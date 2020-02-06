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Все про:задолженность (184) субсидия (533) Счетная палата (133) коммунальные услуги (290) Пацкан (28)

 Долги по выплатам субсидий образовались в 19 областях Украины, - Счетная палата

К началу 2020 года задолженность по выплате льгот и субсидий населению на оплату коммунальных услуг была в 19 областях Украины. И есть риск, что она не будет погашена в этом году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что наибольшая задолженность на Львовщине - 7,2 млн грн, Днепропетровской - 4,9 млн грн и Киевской области - 600 тыс. грн, Запорожской области - 500 тыс. грн.

"Это свидетельствует об одном - фактическая потребность в таких расходах за счет субвенции не обеспечена. Всего в 19 областях состоянию на 1 января 2020 по предоставленным льготам и жилищными субсидиями была кредиторская задолженность в сумме 14,6 млн грн. Кому-то такая сумма в масштабах всей страны будет казаться незначительной. Но есть опасность, что эта задолженность не будет погашена. А это помощь тем, кто сегодня не в состоянии самостоятельно оплатить коммунальные услуги из-за больших тарифов", - сказал Пацкан.

Глава Счетной палаты объяснил, что риски непогашения задолженности по предоставленным льготам и жилищным субсидиям в текущем году обусловлены тем, что в законе о государственном бюджете на 2020 год предоставление этой субвенции местным бюджетам не предусмотрено.

Пацкан отметил, что в 2019 году на выполнение фактических обязательств местных бюджетов по предоставлению льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг из государственного бюджета предоставлена субвенция в сумме 21,6 млрд грн, или 99,9% плана на год.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174179
 
 
 Топ комментарии
 
Я не получаю и вобще за то что-бы Зеленский их отменил. Лохов надо учить. Хотя как сейчас тоже не плохо! Долги по выплатам субсидий образовались в 19 областях Украины, - Счетная палата - Цензор.НЕТ 2955
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интересно на цензоре кто нибудь субсидии получает
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Я не получаю и вобще за то что-бы Зеленский их отменил. Лохов надо учить. Хотя как сейчас тоже не плохо! Долги по выплатам субсидий образовались в 19 областях Украины, - Счетная палата - Цензор.НЕТ 2955
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льготы на проезд в транспорте тоже. Малоимущим пенсионерам доплатить на месяц на 20 поездок и все.
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Багатенький Буратина?
Не ходи по темным улицам! Ребенка в школу под охраной, жене не хрен из дому куда-то шастать. Прибьют, похитят, потребуют выкуп - полный набор для богатеньких в нищих странах. Одно счастье - не голодаешь... Пока...
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А через деякий час ти тут будеш задавати питання: «Інтєрєсно, а тут на цензорє єсть кто нібудь:
- кому сталі задєрживать зарплату ?
- кого пєрєвєлі на чєтирєхднєвку ?
- у кого вообще фирма закрилась?
- у кого повисілась плата за ЖКХ?
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мне это не интересно
спросил то что хотел
без всякой подоплёки
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непорядок..надо шоб население было должно диджитал краине!!!
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Клятий Порох, і як йому тільки вдається досі красти ...
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Собаками субсидии залатают - сейчас бродячие закончились - начнут домашних вілавливать.
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Какое ужасное падение - на 2 места в мире! А может это 2 страны просто выросли, по сравнению с Украиной?
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А може це просто у когось не достатньо клепки зрозуміти очевидне?
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Найдите свою клёпку, дай Бог вам удачи!
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Це все від того, що Порошенко перестав красти!
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Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 1 февраля 2020 года составили 12,07 млрд грн, сократившись за месяц на 5,5 млрд грн или на 31%.
Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины, передает БизнесЦензор.
В то же время, по данным Казначейства, на 1 февраля 2019 года средств на ЕКС было еще меньше - 11, 93 млрд грн.
Однако в предыдущие годы эта сумма была больше. Так, на 1 февраля 2018 года на ЕКС находилось 20,11 млрд грн, на ту же дату 2017 года - 34,87 млрд грн, в 2016 году - 16,72 млрд грн. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173446
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Ну чего ты зубами вцепился за тот казначейский счет? Там что, все деньги Украины хранятся? А золотой запас, а другие места, где деньги Украины хранятся?
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та нет! динамика прикольная!а шо?нельзя?
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"золотой запас" говоришь?

Задолженность по зарплате в Украине выросла почти на 15% Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в 2019 году выросла на 14,7% и на 1 января 2020 года составила 3,034 млрд грн, тогда как в декабре 2019 года сократилась на 5,8%. Об этом сообщает Госстат
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Украина начала распродавать золотой запас
В мае 2019 года золотовалютные резервы Украины сократились на 1,2 миллиарда долларов, заявил глава Нацбанка страны.
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вы это как бы на папередников намекаете? и шо вас это до сих пор греет? сколько вы еще будете на них ссылаться?детям своим тоже так обьяснять будете? Борги з виплати субсидій утворилися в 19 областях України, - Рахункова палата - Цензор.НЕТ 9112
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Кацапская логика: украсть, убить, все отрицать, а потом: "ну сколько вы еще будете вспоминать про тот Крым и боинг? Успокойтесь и живите дальше!"
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Зебобікам буде соромно перед дітьми і онуками, скажу більше - ще зовсім трохи і вони будуть бити один одному морди за свій спільний вибір. Борги з виплати субсидій утворилися в 19 областях України, - Рахункова палата - Цензор.НЕТ 5092
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він вірно вчепився, адже на казначейському рахунку накопичені ті грошові кошти, які витрачаються державою (зарплати, соцзабезпечення, оплата за договорами й т.інш.) вже сьогодні.
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ОК, других денег, как на казначейском счету у Украины нет
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Є - у кожного в дворі на ціпку і в квартирі на коврику!
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что за бред про 4000 евро учителям? Это вы придумали или надоумил кто?
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зеленське зі своїми радниками дуже жваво обговорювали реальність вказаної цифри й не розуміли чому зарплати вчителів досі її не сягають.
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"зеленский обговорював" ? То есть это он предложил 4000? Да или нет?
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до чого тут "інші гроші" держави?
резерви то резерви, а єдиний казначейський рахунок (який наповнюється за рахунок бюджетів) це те, що забезпечує життєдіяльність країни от просто зараз й за відсутності грошових коштів на якому в держави виникає, між іншим, та сама "задолженность по выплате льгот и субсидий населению" Источник: https://censor.net.ua/n3174179

зарплата бюджетникам (між іншим й вчителям, це про 4000 євро зарплати) - казначейство.
соціальні виплати - казначейство.
оплата інших зобов'язань держави - казначейство.
не пересмикуйте. ви ж наче намагаєтесь вести аргументовану дискусію.
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Ты видишь только казначейский счет? Одолжи 100500 млрд, загони их на твой любимый казначейский счет и сделай вид, что жизнь прекрасна и долга 100500 млрд. не существует.
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ну, по-перше, такий рівень дискусії я не підтримуватиме.
по-друге, просто "загнати" якусь суму на казначейські рахунки неможливо.
по-третє, оце: "Одолжи 100500 млрд, загони их на твой любимый казначейский счет и сделай вид, что жизнь прекрасна и долга 100500 млрд. не существует." - випадковий набір слів.
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Мені цікаво, як ви збираєтесь розраховуватись з бюджетниками через ЗВР - опишіть, будь-ласка, процедуру для тупих порохоботів - дуже просимо! Борги з виплати субсидій утворилися в 19 областях України, - Рахункова палата - Цензор.НЕТ 3012
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Денег нет? Дубинский, а ты что думаешь по этому поводу?
Борги з виплати субсидій утворилися в 19 областях України, - Рахункова палата - Цензор.НЕТ 4986
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В остальных областях их просто еще не насчитали!
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Аллан Левітов з Levitov Allan.
1 лютого

Возмущение зе-виборців по поводу высказывания "слуги народу", что пенсионерам чтобы заплатить за газ (чтобы ВЫЖИТЬ) - надо "продавать собак элитных пород".
Гм. Ну вы же смотрели сериальчик?

Там в конце все сдавали золотые серьги и коронки.
Вы же так хотели? Вы же за это голосовали, да?
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эх лохи лохи......... а как всё красиво начиналось.
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Та скільки вже той Порох буду їм заважати? Заходить десь вночі і збиває розрахунки, ховає собі в сімку і вивозить в офшори? Так каже 1+1, чи вже замовк? А зубожіння де? Що хіба вже все на хліб намазали? А в липні треба повертати гроші за цінні папери, яких вони набралися взайми. Одне тільки залишилося - це продати собі землю і втікати. А що буде в 2021 році, і подалі, то вже справа інших.
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это уже кiнець епохи зубажiння, или ещё нет?
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А шо такое?Не марадьоры оказались намного воровливее ,,марадеров,,?
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При Порошенко такого не было. Да, зебилы? Борги з виплати субсидій утворилися в 19 областях України, - Рахункова палата - Цензор.НЕТ 80
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денег нет, но вы зержитесь. хорошого вам настроения, счасться зебилы
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