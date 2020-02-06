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 Оккупанты используют дома местных жителей на Донбассе, беспилотник ОБСЕ обнаружил бронетранспортер и миномет возле одного из домов, - СЦКК

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал использование террористами домов местных жителей на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу штаба ООС в сети Facebook.

"По информации СММ ОБСЕ: "3 февраля БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал недавно построенный подземный блиндаж у дома на восточно-северный восток от н.п. Сосновское (неподконтрольный правительству, 78 км к югу от Донецка)", - говорится в сообщении.

В том же населенном пункте БПЛА зафиксировал, что по крайней мере 6 других гражданских зданий используются членами вооруженных формирований. У нескольких домов были припаркованы автомобили и военные грузовики. Этот БПЛА также обнаружил 1 бронетранспортер и 1 буксируемый миномет.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации грубо нарушают нормы международного гуманитарного права.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174175
 
 
 Топ комментарии
 
все шесть лет они поступают так же...все шесть лет!!!
ОБСЕ это видит впервые?
(см фото)
Оккупанты используют дома местных жителей на Донбассе, беспилотник ОБСЕ обнаружил бронетранспортер и миномет возле одного из домов, - СЦКК - Цензор.НЕТ 4411
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местные жители хуже оккупантов, эти пришли что бы убивать, а жители позвали и проголосовали за свою продажность.
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..сивохе инфу эту передать нужно....пусть пенсии. владельцам домов этих передаст,из своих неуплаченных налогов...
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местные жители хуже оккупантов, эти пришли что бы убивать, а жители позвали и проголосовали за свою продажность.
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Вы понимаете, что написали взаимно исключающие вещи.
Если эти боевики - оккупанты то "референдум" и "зазывания" фикция. Если "референдум" настоящий то это не оккупанты, а защитники народного выбора.
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"Если-если" - это твоя маланская логика. Никто в мире не признал их "референдум" законным. Так что пихуй, как говорил твой единокровник Пахло Окупанти використовують будинки місцевих жителів на Донбасі, безпілотник ОБСЄ виявив бронетранспортер і міномет біля одного з будинків, - СЦКК - Цензор.НЕТ 1703
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Так референдум не нестоящий, и местные никого на нем не поддерживали?
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З мовчазної згоди населення Данбаса. Для них попочленці це освободітєлі.
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Ну я вас поздравляю, войну вы уже проиграли. У Вас отторгли территорию, а вы сами себя уговариваете, что не очень то и нужна была, там и население не лояльное, и голосовало не правильно, регион всегда дотационный был с устаревшей промышленностью, экология не очень. И каждый найдет для себя повод почему ее следовало бы отдать врагу. И так. пока новый кусок не оттяпают. Потом будет решать почему новый кусок следовало давно отдать
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к сожалению вы правы. Скажу больше, я не хочу жить в одной стране с этим люмпеном мечтающем о русском мире. И эту войну мы проиграли, когда поменяли порох на ваЗелин.
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..сивохе инфу эту передать нужно....пусть пенсии. владельцам домов этих передаст,из своих неуплаченных налогов...
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Очень даже может быть, что владельцы этих домов уже скоро 6 лет, как где-то далеко за пределами этой зоны.
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все шесть лет они поступают так же...все шесть лет!!!
ОБСЕ это видит впервые?
(см фото)
Оккупанты используют дома местных жителей на Донбассе, беспилотник ОБСЕ обнаружил бронетранспортер и миномет возле одного из домов, - СЦКК - Цензор.НЕТ 4411
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вопрос лишь в точности попадания..эта мразота кацапская все 6 лет так воюет используя методы СС... под защитой мирного населения города брать и минные поля расчищать, противника обстреливать, не боясь ответки.......так же и крым аннексировали , впереди бухой и обдолбанный быдляк местный и краснодарская завезенка, позади "ихтамнеты" с автоматами, но без погон и шеврон....вот такие курвы кацапские воины эти...мразь коричнево-зеленая, палачи и убийцы... Окупанти використовують будинки місцевих жителів на Донбасі, безпілотник ОБСЄ виявив бронетранспортер і міномет біля одного з будинків, - СЦКК - Цензор.НЕТ 3157..
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Израилю глубоко пох где стоит техника врага...
При любых раскладах она будет зашкварена!
А месные должны сами помочь себе...
Подорвать жопоцленцев...или смотреть в небо и ждать ответки...
Точка
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кто бы мог подумать что все вот так а ведь должно все быть не так как на самом деле как же так
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Да неужели! Вот они и есть результаты разводняка от ХУ-ЗЕ
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Вы, уважаемый, вероятно не в курсе, но эта новость не является новостью уже скоро 6 лет.
Причем это поведение обоюдно.


И так, в общем-то, везде где строения контролируемые противостоящими сторонами, находятся на расстоянии выстрела стрелкового оружия или, к примеру, РПГ. Это могут быть как разные нас.пункты - например окраины Марьинка\Донецк или Пески\Донецк, так и одни и те же, просто разделенные - например Зайцево под Горловкой.
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за пенсией приехали, ждут когда сивоха подвезет
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Ні в якому випадку не схильний захищати окупантів, але ми теж не завжди у чистому полі стояли. Що це змінює? Гатили по нам, влучали по будинках. Це війна.
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Это просто обычное обоюдное "взаимовежливое" пропагандонство по принципу - "наши разведчики" и "их шпионы" ....
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