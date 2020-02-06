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 Политика Украины
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Все про:ВР (24371) депутат (2837) Зеленский (4502) Герус (115)

 Зеленский призвал нардепов не верить слухам, распускать Раду он не будет, - "слуга народа" Герус

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Герус, комментируя принятый в первом чтении законопроект о сокращении числа нардепов, заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский заверил нардепов, что не будет распускать Раду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".

"Президент был удивлен по поводу малого количества голосов за сокращение количества депутатов до 300. Ведь мы это обещали на выборах. Сказал, чтобы депутаты не слушали слухи о досрочных выборах. Никакого роспуска не будет. У нас сейчас есть большинство, поэтому надо сейчас работать на максимуме и оправдывать доверие избирателей. А какие-то потенциальные следующие выборы будут точно не проще прошлых, поэтому это не имеет смысла", - заявил Герус.

Напомним, ранее Рада предварительно поддержала сокращение числа нардепов до 300.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174158
 
 
 Топ комментарии
 
Як скаже Іцик Клопомойський так і буде, Зєєєля то зіц-прєдсєдатєль Фунт! Крім того, єврею брехати гоям не гріх.
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А для чого розпускати ВР, яка має монобільшість?
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есть поговорка у китайцев
ты сказал раз-я поверил..
ты повторил 2 раз я уже сомневаюсь..
ты рассказал все по третьему разу-я тебе НЕ ВЕРЮ!!! считаем сколько раз Зеля уже сказал что разгонять Раду не буду...
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І так зрозуміло , що Вовка Віслюк не буде розпускати ту "Турбораду". Він же не лох якийсь
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Зеленский призвал нардепов не верить слухам, распускать Раду он не будет. Сегодня.
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Як скаже Іцик Клопомойський так і буде, Зєєєля то зіц-прєдсєдатєль Фунт! Крім того, єврею брехати гоям не гріх.
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еще бы. Такие зарплаты где этот сброд еще будет получать.
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... а глазенки такие чесные-чесные были.
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А для чого розпускати ВР, яка має монобільшість?
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"... если будете послушно голосовать, дорогие зепутаты..." - преЗедент.
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Так он, наверное, и уговорил их голосовать за закон о распродаже земли.
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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Источник: https://censor.net.ua/n3174158\\\\\\\

Чота ржу Зеленський закликав нардепів не вірити чуткам, розпускати Раду він не буде, - "слуга народу" Герус - Цензор.НЕТ 1976 сум, но ржу - это же по-приколу
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Конечно не будет ... Зеленський закликав нардепів не вірити чуткам, розпускати Раду він не буде, - "слуга народу" Герус - Цензор.НЕТ 9112там ведь уже большинства не ожидается и теперь вопрос в том, кто на кого ВСЁ свалит а в Раде хитрожопых до хрена и скорее они распустят Зеленского ,чем он их ,если почувствуют ,что дело пахнет керосином ... Зеленський закликав нардепів не вірити чуткам, розпускати Раду він не буде, - "слуга народу" Герус - Цензор.НЕТ 9112
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Верить слухам - наивность, верить Зеле - лоховство.
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Еще бы) больше никогда зебобе не удастся получить столько мест в раде... Поэтому сидите дальше и обсыкайте зелин рейтинг... до Майдана, который уже собаки зебанатов готовы сделать)))))
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Это не парламент- это "неприкрытая срамота"..
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Янелох же не лох, щоб розпускати кишенькову ВР.
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Ну да странно было если он распустит больше ему столько лохов не развести как котят!
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ну якщо цей хєрус сказав, то так воно й буде: ***** розпускати ВР не стане
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Это какой-то цырк сумасшедших...
А что, в "прикинцевих положеннях" этогро закона не написано, когда он вступает в силк?
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Большинство дебилов... С кем там работать, с этим сбродом?
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Так вся діяльність уряду, депутан і презедента - тільки чутки! Хоча... Є і результати, але вони зовсім не сприяють оптимістичним настроям та прогнозам
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На самом деле шмаркля припугнул свою фракцию:" Не будете голосовать за продажу земли олигархам, разгоню!"
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А він реально думає що має право розпустити ВР коли захоче?
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Зелебенські можуть тільки БРЕХАТЬ!!!!
Як із заявами на звільнення Гончарука і іншої шобли!
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Ведь мы это обещали на выборах.Источник: https://censor.net.ua/n3174158 Ипать,вы только это обещание помните и всё?
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