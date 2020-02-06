 Суд в Киеве освободил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка. Прокуратура отстояла возврат преступника под стражу

Об этом сообщает пресс-служба ОГП, передает Цензор.НЕТ.

Так, в ходе проверки прокуроры установили ряд процессуальных нарушений, а администрация следственного изолятора не смогла подтвердить добросовестное поведение убийцы.

Кроме того, согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины суд вправе рассматривать вопрос УДО осужденного только по месту расположения учреждения исполнения наказаний, куда он должен был быть направлен для отбывания наказания. Вместе с тем, осужденного даже не отправили в место отбывания наказания, то есть процедура исполнения наказания фактически еще не была начата.

Кроме того, с момента поступления соответствующего распоряжения суда об исполнении приговора (11.11.2019) до момента вынесения районным судом решения (27.11.2019) об условно-досрочном освобождении осужденного прошло всего 16 дней.

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