического агентства и государственного предприятия завод "Арсенал" проходят обыски.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ГКА.

Согласно сообщению, основанием является расследование по растрате имущества государственным предприятием завод "Арсенал", начатом в 2019 году.

"ГКА тесно сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую документацию", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На "1+1" идет обыск СБУ. ВИДЕО

Напомним, ранее следователи Государственного бюро расследований задержали на взятке начальника оздоровительно-профилактического Центра "Мрия" Национального центра управления и испытаний космических средств Государственного космического агентства Украины.

Отметим также, что пятницу, 24 января, Кабмин назначил председателем Государственного космического агентства Владимира Усова.

Источник: https://censor.net.ua/n3174185
 
 
 Топ комментарии
 
постоянно проходят обыски и кого то ловят, а где посадки?!
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Також невідомо те, що вчора знайшли на 1+1. Так можна усіх безпідставно тероризувати до смерті чи до закриття підприємств.
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Буває, що находить пригоди на свою дупу.
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постоянно проходят обыски и кого то ловят, а где посадки?!
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Это неважно-главное-чтобы наводчику проценты капали.
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опять жеж...что-то изымается...но не всегда возвращается...плюс нервная обстановка
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"Цель - ничто. Движение - все" (Прудон)

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... голобородька вчера на Г+Г нашли - а то уже не знали, где ж он подевался.
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Ищут металлолом?
Его давно сдали в утиль!
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Кто хочет - тот добьется. Кто ищет - тот всегда найдет». Первоисточник - латинская поговорка: Qui quaerit, reperit (кви квэ-рит, рэпэрит) - Кто ищет, находит.
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Буває, що находить пригоди на свою дупу.
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Також невідомо те, що вчора знайшли на 1+1. Так можна усіх безпідставно тероризувати до смерті чи до закриття підприємств.
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мне кажется - это и есть главная цель...деморализовать и проверить "на вшивость" т.е лояльность к... зелёненьким )))
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Даже не знал, что у нас есть ГосКосмос. Теперь знаю
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На эти "обыски" может купиться разве что сопливый первоклашка . Всем остальным же понятно что это лишь попытка переключить внимание с топ-темы № 1 на сегодня - голосования в Раде по рынку земли . .
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Зазіхають на територію "Арсенала". Нагадаю, влітку Ярослав діденко та його група "Кияни разом" відбили від захоплення (під забудову) стадіон заводу "Арсенал".
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В штатах частники делают от Ф-35, до ядерных субмарин, - это лучше чем совковые монстры, где 90% времени соТрутНики гоняют чаи, а робуны - "чтото делают за получку"?
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Років 15 взад працював в Австріі на фірм ( маленька така фірмочка в маленькому селі біля Альп ) та фірма виробляла елетронні плати для ВВС Нато , мене тоді сдивувало що там немає «асобава атдела « на чолі з бувшим гєбістом і взагалі не було ніяких сєкрєтних допусків
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ну а я шо тобі сказати можу? прост не звязуватись з "нашими"
https://www.youtube.com/watch?v=bk0FGpKZQwU
якось так
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