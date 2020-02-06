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 Политика Украины
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Все про:земельная реформа (192) рынок земли (99) Матти Маасикас (11)

 ЕС поддерживает цели земельной реформы в Украине, однако есть десятки аспектов, которые необходимо правильно внедрить, - Маасикас

Европейский Союз поддерживает цели земельной реформы в Украине, однако она должна в первую очередь принести преимущества малым фермерам, заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Что касается земельной реформы, то, в соответствии с расчетами Всемирного банка, внедрение этой реформы может прибавить от 1 до 1,5% к ВВП Украины. ЕС поддерживает эти цели открытия рынков. Но есть десятки деталей, десятки вещей, которые необходимо правильно внедрить", - сказал он на Ассамблее украинской стороны Платформы гражданского общества Украина-ЕС в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Маасикас обратил внимание на то, что, прежде всего, внедрение земельной реформы должно принести преимущества малым фермерам.

"Первое: внедрение этой реформы в первую очередь должно принести преимущества малым фермерам, тем людям, которые живут и работают на земле, которые обрабатывают землю, и, безусловно, должны быть обеспечены соответствующие предостережения для того, чтобы интересы малых фермеров были приняты ко вниманию и были соблюдены", - сообщил дипломат.

Вторым важным аспектом, по его словам, является приведение в порядок реестров.

"Если вы хотите открыть рынок, необходимо четко понимать, что вы продаете и что вы покупаете. Все, что касается геокадастра и всех связанных с ним вопросов, - это также та сфера, где ЕС предоставляет свою поддержку, в том числе финансовую. Весь комплекс этих вопросов должен быть приведен в порядок. Необходимо обеспечить правовую определенность, чтобы люди четко знали, что и какой земельный участок они покупают или продают", - добавил Маасикас.

Источник: https://censor.net.ua/n3174157
 
 
 Топ комментарии
 
ВОТ СОБСТВЕННО ЧЕГО ХОТЯТ МИТИНГУЮЩИЕ!
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Степи мої запродані

Жидові, німоті,

Сини мої на чужині,

На чужій роботі.

доки в Україні буде відсутне правосуддя, доки її, землю , продавати злочин.
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А какие именно желания у фермеров? Или может не совпадают с целями и желаниями агро монополистов ??? А это извините в корне разные вещи.
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ВОТ СОБСТВЕННО ЧЕГО ХОТЯТ МИТИНГУЮЩИЕ!
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Але цілі та суть цієї "реформи" не співпадає з бажаннями фермерів.
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А какие именно желания у фермеров? Или может не совпадают с целями и желаниями агро монополистов ??? А это извините в корне разные вещи.
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поддерживаю требования "желтых жилетов". Поддерживаю антипенсионные протесты. Поддерживаю. Поддерживаю блокирование и санкции по СП2. Поддерживаю.
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но поддерживаю в целом... конечно же нужны доработки...
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А які вимоги по антипенсійним протестам?
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я знаю? Но поддерживаю. Хотя, требуют доработки...
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Рєжим Зє!льоной плєсєні на каждом шагу лажайєцца - паетому продавать зємлю сєйчас губітєльно для України!!! От прідьот настоящая українська влада, тоді мона і ринок землі відкрити
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Зє!біли так спішать продати землю, шо забули про кадастр - а війна за межу це як джихад
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Шо то у вас не совпадает, ЕС за, а ПЕСыки нет. Вы там как то разберитесь, трибуну не блокируете, но и не за. Выходит вы ПУСТОЕ МЕСТО, для чего тогда ваши коменты.
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Дааа, внедрять похоже будут уже не Зелёные а КРАСНЫЕ ,ну как в 1917 ... ЕС поддерживает цели земельной реформы в Украине, однако есть десятки аспектов, которые необходимо правильно внедрить, - Маасикас - Цензор.НЕТ 6109история она по спирали всегда повторяется ,одни придурки всё распродают ,потом приходят другие придурки ,расстреливают предыдущих и всё конфисковывают и национализируют ЕС поддерживает цели земельной реформы в Украине, однако есть десятки аспектов, которые необходимо правильно внедрить, - Маасикас - Цензор.НЕТ 333
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Степи мої запродані

Жидові, німоті,

Сини мої на чужині,

На чужій роботі.

доки в Україні буде відсутне правосуддя, доки її, землю , продавати злочин.
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я підтримую, щоб 1 га Української землі коштував як в Європі.
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А как он будет так стоить без рынка (то, что нельзя ни купить не продать - НИЧЕГО НЕ СТОИТ) . И как это может быть без участия европейского капитала ?
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думаю, что ты тот который думкой богатеет, хотя это твоё право.
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"лава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас звернув увагу на те, що впровадження земельної реформи повинно принести переваги малим фермерам" - саме так!
Хоча, з іншого боку: ну, хоч би як: бо запровадження ринку оббігу земель с/г-призначення в Україні давно вже перезріло...
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І тут вже вас, дебіли, писком тицяють, що неможна такого робити.
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_Так цель вовсе не в какой-то якобы реформе. Что за навная глупость? Цель - урвать! Грандиозно, колоссально. Как там мурло в переписке попалось? Прибарахлиться...
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Так званий "ринок землі", який пропонує президент Зеленський - це базар рівня Латинської Америки 19-го століття.Так заявив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко в коментарі журналістам.
"Ми обговорювали в різних середовищах, з різними експертами положення цього законопроєекту. І реакція людей досить однозначна: в такому вигляді це не ринок, це не цивілізований обіг земель, це базар і Латинська Америка 19-го століття. Аби цього не було, люди і висловлюють свій протест. Правильно було б йти по всіх поправках, аби була дискусія, аби люди бачили і могли дати оцінку кожному політику, який голосує так чи інакше по цих позиціях", - сказав народний депутат.
Павленко зазначив, що сьогодні також буде розглядатися законопроєкт, який надає потенційну можливість повернення "ПриватБанку" Ігорю Коломойському. І додав, що спроби обміняти голоси так званої групи Коломойського за ринок землі в обмін на потенційне повернення "Привату" є неприпустимим.
"Є така інформація, що з подачі пана Дубінського обговорюється альтернативний законопроєкт, де передбачається компенсація. Пам'ятаєте пан Коломойський в інтерв'ю ще до того, як Зеленський став президентом, говорив: виплатіть мені 2 чи 3 мільярди, і я від вас відстану. Після того, як існує ціла низка досліджень, що ним було виведено понад 5 мільярдів доларів з країни - це неправильно, незаконно, нелогічно. І таке рішення не може бути підтримане", - зауважив політик.
https://prm.ua/zamist-tsivilizovanogo-rinku-zemli-zelenskiy-proponuye-bazar-19-go-stolittya-pavlenko/
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Зараз всю землю скуплять семіти, і почнеця "палєстіна"
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Найбільші українські земельні феодали
Назва компанії
Хто володіє або контролює
Оренда, тис. га
1
«Українські аграрні інвестиції»,
«Ренесанс Груп», Росія
Стівен Дженнінгс, основний власник та голова правління "Ренесанс Груп"
300
2
«Ленд Вест», «Дакор»
Данило та Михайло Корилкевичі, власники агрохолдингу "Ленд Вест компанії" та цукрового холдингу "Західна компанія "Дакор"
300
3
ММК ім. Ілліча
Володимир Бойко, генеральний директор ММЛ ім.Ілліча
240
4
«Нафком-Агро»
Олександр Кравчук, син першого президента Леоніда Кравчука, контролює компанію "Нафком"
220
5
Американська корпорація New Century Holdings
Джорж Рор, володіє декількома десятками агрогосподарств через мажоритарні частки в трьох українських СП
220
6
«Миронівський хлібопродукт»,
ТМ «Наша Ряба»
Юрій Косюк, власник групи підприємств "Миронівський хлібопродукт"; Ігор Тарасюк (ДУС), Юрій Мельник, міністр АПК
180
7
«Астарта-Київ»
Віктор Іванчик, Валерій Коротков -основні власники цукрового холдингу "Астрата-Київ" Олександр Садиков*
165
8
«Агротон»
Юрій Журавльов, власник групи "Агротон", в яку інтегровано 25 агропідприємств
150
9
Агрохолдинг «Мрія»
Іван Гута, власник агрохолдингу "Мрія"
150
10
«ПриватАгроХолдинг»
Ігор Коломойський,Геннадій Боголюбов, співвласники групи "Приват"
136
11
«Райз-Агро»
Віталій Цехмістренко,екс-депутат від НУ, власник холдингу "Райз"
135
12
Landcom International Plc
Ричард Спінкс, один із засновників групи "Райз"
115
13
«Євроінвестбуд»
Анатолій Камінський, віце-президент групи "Інсеко", екс-депутат облради від ПР, екс- голова Рівненської райдержадміністрації
107
14
«Агропродінвест»
Петро та Олексій Порошенко, контролюють групу "Укрпромінвест"
100
15
НПФ «Сінтал Д»
Микола Толмачів, співвласник Sintal Agriculture Public Ltd, основний бізнес будівельна компанія ТММ
100
16
«Цукровий союз «Укррос»
Сергій Федоренко , голова спостережної ради
100
17
«Укрзернопром-Агро»
Євген Ленг, Антон Шишкін -засновник холдингу "Укрзернопром"
100
18
Лотуре-Агро
Олександр Милай, контролює корпорацію "Лотуре"
90
19
Індустріальна молочна компанія
Олександр Петров, здійснює контроль
86
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С аграрного комплекса мы получаем 18 млрд евро, а можем иметь 180 млрд, - "Если мы поставим стратегию - создание всех условий для переработки агропродукции, торговли готовой продукцией, мы с 18 млрд евро (которые мы сейчас получаем от экспорта аграрного сырья) можем получить 180 млрд евро. Это вдвое больше, чем сегодняшний ВВП. Только с аграрного комплекса", - отметила она.
Она напомнила, что в Украине 42 млн гектаров сельскохозяйственной земли и только 20 тыс. фермерских хозяйств, но и они страдают от тяжелых налогов и рейдерства. Зато в соседней Польше действует 2,5 млн таких хозяйств.
Тимошенко отметила, что огромные пласты украинской земли прибрали к своим рукам десяток крупных корпораций. По ее словам, только семья президента располагает до миллиона га земли. Именно поэтому и государственная политика, как подчеркивает лидер "Батькивщины", направлена ​​на защиту аграрной олигархии, а не селянства.Источник: https://censor.net.ua/n3109418
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Уже і МВФ, і ЕС трохи завуальовано, але цілком зрозуміло висловились про намагання зеленої пошесті підірвати економічну і політичну стабільність держави безумним протисканням приватизації землі на таких самих безумних засадах і умовах. Але ці наркомани несповна розуму.
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Малим фермерам, та навіть середнім, і 100 га вистачить, але ж не 10 тисяч!!! А про реєстри вони забули (зара он тільки тестові запуски і то лише в кількох областях). Їм головне продаж, щоб дірку в бюджеті трохи зменшити (МВФ дулю показує) та кишені натрамбувать.
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Вроде видел когда то новость, что Грецию загнали в кредиты и потом землей забирали. Но это не точно! может то и фейк, а может и нет! не проверял новость, но такое видел!
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Якби все таки Зеленський посадив на потоки олігархів, зараз би не було такого визгу. Шавки Коломойського, Фірташа, Пінчука , Ахметова , Порошенка, всі встали на протидію Зеленському. З усіх ЗМІ ллється бруд.
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