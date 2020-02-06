 Среди инфицированных коронавирусом на заблокированном в Японии круизном лайнере украинцев нет, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Вчера национальный координатор по международным медико-санитарным правилам в Японии (ММСП) сообщил, что на борту круизного лайнера, на котором была зафиксирована вспышка нового коронавируса, находятся 25 граждан Украины. Лайнер осуществляет рейс без захода в порты Украины.

Ранее власти Гонконга сообщила о случае заболевания у пассажира, находившиеся на борту лайнера с 20-го января. 25 января пассажиру диагностировано 2019-nCoV после высадки в Гонконге.

С 4 февраля Министерство здравоохранения Японии поставило судно на карантин и проводит обследования пассажиров и членов экипажа, которые контактировали с подтвержденным случаем и у которых есть лихорадка или респираторные симптомы.

"Были отобраны образцы у 237 пассажиров и членов экипажа, проводится их исследование. В настоящее время получены результаты тестирования для 31 образца, 10 из которых оказались положительными на 2019-nCoV.

По информации контактного лица ММСП Японии граждан Украины среди указанных 10-ти подтвержденных случаев нет", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что Министерство здравоохранения Японии переводит пациентов с подтвержденной инфекцией нового коронавируса в диагностические больницы в Японии и осуществляет противоэпидемические мероприятия на судне. Другие пассажиры и члены экипажа, в том числе те, кто ожидает результатов, должны оставаться на судне не менее 14 дней.

Центр общественного здоровья Украины поставил в известность Пограничную службу Украины письмом с информацией об этой ситуации с целью координации и слаженности действий при проведении соответствующих мер реагирования.

Напомним, на круизном лайнере в Японии, где был обнаружен коронавирус, находятся 25 украинцев.