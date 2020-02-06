 Зеленский призвал нардепов не верить слухам, распускать Раду он не будет, - "слуга народа" Герус

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".
"Президент был удивлен по поводу малого количества голосов за сокращение количества депутатов до 300. Ведь мы это обещали на выборах. Сказал, чтобы депутаты не слушали слухи о досрочных выборах. Никакого роспуска не будет. У нас сейчас есть большинство, поэтому надо сейчас работать на максимуме и оправдывать доверие избирателей. А какие-то потенциальные следующие выборы будут точно не проще прошлых, поэтому это не имеет смысла", - заявил Герус.
Напомним, ранее Рада предварительно поддержала сокращение числа нардепов до 300.
ты сказал раз-я поверил..
ты повторил 2 раз я уже сомневаюсь..
ты рассказал все по третьему разу-я тебе НЕ ВЕРЮ!!! считаем сколько раз Зеля уже сказал что разгонять Раду не буду...
Чота ржу сум, но ржу - это же по-приколу
А что, в "прикинцевих положеннях" этогро закона не написано, когда он вступает в силк?
Як із заявами на звільнення Гончарука і іншої шобли!