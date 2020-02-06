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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2952) МВД (8044) паспорт (826) электронные документы (53) диджитализация (42)

 Вскоре мы презентуем новый революционный сервис - цифровой образ паспорта гражданина Украины, - Аваков

Следующим шагом МВД в процессе диджитализации станет цифровой образ паспорта гражданина Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, об этом сообщил министр Арсен Аваков в четверг во время презентации государственного мобильного приложения "Дія".

"Вскоре, как сказал президент, мы презентуем новый революционный сервис - цифровой образ паспорта гражданина Украины... Это - сложный процесс. Нужна верификация и защита. Но мы это сделаем", - сказал он.

По словам главы МВД, это станет реальным уже весной и количество доступных опций электронного паспорта будет постоянно расти.

"Цифровой паспорт будет работать через цифровое приложение "Дія" и позволит удостоверять личность во время медицинского обслуживания, банковских операций, при получении административно-гостиничных, информационных, библиотечных услуг, во время путешествий железнодорожным или воздушным транспортом, для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов и т.д.", - сказал Аваков.

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"Украина входит в четверку стран ЕС и в десятку мировых, использующих цифровое удостоверение водителя, но по образу нашего цифрового паспорта мы вторые в мире", - резюмировал глава МВД.

Напомним, что сейчас в приложении "Дія" можно хранить водительское удостоверение и техпаспорт на автомобиль.

Источник: https://censor.net.ua/n3174174
 
 
 Топ комментарии
 
Выдайте такой Антоненко. Там биометрика должна быть, может и рост впишут. А то суд уже который месяц его рост измерить не может. А чел под стражей в СИЗО сидит.
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Все больше видно , как роль Карабаса уходит от Бени и переходит в роль Остапа в исполнени Авакова , Буратино остается ... Новая гибридная классика под аплодисменты любителей 95-го
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Роль Карабаса никуда не уходит. Меняется только смотрящий за бубочкой.
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ID карту до ума не довели. Половина гос учреждений не может с ним работать, а они его уже оцифровывать собрались.
Вся соль идиотизма с его оцифровкой в том, что он и так цифровой - верификация личности проходит на по самой карте, а по базе данных, для обращений к которой достаточно одного номера ID карты (или ФИО человека).
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Т.е в самой карте нет чипа с этой инфо?. Если это так-то тянет на аферу столетия. И Шнобелевскую премию.
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Найважливішим в оцінці дій іншої людини є неусвідомлений розподіл за принципом "свій-чужий". Якщо наша "нижня" частина свідомості за якимось ознаками сприймає людину за "свого", то ми готові не бачити купу дурні, яку вона творить. Більш того, ми її сприймаємо як велике добро та геніальність. Якщо за "чужого", то всяка його добра справа нам видаватиметься змовою зі злими намірами. Оце розпізнавання - досвід накопичений людиною за життя. Його формування стартує ще із лона матері та завершується з останнім подихом. Ми збираємо собі в голові розпізнавальні шаблони, а потім порівнюємо з ними кожного.
У цих шаблонів три особисті творці: авторитети (батьки, референтна група, ЛГДи…), масовість та повторюваність. Це трохи шліфується індивідуальним досвідом, але наждачним папером із дуже дрібним зерном.
До речі, пропаганда працює виключно із системою "свій-чужий". Наприклад, усі ЗМІ без виключення - це пропаганда. Швидше в київському зоопарку з'явиться Єдинорог Зеленського, ніж десь у світі незалежні ЗМІ. Блогери - це також частина пропаганди, яке б біле пальто вони не намагалися на себе нап'ялити. Якщо в тобі глядачі/читачі не розпізнають "свого", то ти не будеш відомим як журналіст/блогер. Хіба що лише трьом людям - собі, мамі та ще одному такому як ти. Це один бік медальки. А другий бік - журналісти/блогери самі формують маркери розпізнавання. А якщо їм за це ще й платять, то вони служать пропагандистським рупором ідей замовника.
Саме тому, що б не робив Порошенко за своєї каденції, 98% ЗМІ (98% олігархату, який ними володіє) пропускали це через призму "чужого". Людина, яка впустила в себе ці маркери, всяку його дію сприймала і сприймає як зло.
Бандитська кіноромантика 90-х й початку 2000-х в кіно, музиці та ЗМІ колись зробила Януковича "своїм" для більшої половини українців. Тупа московська попса, примітивні гумористичні шоу та низькопробний ютубівський гумор зробили Зеленського "своїм" для більшості тепер. Тому це нас дії зелених більшовиків можуть шокувати і лише посилювати ненависть та огиду. Для тих, у кого маркери сформовані пострадянською московською попсою він "свій", рідніший за рідну маму. Усі його дії та риси характеру для цієї категорії громадян свої. Тому, чим більше він і його команда робитиме зашкварів та дурниць, тим міцніший в нього буде рейтинг. Ні платіжки собаками, ні шість відпусток за півроку, ні відверті корупційні дії не сприйматимуться його електоратом як зло. Він для них "свій", а усе що робить "свій" - добре. Наш мозок до чортиків гнучкий. Він запросто придумає, чому недовиконання бюджету за січень на 24,5% !!! (13,8 млрд грн ) - це супер.
Система свій-чужий настільки міцно та глибоко сидить в кожному з нас, що я не певен, чи можливо отримати над цим контроль. Однак це слід визнати та діяти відповідно до нього. Якщо пропаганда міняє настройку "свій-чужий", то єдине, що можна зробити, це отримати контроль над пропагандою. А у який спосіб, то вже дванадцята історія для іншого допису.
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Дисфункция реальности:
"що б не робив Порошенко за своєї каденції, 98% ЗМІ (98% олігархату, який ними володіє)"
"Мы проведем деолигархизацию. Правила для олигархов у нас те же, что и для других граждан", - подчеркнул Петр Порошенко."

"Какие олигархи контролируют украинские СМИ: Порошенко - почетное 6 место"
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Відкрию тобі страшну таємницю. Найбільша єврейська брехня: "Порошенко олігарх".
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Вон оно что.....
То-то я смотрю:

На самом деле бизнес Порошенко - это десятки предприятий в различных отраслях экономики. Кроме кондитерского сектора, интересы Порошенко присутствуют в финансовой сфере, агробизнесе и медиа
Активы переданы не в «слепой траст», а в эдакий внутренний оффшор - ОАО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм эссетс кэпитал». Уполномоченным лицом этой структуры является отец президента - 80-летний Алексей Порошенко.Этот фонд находится в управлении ООО КУА «Фьюжн капитал партнерз». Последняя компания также управляет фондами друзей Порошенко: в ее управлении находится ПАО «ЗНКИФ «ВИК» Игоря Кононенко и ПАО «ЗНКИФ «Сова» Олега Гладковского.
Страховая компания «Країна»
Банк Порошенко Международный инвестиционный банк (МИБ)
Фонд Порошенко владеет компанией ООО «Укрпроминвест-агро». В нее входят Крыжопольский, Гайсинский и Погребищенский сахарные заводы, агрофирмы «ДНЕПРАГРОЛАН», «Масс-агро» и «Иванковцы», Винницкий КХП № 2, племзавод «Литинский», несколько элеваторов и транспортных компаний.
По версии издания Landlord Петр Порошенко занимает четвертое место в рейтинге крупнейших аграриев Украины 2016 года с капиталом 607 млн долл.
И т.д.
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І що? Він може шантажувати державу і добиватися того, що йому потрібно як коломойша чи ахметка?
Треба розрізняти де олігархічний, а де просто крупний бізнес.
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"І що? Він може шантажувати державу і добиватися того, що йому потрібно як коломойша чи ахметка?" - Еще хуже: Олігархі́я - політичний режим, у якому влада (політична, економічна та ін.) належить невеликій, закритій та тісно згуртованій групі осіб; група людей, які одночасно є і власниками засобів виробництва, і можновладцями.
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Це хуцпа та демагогія. Будь який власник засобів виробництва є одночасно і можновладцевм в силу своїх фінансових можливостей! Олігархом він стає лиш тоді, коли піднімається над державою і може диктувати державі свої умови не залежно від того, хто при владі.
Таких у нас 4 особи. Коломойський, Ахметов, пінчук, Фірташ.
Інші просто крупні бізнесмени.
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пасіба, інтірєсно. А де про це "свой-чужой" мона ше почитати???
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Ну рюкзаков разошелся. Одни обещания,уже полиция превратилась опять в ментов.
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Цифровий образ ЗЕро має складатися з самих лише нулів.
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Вскоре мы презентуем новый революционный сервис - цифровой образ паспорта гражданина Украины, - Аваков - Цензор.НЕТ 9854

Аваков:
- Перестань ковырять карточку, то не сопля, то фото президента!
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Вот тут усиленно трём скретч-карту и узнаём о своём выигрыше... (с)
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Выдайте такой Антоненко. Там биометрика должна быть, может и рост впишут. А то суд уже который месяц его рост измерить не может. А чел под стражей в СИЗО сидит.
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"Мы построим бани и зоопарки! Каждый житель нашей страны будет иметь по патефону!" О'Генри
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Програму, яка буде зчитувати цей образ і подобіє пропоную назвати "Мусорок". Вскоре мы презентуем новый революционный сервис - цифровой образ паспорта гражданина Украины, - Аваков - Цензор.НЕТ 485
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Да, нодо срочно все оцифрить. Тогда и перестрелка в Княжичах, за которую Авакова надо было гнать ссаными тряпками, была бы просто эпизодом из Контр-Страйк.
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Мне только интересно, сколько у него уже паспортов, а уж сколько будет цифровых- так учету не поддастся. Вскоре мы презентуем новый революционный сервис - цифровой образ паспорта гражданина Украины, - Аваков - Цензор.НЕТ 9943
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Это идея Авакова - это не государство в смартфоне.
Это ЦИФРОВОЙ РЮКЗАК в смартфоне, куда вы положите электронный паспорт, права, всякие справки-бумажки. Аваков усовершенствовал рюкзаковский бизнес и теперь покупает шьет цифровые рюкзаки.
Правда такой рюкзак уже придумали до Авакова - называется Гуглмаркет или Апплсторэ.
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а разработку сервиса козломордым поручите?
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Потім виявиться,що в ЄС і Америці цей цифровий паспорт не приймають.
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Якщо краіна котра не підписала (не підпише) угоду з Украіно відносно дідж. пас , то зрозуміло що не прокатить
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В мому паспорті вставлений чіп-його просто сканують. При проході контролю, для громадян стоять сканери лиця-все проходить за лічені хвилини.
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о таком как то , что мЭнты и бандюки , и всякие решайлы-смотрящие "работают" в паре-связке , ничего не сказал....(((
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ЗЕМЕЛЬКУ решают, а на уши повесить нечего, снова собралась ЗЕ-АВ братва презентировать презентацию . А как там прошлая- по Шеремету?
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А я хочу настоящее государство, а не в смартфоне.
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население страны, живущее на 2 бакса в день с диджитализированной державай в кармане...дядя Пьетя. Вова, Арсен вы дыбилы????
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Этому революционеру давно на нары пора....
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дорослі дядьки на кампутєрах граюця. Сунути пачпорт в облако, не знаючи шо з ним там мона учудити - адже апсолютного захисту в мережі нема. Вопрос врємєні і срєдств. Всьо мона взломати. І спіціалістів по криптокодам мало і вони дорогі. Так шо не совайте рило в жемчуг... впєрєді планєти всєй, блR!
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Ви курва спочатку піднімить хоч трохе Украіну з предостаннього місця у Європі за рівнем життя , а потім вже грайтесь в ці дігітальні гри...
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Диджитализация под руководством оллигарха Авакяна это что-то )) Всех под колпак авако-киберполиции. Вжух и все денежки и имущество минуту назад были твои а уже не твои ))
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А нашо? Виж тіки-но репетували, що водійське посвідчення то є посвідчення особи і за ними можна робити все, що заманеться! Чи не все? А з паспортами буде така ж фігня, як і з посвідченнями: старі паперові пролетять, як фанера над Парижем?
І, в котре вже кажу, перестаньте бігати з канала на канал, влаштовувати шоу-презентації, шоу-пресконференції та інші шоу, а почніть працювати! Бо якщо ви з телевізору не вилазите, то колиж ви, падлюки працюєте? Тим більш за такі гроші, шо собі понамальовували!
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"Дело Антоненко" теперь за ним будет тянуться долго.
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Пенсіонери зразу і не зрозуміли як їм несподівано повезло 😂😂😂...нові знання, нові уміння, нові черги, нове спілкування і таке Шоу до гробової дошки...
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Следите внимательно за руками собакова, будут грабить, сдирать три шкуры с водителей, через штрафы и поборы Незабаром ми презентуємо новий революційний сервіс - цифровий образ паспорта громадянина України, - Аваков - Цензор.НЕТ 5463
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а на-зачем? это самая актуальная проблема щас что-ли... тратятся ресурсы непонятно на что, когда других проблем полно
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Авакян - коли закінчаться фальсифікації?
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Чому він має десь йти, йому добре, бубочку влаштовує бо робить усе що кажуть"слуги народу" а "слуги народу" у свою чергу не заважають собакову замовляти вертольоти, безпілотники та іншу техніку ніби то для поліції і отримувати свої заслужені чайові...))
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нахрена мені держава в телефоні якщо у нас поліція це ОЗУ..Я хочу бачити на вулицях нормальних поліцейськиї а не садистів, хабарників, шахраїв, подонків. Ну бажано не бачити сабакова.
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Дай угадаю. Дієй будет заниматься кто-то из отпрысков Авакова? Рюкзаки уже не модно. Срочно нужна дія. Он защитит, проведет верификацию, авторизацию и аутентификацию. За деньги, естественно. Рюкзаки ведь не должны пустовать. На то он и рюкзак, чтобы быть полным.
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чем плохи книжечки, и какое дело бандитам как кого имя,
человек сам скажет, если захочет,
мусора строят концлагерь
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бандиты хотят пересчитать лохобанов и быдло
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Вскоре мы презентуем новый революционный сервис - цифровой образ паспорта гражданина Украины, - Аваков


Объявить обмен паспортов и можно одновременно сделать перепись!
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