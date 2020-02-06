 Рада приступила к рассмотрению законопроекта о рынке земли: ко второму чтению поданы более 4 тыс. поправок

Ведёт заседание первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает Цензор.НЕТ.
В президиуме Рады также находятся нардепы от "Батькивщины", а возле трибуны находятся нардепы от ОПЗЖ.
Глава Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский представил подготовленный к рассмотрению во втором чтении проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения №2178-10. После этого нардепы начали рассмотрение поправок к нему.
При подготовке ко второму чтению данного законопроекта предложены 4018 поправок.
73/43%-ним, яким "какаяразница"??? Яким в пріоритеті - "ржать+жрать+срать"???
Имитация операции спу против г+г коломойскогопарочки журнашлюх, говорит что зе и ко в паре продают землю, контролируя госчета(которые никто и никогда не проверяет). И это для отвода глаз что они не в деле. Земля будет продана фуй знает кому. Крыса коломойский и его почерк гарантирует что это устроит в самом ********* и антиукраинском варианте, в зависимости как удасться всех *******, акцент будет на максимальное получение денег коломойшей с этой воровской операции. Основная доля или все деньги в зависимости как 73% будут мукать или нет, пойдут коломойше с зе и его квартальщикам.Основная причина такого напора по продаже последней почки украины есть максимальное получение денег с этой операции, при полном не контроле госчетов-а больше причин нету.
Наріт, сер....
как принимать-отклонять поправки? кто сможет выступить с трибуны?
опять имитация законности и маниакальное желание протащить законопроект хоть как????
тут скорее вопрос не про методы голосования, а про законность такого голосования
(даже имея монобольшинство...там не все так слажено и договорено)))
Как всегда-в турборежиме,ночью,как обещали,когда люди уставшие-по быстренькому все проголосовать и пропихнуть?
Посмотрите на голливуд, сколько там жидов по операции "везение" заброшено. Или на сша,которые платят израилю дань 3млр каждый год.Израиль это самый большой террорист и вор в мире.Штыков которых боится даже 2й террорист в мире -парашка и обходит их стороной.Суперворюга коломойша есть одним из штыков этого варварского создания.
За особым напором в продаже стоит только коломойша.Крысой все тщательно подготовлено.
Земли и гп продаются в обмен на выборы дурака и партии дурака.Зиленский на выборах заклал земли украины в обмен на финансирование его компании.Бенефициар коломойша.Парочка самых больших вора украины.
Кредиты на продажу земель пойдут прямо в карман коломойского, через госсчета, которые никто и никогда не контролирует, кроме власти.А власть у зе и коломойши. Госчета, которые никто и никогда не контролирует в полной власти зе и коломойши.Воровство из них будет настолько полномаштабным, насколько никто не смотрит.