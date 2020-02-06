 Мы ждем реальных результатов по делам Шеремета, Гандзюк и других, - Зеленский

"Вы знаете, что есть очень много резонансных дел, которые волнуют общество. Мы ждем результатов реальных: не на словах, а действенных. И Шеремет, и Гандзюк, и другие такие очень громкие уголовные дела. Поэтому давайте подождем - нужен результат", - сказал он журналистам в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк – они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.
20 января 2020 года правоохранители в городе Херсоне и других населенных пунктах области провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.
21 января 2020 г. фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому судом избрана мера пресечения в виде ареста до 4 марта без права внесения залога.
нанонаполеон
наркоман
вазелин
какаяразница
моника зеленски
фопа-ча
ссаныч
нелох 41lvl
зебеня
буратино...
.
.
А чого чекають з Мангером? Чого його не вяжуть? Що, ціна його свободи - 20 лямів зелені, яку отримали зебіли?
последние выборы это показали..
ничтожества, ненавидящие свою нацию...
на повестке другой вопрос - классический : "Что делать ???"
Премию Дарвина Баканов уже заработал, не стоит таким людям размножаться…
Начнем с того, почему «рядового»? Как пишет телеграм-канал «Разведчик»: «В соответствии с предоставленным военным билетом гражданин Баканов И.Г состоял на учёте в Дзержинском районном военном комиссариате Днепропетровской области, имел воинское звание рядовой запаса.
Об этом пишет сегодня в статье для «ОРД» главред этого издания, бывший пресс-секретарь СБУ и экс-советник министра внутренних дел Станислав Речинский.
Дзержинского районного военного комиссариата Днепропетровской области не существует: он ликвидирован в 2009 году, путём объединения и создания новой структуры под названием Дзержинско-Долгинцевский объединённый военный комиссариат (Дзержинско-Долгинцевский ОРВК) в городе Кривой Рог, Днепропетровской области.
Это означает, что Баканов уклонился от перерегистрации и постановки на учет в РВК, что является правонарушением, а документ под названием военный билет, предъявленный Бакановым в СБУ юридически недействителен, а соответственно присвоение ему звания лейтенанта, на основании этого документа, является незаконным.
Кроме того, предъявленный документ удостоверяет что Баканов имел воинское звание рядовой запаса. Это свидетельствует об отсутствии высшего образования по образовательно-квалификационному уровню не ниже специалиста, соответствующему профилю служебной деятельности.
Иными словами, глава Службы Безопасности Украины Иван Баканов - рядовой.»
Итого. Баканов не только рядовой, но и дезертир, так как уклонился от перерегистрации и постановки на учет. Баканов - не лейтенант и не легитимный глава СБУ и все его приказы являются не действительными.
А теперь перейдем к самоубийству. То бишь, к обыскам на телеканале «1+1» и в квартирах у журналистов.
- Экстренная новость! СБУ проводит обыск на телеканале Коломойского. Видео
Премию Дарвина Баканов уже заработал, не стоит таким людям размножаться. Совершить действия, которые несомненно вызовут резонанс как в стране, так и в мировых правозащитных организациях. И которые, по сути своей - абсолютно бессмысленны.
Что Баканов надеется найти при обыске? Средства снятия информации? Но ведь совершенно очевидно, что не журналисты осуществляли съем информации. Либо участники разговора, либо сотрудники УГО, либо сотрудники СБУ, либо сотрудники КМ. Журналисты уже получили записанную информацию и максимум, что могли с ней делать - это подготовить к обнародованию. Это отнюдь преступлением не является. А вот обыск в свете этого - уже давление на СМИ и препятствование журналистской деятельности. Статья 171.
Вот что пишет политолог Михаил Чаплыга:
«МЕРЗОСТЬ…
Я желаю Зеленскому никогда в своей жизни не пережить УНИЖЕНИЕ обыска за то, что он работал в медиа.
Я желаю детям Зеленского НИКОГДА не пережить МЕРЗОСТЬ рытья потных дядек в их вещах на глазах у родителей…
Я много раз писал - в нашей стране ОБЫСК стал инструментом ломки, унижения, подавления…
Что вы там искали? Электронный файл? Так его скачали все, кто хотел, когда его вывесили на гугль доксе и ссыль была на куче телеграмм каналов…
Вы искали комп на котором делали нарезку того звука и наложение на него видео?
А ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ? Серьезно?!
Это повод для УНИЖЕНИЯ обысками? Или может вы серьезно полагали, что устройства записи хранятся дома у журналистов даже если предположить ,что они агенты 007 и делали запись самого Гончарука?
Даже в самом безумном варианте… предположим, что они делали нарезку и наложение видео и титров… Максимум у них может быть флешка, которую они 101% могли найти в туалете на втором этаже Рады… там часто такие флешки находятся….
И…
У нас проводят обыски за работу с аудиофайлом, чью аутентичность не подтвердил никто?
Если б мне в руки попало нечто такое - я бы тоже мечтал стать первым, кто выдаст это в эфир… Это преступление?
Но я уверен, что даже Зеленский понимает, что не журналисты делали запись и что никаких исходников и оборудования у журналистов нет. Максимум они могли работать с файлом… Но это ЗАКОННО!
Простите… но это уже за гранью добра и зла… ((((
Это скоццтво… и Зеленский лично это освятил.
АМИНЬ.»
А ведь действительно, вряд ли Баканов пошел на обыски без санкции Зеленского. Но откуда Зеленскому знать, что законно, а что не законно. Значит, Баканов убедил Зеленского в том, что это абсолютно законно и правильно. А значит, в очередной раз подставил Президента Зеленского. Или по тупости, или со злым умыслом.
- Буратино взбунтовался против папы Карло?
А почему Баканова не убедили его преданные зампреды не совершать столь тупое самоубийство? Все просто. Потому что лично Баканов набрал себе в зампреды тупиц и трусов, готовы только подобострастно поддакивать. Таких жу тупиц и трусов как и сам Баканов, который превратил за рекордно короткий срок СБУ в дебильную младшую сестренку МВД, которая гордо отчитывается о борьбе с самогоноварением, контрафактным алкоголем и порубкой леса.
Каковы же будут итоги этой блестящей спецоперации Баканова? Они будут печальными. Найдут в лучшем случае компьютер с аудиофайлом, что преступлением не является. И получат мощную ответку в виде реакции международных правозащитных организаций, а может быть и более серьезных персон и организаций. Причем, «мочить» будут не столько ничтожество Баканова, сколько Зеленского.
Ну и ответку от украинских СМИ и телеканалов, прежде всего тех же «плюсов». Что приведет к падению рейтинга Зеленского.
Хороший, однако, одноклассник. За один вечер сделал то, о чем враги Зеленского могли только мечтать.
Ты же уже все на брифинге сказал!!!! Уже и убийцы найдены и посажены!