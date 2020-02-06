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 Политика Украины
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Все про:пенсионеры (661) пенсия (1880) Донбасс (20614) Сивохо (14)

 Сивохо о неголосовании "Слуг народа" за пенсии для жителей ОРДЛО: "Верх цинизма! Саботаж политики президента!"

В среду, 5 февраля, народные депутаты отправили на доработку законопроекты, которыми предлагалось урегулировать вопросы выплаты пенсий жителям ОРДЛО. Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо раскритиковал такое решение, назвав это плевком 314 депутатов на пенсионеров Донбасса и саботажем политики Президента.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, передает Цензор.НЕТ.

"Верх цинизма! Саботаж политики президента! Наш президент - человек, который с первого дня борется за наших людей на неподконтрольной территории. Выстраивает с ними диалог. Делает первые шаги навстречу. Политика президента Зеленского - это политика примирения.

Как можно добиться мира, если сегодня 314 депутатов решили просто наплевать на пенсионеров Донбасса? Людей, у которых десятки лет стажа. Людей, которые всю свою трудовую жизнь платили налоги в казну государства Украина", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада провалила голосование за законопроект, предусматривающий право на пенсию для жителей ОРДЛО

Сивохо подчеркнул, что люди Донбасса - это люди труда.

"Многие рисковали собственной жизнью, ежедневно спускаясь под землю, работали на горячих и вредных производствах. Горняки, металлурги, медики, учителя… Они ЗАРАБОТАЛИ право получать пенсию! Опомнитесь, Слуги!" - резмировал советник секретаря СНБО.

Напомним, Рада "провалила" и отправила на доработку законопроект об выплате пенсий жителям ОРДЛО.

Сивохо о неголосовании Слуг народа за пенсии для жителей ОРДЛО: Верх цинизма! Саботаж политики президента! 01

Источник: https://censor.net.ua/n3174155
 
 
 Топ комментарии
 
Так ведь пиццу больше на шару жрать ему не где, кнуру вонючему.

Сивохо обвинил "Слуг народа" из-за отказа голосовать за пенсии жителям ОРДЛО: "Верх цинизма! Саботаж политики президента!" - Цензор.НЕТ 2231
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Сивоха забирай с собой Президента с его политикой и бегом в ОРДЛО.
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Похудело не только тело . Мозги тоже .
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Ну і не забуваймо, як Дамбас з 2014-го турбувався про своє майбутнє і "наповнював" Пенсійний фонд України.

Сивохо про неголосування "Слуг народу" за пенсії для жителів ОРДЛО: "Верх цинізму! Саботаж політики президента!" - Цензор.НЕТ 8430
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Поднимете над своей территорией украинский флаг -- тогда можно и о пенсиях поговорить.
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Та й то не одразу. "Люді труда" ще мають пенсійний фонд наповнювати. Гадаю, років зо п'ять.
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Верх цинизма это присутствие этой мрази Сивохо в СНБО !
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Треба Сивохє зайти у Пенсійний фонд і прочитати за яких умов дають пенсію. Я це читав і підписував, коли отримував пенсію.
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Як широко чупакабра малороська хлєбальник відкрила - закрий, бо РГДешка може залетіти.
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Обміняйте цього уйобка на когось з наших
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"Многие рисковали собственной жизнью, ежедневно спускаясь под землю" Источник: https://censor.net.ua/n3174155 доставая от туда: танки, грады,ствольную артиллерию, что бы стрелять по бойцам ВСУ, что бы выпустить 2 кассеты снарядов по Мариуполю. И за это им пенсию, 3,14здуй на хрен ущербное.
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Ни одной умной мысли не увидел на форуме. Все уцепились за пенсии. А на деле,там главное не это. А непонятное "примирение" с кем то. С кем оно хочет примиряться. Ежу понятно,что быдло там право голоса не имело. Ни на войну с Украиной. Ни на что либо еще. Решают не они. Они лишь продукт коечной готовки,который нужен для видимости демократии от народа. Но это не так. Поскольку правит там донецкая олигархия. Под видом пушилиных и прочих временщиков. Впрочем и в Украине та же херня. -только от другого клана олигархии. - Нам то и дело впихивают чуждые для нас тезисы и мы ничего не можем сделать кроме как покричать на этом форуме.Того же сивоху погнать вон ,разве в вашей власти ? ))
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Украина не получает ни копейки налогов из тех территорий, а именно за счет налогов рабочего населения выплачивают пенсии, получим обратно контроль над территорией и налоги в бюджет, тогда и Украина будет обязана выплачивать все социальные гарантии, а пока есть оккупанты ДНР и ЛНР они получают налоги, и их обязательства обеспечивать пенсии и другие соц выплаты населению проживающему на территории которую они контролируют.
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