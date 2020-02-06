 Долги по выплатам субсидий образовались в 19 областях Украины, - Счетная палата

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что наибольшая задолженность на Львовщине - 7,2 млн грн, Днепропетровской - 4,9 млн грн и Киевской области - 600 тыс. грн, Запорожской области - 500 тыс. грн.

"Это свидетельствует об одном - фактическая потребность в таких расходах за счет субвенции не обеспечена. Всего в 19 областях состоянию на 1 января 2020 по предоставленным льготам и жилищными субсидиями была кредиторская задолженность в сумме 14,6 млн грн. Кому-то такая сумма в масштабах всей страны будет казаться незначительной. Но есть опасность, что эта задолженность не будет погашена. А это помощь тем, кто сегодня не в состоянии самостоятельно оплатить коммунальные услуги из-за больших тарифов", - сказал Пацкан.

Глава Счетной палаты объяснил, что риски непогашения задолженности по предоставленным льготам и жилищным субсидиям в текущем году обусловлены тем, что в законе о государственном бюджете на 2020 год предоставление этой субвенции местным бюджетам не предусмотрено.

Пацкан отметил, что в 2019 году на выполнение фактических обязательств местных бюджетов по предоставлению льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг из государственного бюджета предоставлена субвенция в сумме 21,6 млрд грн, или 99,9% плана на год.

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