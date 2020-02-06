 Необходимо определиться с основными вопросами и сферами, в которых будет происходить сотрудничество между ЕС и Украиной, - Маасикас

"Конечно, европейская сторона приветствует то, что Украина выразила желание присоединиться к Зеленому соглашению. Но вся эта работа только в самом начале, необходимо теперь определиться с основными вопросами и сферами, в которых будет происходить сотрудничество между ЕС и Украиной, в частности, одна из таких сфер, которая упоминалась во время встреч, - это синхронизация рынков электроэнергии Украины и ЕС", - сказал он на Ассамблее украинской стороны Платформы гражданского общества Украина-ЕС в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Дипломат добавил, что на всех встречах премьер-министр Украины Алексей Гончарук поднимал вопрос о желании Украины подписать с ЕС соглашение AСAA, так называемый "промышленный безвиз", который облегчит доступ украинских промышленных товаров на рынки ЕС.
"Для ЕС это не столько политический вопрос, сколько вопрос защиты потребителей. ЕС хочет быть абсолютно уверенным в том, что все товары, которые попадают на рынок ЕС, отвечают стандартам ЕС. Поэтому мы приветствуем то, что сейчас уже начался процесс оценки, и можно будет двигаться вперед", - отметил посол.
Маасикас также напомнил, что на следующей неделе комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Оливер Варгеи посетит Украину (11-12 февраля. - Ред.).
"А я напоминаю, что спонсор сегодняшнего 3,14деца - низкий уровень развития общества, в который благодушно легла роспропаганда!
Порошенко передал Зеленскому страну, которая двигалась по пути реформ, в которой росла экономика, и которая должна была скоро вступить в НАТО и ЕС.
Но непутевый клоун все это перечеркнул и менее чем за год превратил Украину в бедный, коррумпированный европейский Пакистан.
Но есть и хорошая новость. Пока ждали переобувания порохоботов - переобулись сами зелебобы.
В прошлом году при курсе доллара 27 грн. ББМ "Казак" (боевая бронированная машина - ред.) стоил 8,4 млн.грн. В этом году при курсе 24-25 он почему-то стоит уже 9,3 млн.грн., хотя должен был подешеветь.
Меньше года назад один клоун рассказывал, что президент Украины Порошенко зарабатывает на крови. Интересно, сколько сейчас зарабатывает президент Украины Зеленский на той-же крови? Ведь кровь не перестаёт литься"
Ви зробили це РАЗОМ!
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