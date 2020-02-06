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 Число зараженных и умерших значительно выше, чем называется, - врач о ситуации в эпицентре китайского коронавируса

В Китае продолжает стремительно распространяться коронавирус нового типа 2019-nCoV.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW со ссылкой на информацию от сотрудника одной из больниц в китайском городе Ухань, где возникла вспышка коронавируса.

По словам медработника, пациенты с симптомами (коронавируса. - Ред.) часто вынуждены ждать обследования часами. Врачи выписывают им лекарства и отправляют этих людей по домам с предписанием держаться подальше от окружающих. Комнаты ожидания заполнены людьми, которые кашляют. Проведя много времени в такой обстановке, даже у здорового человека повышается риск заразиться.

Также он сообщил, что ближайшая больница часто расположена неблизко. Если у человека нет собственной машины, то доехать можно только на такси, а на каждое поселение отведены только по два автомобиля такси. Разве что еще несколько добровольцев, которые тоже возят больных. Номер экстренной помощи "120" фактически не работает из-за наплыва желающих дозвониться. Кому не повезло, те вынуждены идти пешком. Говорят, что некоторые, впрочем, так и не доходят в больницу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 4900 рабочих и 1000 единиц техники заканчивают возведение в Ухани госпиталя для больных коронавирусом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Относительно доставки продовольствия и защиты от заражения собеседник издания сказал, что все защитные маски и средства дезинфекции распроданы. В клиниках их тоже очень мало. Тем временем в Ухань дошли многие пожертвования. Но предписание для врачей менять защитные маски каждые 4:00 и защитную одежду каждые 6:00 все равно невозможно выполнять.

По мнению медработника, "число зараженных и умерших значительно выше, чем становится публично известно": "Даже когда с помощью обычной компьютерной томографии оказывается легочное заболевание, не всегда проводятся необходимые мероприятия по установлению его возбудителя. Почему? Потому что слишком длинная очередь из ожидающих. Но тот, кто не обследовался и умер, не попадает в статистику летальных исходов от коронавируса".

Также он добавил, что несмотря на то, что вскоре должны открыть две новые больницы, двух тысяч коек в строящихся госпиталях будет недостаточно: "Медицинского персонала не хватает. Врачи и санитары перегружены, распределение смен не работает. Чтобы вылечить легочное заболевание, необходимо длительное стационарное лечение. Сейчас власть мобилизует мощности в мелких клиниках".

Как сообщалось ранее, в результате эпидемии нового коронавируса 2019 nCoV в Китае умерли 563 человека, а общее количество заболевших превысило 28 тыс. человек. При этом выздоровели 1153 человека

Источник: https://censor.net.ua/n3174181
 
   
 Топ комментарии
 
Да. А в Украине всех, кто приехал из Китая, просто выпустили домой, померяв температуру. В США и Германии их засадили в карантин на военных базах подальше от людей, а у нас - свобода, идите,заражайте. Скалецкая дура.
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По не подтвержденным пока данным у Зеленского активно ищут замену Скалецкой.

Не смотря на обещания министра здравоохранения Скалецкой тест-систем в Украине еще нет. Тем не менее за январь месяц уже умерло 16 человек у которых в качестве причины смерти стоит "наслідки перенесення захворювання грипом". В нынешней ситуации определить умерли они от гриппозного осложнения или нового вируса практически невозможно.
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Вкисли китайцы по полной. Зато врача, который первым диагностировал эту срань и поделился с коллегами новостью, упаковали в тюряжку "за разнесение паники". Обстановка секретности хорошо способствует распространению вирусов.
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Да. А в Украине всех, кто приехал из Китая, просто выпустили домой, померяв температуру. В США и Германии их засадили в карантин на военных базах подальше от людей, а у нас - свобода, идите,заражайте. Скалецкая дура.
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Если врачи ходят в этих спецкостюмах, полностью закрывающих тело, то что там на самом деле даже страшно представить.
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Возможно действительно "улучшенная" в военной лаборатории модификация SARS проходит испытания.
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Звичайна нова вірусна інфекція, просто на нєї звернули увагу і почали рахувати померлих, раніше не рахували. Якби це відбулось в росії, там би навіть і не знали що така інфекція існує.
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Скорее всего просто картинка из фотобанков на эту тему.
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Вы что с луны упали? В глухой деревне в Рашке живете, где кроме Соловьева и Киселева ничего не показывают? По всем новостям показывают китайских медработников в подобных "скафандрах", в интервью, в газетах, в международных новостях, простые китайские люди выкладывают видео в youtube, а вы про фотостоки.
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Не паникуй! Короновирус бьёт только китайцев и на них похожих.Судя по статистике.
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Вирус мутирует,и никто не может прогнозировать в какую сторону.Так что расслабляться нельзя.Надо брать пример с Европы и принимать меры ,чтобы по максимуму не допустить распостранение вируса.А не отпускать пассажиров из Китая без карантина шастать по Украине.Лучше перебдеть,чем недобдеть.
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Она не дура, она зеркало избирателей. "Зробили це разом!"
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Вкисли китайцы по полной. Зато врача, который первым диагностировал эту срань и поделился с коллегами новостью, упаковали в тюряжку "за разнесение паники". Обстановка секретности хорошо способствует распространению вирусов.
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Если власти признали этот вирус, то счет смертей там идет совсем не на сотни.
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Ну б*же кто бы сомавававаненеался то

Надо бы лягушек побоее кушать то... а летучих мышей - "табу"
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Вроде бы доказан искусственный характер короновируса( создан в лаборатории)
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о б*же, Рашка поделилась с товарищами западлом? бывало и не такое....

ок., в мире если случается что-то = вызываем посла Ршки, выслушиваем бред: этонемыэтоони.
Высылаем.
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По не подтвержденным пока данным у Зеленского активно ищут замену Скалецкой.

Не смотря на обещания министра здравоохранения Скалецкой тест-систем в Украине еще нет. Тем не менее за январь месяц уже умерло 16 человек у которых в качестве причины смерти стоит "наслідки перенесення захворювання грипом". В нынешней ситуации определить умерли они от гриппозного осложнения или нового вируса практически невозможно.
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Ищет, ищет, не найдет, скоро снова Новый год.
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Интересно, а кто эту тест-систему в Украине будет разрабатывать? Наука лежит убитая, оборудование видело еще царя Гороха, научные сотрудники еще только в маразм от возраста не впали.
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Число зараженных и умерших значительно выше, чем называется, - врач о ситуации в эпицентре китайского коронавируса - Цензор.НЕТ 5791
не пора ли прекрыть границу с мордором? а заодно и с лугандоном
в мордоре кетайцев как грязи, полюбасу эпидемия начнётся
может уже началась, просто ***** приказал оркам молчать
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Кордонів,імунітету й перешкод для діючого штамму й похідних в лабораторії Земля неіснує... Кількість заражених і померлих значно вища, ніж називається, - лікар про ситуацію в епіцентрі китайського коронавірусу - Цензор.НЕТ 7426 Кількість заражених і померлих значно вища, ніж називається, - лікар про ситуацію в епіцентрі китайського коронавірусу - Цензор.НЕТ 2372
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глаза...
попадание в глаз инфекции тоже самое что в носоглотку
распостранение вируса воздушно капельное!
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Приехал из Китая? Без карантина, бегом домой убить своих родных и друзей...
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Там вже рахунок йде на десятки тисяч померлих ...
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Ну китаезы ушлепки, что ж они выпустили из своей сраной нанолаборатории, ублюдки гребанные.
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Мы не знаем, кто выпустил вирус. Знаем только, что это оружие. И что рядом с Китаем - кацапы.
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Для профилактики жилища -самое лучшее -ультрафиолетовые лампы ,электроозонаторы,лучёк,чесночёк и физупражнения.
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Озонатор вроді краще чим кварцування тільки провітрювати обовязково, а цибуля не факт, вона корисна в перші години як противірусна потім наоборот шкодить, тому що її ферменти подавляють Т-лімфоцити
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Неплохо в увлажнители воздуха добавлять перекись,смеси финтоцидных растений.А насчёт ультрафиолета, я с Вами готов поспорить. Экспозиция для человека не должна превышать 3 минут в сутки.для выработки витамина Д и укрепления имунной системы,а вот для дезинфекции помещений и часа мало.Ультрафиолет расщепляет кислород до озона.Именно озон уничтожает ,вирусы,бактерии,всевозможных инфекций.Именно ультрафиолет применяют в больницах против внутрибольничных инфекций.Но самым лучшим средством против болезней является крепкая имунная система.Некоторые проститутки в Африке не болеют ВИЧ,и это очень заинтересовало западных врачей.
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...узбекские биологи тоже стараются создать вакцину от коронавируса, но у них почему-то все время получается плов...
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вспомните Чернобыль. коммунистический режим, как и любой тоталитарный режим, никогда не обнародует правдивые данные. все, что просачивается из Китая по официальным каналам подвергается жесточайшей цензуре и правды там хорошо если половина, но я думаю значительно меньше.
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В Китаю крім цього вірусу поширився ще один підтип пташиного грипу H5N1, тоже смертельний визиває тошноту рвоту, пошкоджує печінку і нирки..
Я просто не розумію чому у нас не вводять карантин з Китаєм..
Реально у нас навіть 10% від того обладнання що є в китайців немає в наших лікарнях...
Але не факт що вірус штучний китайці їдять сирими птахів мишей і т.д... В них стільки вірусів приходить, просто їх багато і на цю смертність ніхто не звертає увагу...
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По словам медработника, пациенты с симптомами часто вынуждены ждать обследования часами. Врачи выписывают им лекарства и отправляют этих людей по домам с предписанием держаться подальше от окружающих. Комнаты ожидания заполнены людьми, которые кашляют. Проведя много времени в такой обстановке, даже у здорового человека повышается риск заразиться Источник: https://censor.net.ua/n3174181 ВОт так удивил китаец. У нас все то же и без их вируса. Все тл же, но без спецодежды для медработников.
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