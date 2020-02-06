 В 2019 году на 7% меньше россиян въехали в Украину, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

В 2014 году на въезд и выезд были подвергнуты контролю около 13 млн иностранцев, в 2017 - 14,6 млн. В 2019 их количество составило 27,3 млн.

Всего на сухопутном участке границы паспортного контроля в 2019 году были оформлены 21,5 млн иностранцев. В то же время иностранцы нередко выбирали авиапутешествия. В аэропортах оформления на въезд и выезд прошли 5,5 млн иностранных граждан, и еще около 265 тыс. гостей нашей страны были подвергнуты паспортному контролю на морском участке границы.

Согласно статистическим данным наблюдается некоторое увеличение показателя по пересечению границы Украины гражданами из Польши и Румынии.

В то же время зафиксировано некоторое снижение въезда в Украину со стороны россиян, по сравнению с 2018 годом - на 7%. Также показатель упал относительно въезда в Украину граждан, которые направлялись из Беларуси (на 13%).

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