 Оккупанты используют дома местных жителей на Донбассе, беспилотник ОБСЕ обнаружил бронетранспортер и миномет возле одного из домов, - СЦКК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу штаба ООС в сети Facebook.
"По информации СММ ОБСЕ: "3 февраля БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал недавно построенный подземный блиндаж у дома на восточно-северный восток от н.п. Сосновское (неподконтрольный правительству, 78 км к югу от Донецка)", - говорится в сообщении.
В том же населенном пункте БПЛА зафиксировал, что по крайней мере 6 других гражданских зданий используются членами вооруженных формирований. У нескольких домов были припаркованы автомобили и военные грузовики. Этот БПЛА также обнаружил 1 бронетранспортер и 1 буксируемый миномет.
Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации грубо нарушают нормы международного гуманитарного права.
Если эти боевики - оккупанты то "референдум" и "зазывания" фикция. Если "референдум" настоящий то это не оккупанты, а защитники народного выбора.
ОБСЕ это видит впервые?
(см фото)
При любых раскладах она будет зашкварена!
А месные должны сами помочь себе...
Подорвать жопоцленцев...или смотреть в небо и ждать ответки...
Точка
Причем это поведение обоюдно.
И так, в общем-то, везде где строения контролируемые противостоящими сторонами, находятся на расстоянии выстрела стрелкового оружия или, к примеру, РПГ. Это могут быть как разные нас.пункты - например окраины Марьинка\Донецк или Пески\Донецк, так и одни и те же, просто разделенные - например Зайцево под Горловкой.
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