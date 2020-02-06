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Все про:Госпогранслужба (3622) граница (3291) иностранец (304) Россия (74910)

 В 2019 году на 7% меньше россиян въехали в Украину, - Госпогранслужба

Ежегодно пограничники фиксируют рост количества пропускных операций на государственной границе Украины. То есть увеличение пассажиропотока в авиационных, сухопутных и морских пунктах пропуска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

В 2014 году на въезд и выезд были подвергнуты контролю около 13 млн иностранцев, в 2017 - 14,6 млн. В 2019 их количество составило 27,3 млн.

Всего на сухопутном участке границы паспортного контроля в 2019 году были оформлены 21,5 млн иностранцев. В то же время иностранцы нередко выбирали авиапутешествия. В аэропортах оформления на въезд и выезд прошли 5,5 млн иностранных граждан, и еще около 265 тыс. гостей нашей страны были подвергнуты паспортному контролю на морском участке границы.

Согласно статистическим данным наблюдается некоторое увеличение показателя по пересечению границы Украины гражданами из Польши и Румынии.

В то же время зафиксировано некоторое снижение въезда в Украину со стороны россиян, по сравнению с 2018 годом - на 7%. Также показатель упал относительно въезда в Украину граждан, которые направлялись из Беларуси (на 13%).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 21-летний житель Счастья пытался продать гранату за 4️0️0 грн, - Госпогранслужба

Источник: https://censor.net.ua/n3174162
 
   
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и это хорошо..... некуй им тут делать.....бэндеры злые - физды могут отвалить.....
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Двоє українок поїдуть змагатися до Москви - Федерація художньої гімнастики України.



Українські спортсменки Єва Мелещук і Христина Погранична візьмуть участь у змаганнях у Москві, повідомила Федерація гімнастики України.

На сторінці збірної України з художньої гімнастики в інстаграмі також вказано, що «тренерським штабом збірної України було ухвалене рішення про участь наших спортсменок Мелещук Єви та Пограничної Христини у Гран-прі з художньої гімнастики, Москва».

https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukrajinky-zmagatymutsya-v-moskvi-hudozhnya-gimnastyka/30419737.html
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Федерация гимнастики получает финансирование из бюджета Украины?
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...пусть привыкают..тут уже мышибратьям делать особо нечего, мутить за матушку уже не приходится, отгрести можна.. У 2019 році на 7% менше росіян в'їхали в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8862...
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Соловьев из Кожи лезет , - Так старается и не зря , чем меньше приедут , тем спокойнее , тут Злой Бендэр , для Украинцев хорошо , а кацапу смерть .
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Давно уже пора вводить визовый режим с парашкой. Чужые они нам. ЧУЖЫЕ.
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война идет! какого сюда их вообще пускают??? шпионы шастают в открытую. не страна, а цирк абсурда!
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Лаптеногие, некуй вам шастать. Сидите в своем великом и могучем забордюрье.
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