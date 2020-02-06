 Долги по выплатам субсидий образовались в 19 областях Украины, - Счетная палата

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.
Глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что наибольшая задолженность на Львовщине - 7,2 млн грн, Днепропетровской - 4,9 млн грн и Киевской области - 600 тыс. грн, Запорожской области - 500 тыс. грн.
"Это свидетельствует об одном - фактическая потребность в таких расходах за счет субвенции не обеспечена. Всего в 19 областях состоянию на 1 января 2020 по предоставленным льготам и жилищными субсидиями была кредиторская задолженность в сумме 14,6 млн грн. Кому-то такая сумма в масштабах всей страны будет казаться незначительной. Но есть опасность, что эта задолженность не будет погашена. А это помощь тем, кто сегодня не в состоянии самостоятельно оплатить коммунальные услуги из-за больших тарифов", - сказал Пацкан.
Глава Счетной палаты объяснил, что риски непогашения задолженности по предоставленным льготам и жилищным субсидиям в текущем году обусловлены тем, что в законе о государственном бюджете на 2020 год предоставление этой субвенции местным бюджетам не предусмотрено.
Пацкан отметил, что в 2019 году на выполнение фактических обязательств местных бюджетов по предоставлению льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг из государственного бюджета предоставлена субвенция в сумме 21,6 млрд грн, или 99,9% плана на год.
Не ходи по темным улицам! Ребенка в школу под охраной, жене не хрен из дому куда-то шастать. Прибьют, похитят, потребуют выкуп - полный набор для богатеньких в нищих странах. Одно счастье - не голодаешь... Пока...
- кому сталі задєрживать зарплату ?
- кого пєрєвєлі на чєтирєхднєвку ?
- у кого вообще фирма закрилась?
- у кого повисілась плата за ЖКХ?
спросил то что хотел
без всякой подоплёки
Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины, передает БизнесЦензор.
В то же время, по данным Казначейства, на 1 февраля 2019 года средств на ЕКС было еще меньше - 11, 93 млрд грн.
Однако в предыдущие годы эта сумма была больше. Так, на 1 февраля 2018 года на ЕКС находилось 20,11 млрд грн, на ту же дату 2017 года - 34,87 млрд грн, в 2016 году - 16,72 млрд грн. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173446
Задолженность по зарплате в Украине выросла почти на 15% Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в 2019 году выросла на 14,7% и на 1 января 2020 года составила 3,034 млрд грн, тогда как в декабре 2019 года сократилась на 5,8%. Об этом сообщает Госстат
В мае 2019 года золотовалютные резервы Украины сократились на 1,2 миллиарда долларов, заявил глава Нацбанка страны.
резерви то резерви, а єдиний казначейський рахунок (який наповнюється за рахунок бюджетів) це те, що забезпечує життєдіяльність країни от просто зараз й за відсутності грошових коштів на якому в держави виникає, між іншим, та сама "задолженность по выплате льгот и субсидий населению" Источник: https://censor.net.ua/n3174179
зарплата бюджетникам (між іншим й вчителям, це про 4000 євро зарплати) - казначейство.
соціальні виплати - казначейство.
оплата інших зобов'язань держави - казначейство.
не пересмикуйте. ви ж наче намагаєтесь вести аргументовану дискусію.
по-друге, просто "загнати" якусь суму на казначейські рахунки неможливо.
по-третє, оце: "Одолжи 100500 млрд, загони их на твой любимый казначейский счет и сделай вид, что жизнь прекрасна и долга 100500 млрд. не существует." - випадковий набір слів.
1 лютого
Возмущение зе-виборців по поводу высказывания "слуги народу", что пенсионерам чтобы заплатить за газ (чтобы ВЫЖИТЬ) - надо "продавать собак элитных пород".
Гм. Ну вы же смотрели сериальчик?
Там в конце все сдавали золотые серьги и коронки.
Вы же так хотели? Вы же за это голосовали, да?