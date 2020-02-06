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 Политика Украины, Общество
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 Украина четвертая в Европе и десятая в мире, кто запустил электронные права и техпаспорт, - Федоров

Украина стала четвертой страной в Европе и десятой в мире, где реализованы электронные права и техпаспорт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сегодня исторический день для Украины! Мы четвертые в Европе, кто запустил электронные права и техпаспорт, десятые в мире! С паспортом станем вторые в Мире! С е-Малятко стали уже первыми в мире!" - отметил Федоров, уточнив, что на данный момент обновлен план развития приложения и портала.

Министр добавил, что совсем скоро в электронном виде будут доступны автостраховка, студенческий, паспорт гражданина и заграничный: "Цель в этом году - 10 млн активных пользователей продуктов "Дії"".

Смотрите также: "У нас будет е-страна", - Зеленский представил государственное мобильное приложение "Дія". ВИДЕО

Напомним, сегодня состоялась презентация мобильного приложения "Дія", которое позволяет хранить документы (например, водительские права и техпаспорт) в электронном виде и упростит пользование государственными услугами онлайн. Скачать приложение можно по следующим ссылкам для Google Play и Apple Store.

Украина четвертая в Европе и десятая в мире, кто запустил электронные права и техпаспорт, - Федоров 01

Источник: https://censor.net.ua/n3174161
 
 
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Ну чес еще лохов можно отвлечь от полной задницы в стране? Вы проблемы насущные решайте, а не популизм разводите.
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да,дороги сделать - то таке,права в смартфоне,конечно,важнее..
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...и первая , которая хочет продать землю .
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Чому це подають як якесь досягнення!?!? По цілому світі все давно електронне! Технології існують давно.
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Штати безумовно велика країна, але далеко не цілий світ. Доречі, а в Штатах є електронні права? Бо по голівудських фільмах якщо десь зустрічається епізод де показують поліцейському права, то завжди показують картку.
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Ти єврей? Там вже десятиліття як мусора сканують просто з патрульки. І взнають хто і шо власник, а якщо треба то ствол під рило і "покажіть ваші документи.... плііііз"
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Если в Украине начнут ствол под рыло сувать, то патриоты будут орать, что это неуважительно, нарушает права и т.д.
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та не будут они орать,сами сунут..
вспомни мусоров весной 14-го,боялись лишний раз по форме пройтись..
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Едешь и вспоминаешь номер стоматолога, но главное.... электронно едешь то.
Идите в и на Путина, служаки и Гройсмен в придачу еще.
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ура!!!
а по уровню жизни?
а по отношению к пенсионерам? инвалидам? больным?
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Никак не пойму как это улучшит мою жизнь...
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Электронные права мажем на белый хлеб, а электронный техпаспорт на чёрный.
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Молодці ! Шкодую що за вас не голосував . Наступного разу виправлюсь .
Витягуйте Україну з середньовіччя .
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