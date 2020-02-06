 Украина четвертая в Европе и десятая в мире, кто запустил электронные права и техпаспорт, - Федоров

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сегодня исторический день для Украины! Мы четвертые в Европе, кто запустил электронные права и техпаспорт, десятые в мире! С паспортом станем вторые в Мире! С е-Малятко стали уже первыми в мире!" - отметил Федоров, уточнив, что на данный момент обновлен план развития приложения и портала.

Министр добавил, что совсем скоро в электронном виде будут доступны автостраховка, студенческий, паспорт гражданина и заграничный: "Цель в этом году - 10 млн активных пользователей продуктов "Дії"".

Смотрите также: "У нас будет е-страна", - Зеленский представил государственное мобильное приложение "Дія". ВИДЕО

Напомним, сегодня состоялась презентация мобильного приложения "Дія", которое позволяет хранить документы (например, водительские права и техпаспорт) в электронном виде и упростит пользование государственными услугами онлайн. Скачать приложение можно по следующим ссылкам для Google Play и Apple Store.