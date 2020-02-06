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 Экономика, Киевские новости
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Все про:КГГА (2313) Кличко (2789) медицина (1930) надбавки (17) учитель (323)

 В бюджете Киева на 2020 год предусмотрено более 1,6 млрд грн на надбавки медикам и педагогам, - КГГА

Столичная власть продолжит выплачивать надбавки медикам и педагогам. На них в городском бюджете предусмотрено более 1,6 млрд грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Во время открытия сессии Киевсовета мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть сохранит программу местных стимулов для учителей и медицинских работников. Несмотря на то, что с 1 апреля медицинские учреждения переходят на новую модель финансирования - из Государственного бюджета, город продолжит выплачивать стимулирующие надбавки для врачей и медсестер.

Кроме оплаты, которую они будут получать за оказанную услугу из госбюджета от Национальной службы здоровья, они будут получать и доплату из местного бюджета.

"Речь идет о врачах и медсестер вторичного и третичного уровня. Мы готовим изменения в Городскую целевую программу "Здоровье киевлян" и осуществляем расчеты для максимального увеличения доплат", - добавил мэр Киева.

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Относительно надбавок учителям, они также будут получать доплаты из городского бюджета за счет программы местных стимулов.

"В целом надбавки для работников образования в Киеве суммарно больше, чем финансирование из государственного бюджета. И высокие по сравнению с другими городами Украины. Мы эту тенденцию сохраним", - отметил Кличко.

Так, на надбавки для педагогов бюджетом столицы на 2020 год предусмотрено 1 млрд 215 млн гривен. Для медицинских работников - почти 468 млн.

Источник: https://censor.net.ua/n3174166
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Ахметов за такую сумму, даже яхту нормальную не купит
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Непонятно, что это за надбавки. Почему государство не может обеспечить достойную зарплату педагогам и медикам, что город должен надбавлять. Международные резервы растут за счет того, что город вместо того, чтобы развивать-модернизировать инфраструктуру, помогает выживать учителям?
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Согласен, работу школ должно оплачивать Государство. У нас пол-города приезжих, куча детей не киевских (а то и не украинских!), но почему то их обучают частично за счет киевлян.. Я не считаю детей из Ирпеня, Вышгорода, Броваров, Вишневого - 2 сорта, но почему живя там, пристраивают детей в Киевские школы-детсады, тратя деньги киевлян?
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да при чем тут вообще деньги города? Деньги города тратятся на город. Достаточно только в бюджете урезать зарплаты слугам и начислить учителям, и из межународных резервов взять денег на зарплаты учителям. Это радостно, что Гройсман и Кличко понимают, что учителя на такую зарплату выжить не могут, и доплачивают. А правительство что - мимо пробегало. Хтя правительство и интеллектом обезьяны на самокате - это обезьяны на самокате, место ему на политехе в зоопарке.
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Это ПОКА Кличко мэр. В бюджете Гройсмана тоже были много чего заложено для учителей.
При зеленых все это резко улетучилось.
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а что делать медикам и педагогам какой нибудь Жмеринки?
им теперь Киянам завидовать, да?
Как в рашке будет...? - дорогим москвичам все.., а остальным сосать, да?
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