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 Политика Украины
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Все про:евроинтеграция (1923) промышленность (239) энергетика (1129) Евросоюз (12776) Матти Маасикас (11)

 Необходимо определиться с основными вопросами и сферами, в которых будет происходить сотрудничество между ЕС и Украиной, - Маасикас

В ходе заседания Совета ассоциации Украина-ЕС украинская делегация выразила желание присоединиться к европейскому Зеленому соглашению (European Green Deal), сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Конечно, европейская сторона приветствует то, что Украина выразила желание присоединиться к Зеленому соглашению. Но вся эта работа только в самом начале, необходимо теперь определиться с основными вопросами и сферами, в которых будет происходить сотрудничество между ЕС и Украиной, в частности, одна из таких сфер, которая упоминалась во время встреч, - это синхронизация рынков электроэнергии Украины и ЕС", - сказал он на Ассамблее украинской стороны Платформы гражданского общества Украина-ЕС в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Дипломат добавил, что на всех встречах премьер-министр Украины Алексей Гончарук поднимал вопрос о желании Украины подписать с ЕС соглашение AСAA, так называемый "промышленный безвиз", который облегчит доступ украинских промышленных товаров на рынки ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС поддерживает цели земельной реформы в Украине, однако есть десятки аспектов, которые необходимо правильно внедрить, - Маасикас

"Для ЕС это не столько политический вопрос, сколько вопрос защиты потребителей. ЕС хочет быть абсолютно уверенным в том, что все товары, которые попадают на рынок ЕС, отвечают стандартам ЕС. Поэтому мы приветствуем то, что сейчас уже начался процесс оценки, и можно будет двигаться вперед", - отметил посол.

Маасикас также напомнил, что на следующей неделе комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Оливер Варгеи посетит Украину (11-12 февраля. - Ред.).

Источник: https://censor.net.ua/n3174169
 
 
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А от це вже дуже і дуже сумно. Необходимо определиться с основными вопросами и сферами, в которых будет происходить сотрудничество между ЕС и Украиной, - Маасикас - Цензор.НЕТ 8201

"А я напоминаю, что спонсор сегодняшнего 3,14деца - низкий уровень развития общества, в который благодушно легла роспропаганда!
Порошенко передал Зеленскому страну, которая двигалась по пути реформ, в которой росла экономика, и которая должна была скоро вступить в НАТО и ЕС.
Но непутевый клоун все это перечеркнул и менее чем за год превратил Украину в бедный, коррумпированный европейский Пакистан.
Но есть и хорошая новость. Пока ждали переобувания порохоботов - переобулись сами зелебобы.
В прошлом году при курсе доллара 27 грн. ББМ "Казак" (боевая бронированная машина - ред.) стоил 8,4 млн.грн. В этом году при курсе 24-25 он почему-то стоит уже 9,3 млн.грн., хотя должен был подешеветь.
Меньше года назад один клоун рассказывал, что президент Украины Порошенко зарабатывает на крови. Интересно, сколько сейчас зарабатывает президент Украины Зеленский на той-же крови? Ведь кровь не перестаёт литься"
Ви зробили це РАЗОМ!
Зє! Радійте! Пишайтеся!
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что за ерунда в каких сфера ? Вы даете бабки ,мы бабки тратим и это не обговаривается! Необходимо определиться с основными вопросами и сферами, в которых будет происходить сотрудничество между ЕС и Украиной, - Маасикас - Цензор.НЕТ 4323
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