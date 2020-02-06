 Зеленский призвал нардепов не верить слухам, распускать Раду он не будет, - "слуга народа" Герус

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".

"Президент был удивлен по поводу малого количества голосов за сокращение количества депутатов до 300. Ведь мы это обещали на выборах. Сказал, чтобы депутаты не слушали слухи о досрочных выборах. Никакого роспуска не будет. У нас сейчас есть большинство, поэтому надо сейчас работать на максимуме и оправдывать доверие избирателей. А какие-то потенциальные следующие выборы будут точно не проще прошлых, поэтому это не имеет смысла", - заявил Герус.

Напомним, ранее Рада предварительно поддержала сокращение числа нардепов до 300.

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