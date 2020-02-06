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 Зеленский хочет быстро распродать землю, чтобы залатать дыры в бюджете, - Сюмар о земельной реформе

Законопроект об обороте рынка земель, который продвигают сегодня в Верховной Раде, не имеет ничего общего с эффективным рынком земли, он не защищает ни селян, ни сами земли, ни государственные интересы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Виктория Сюмар.

По ее словам, фракци "Европейская солидарность" подготовила пакет поправок.

"Это 37 поправок, которые имели целью внедрение системных изменений, - защита интересов селян, защита земли и создание агрорынка. Однако ни одна наша поправка не была учтена", - сообщила нардеп.

"Что осталось сегодня в законопроекте и нас очень серьезно беспокоит? Этот законопроект на самом деле не прописан под рынок земли. Он прописан под то, как за бесценок скупить земли государственного значения. В стране сегодня 8 млн гектаров государственных земель. Комитет отказался даже написать минимальную цену, по которой может быть продан гектар такой государственной земли. Система аукционов и как они будут происходить, не прописаны в этом законе. Земельный банк, который бы давал возможность селянам взять кредит под собственные паи для того, чтобы докупить например земли государственного значения и строить фермерские хозяйства, в этом законе не прописан"", - подчеркнула Сюмар.

Нардеп подчеркивает, что нет и защиты самой земли. 

"И ключевое. Государство, когда продает государственную землю, к покупателю не выставляет ни одного требования и фактически, если он истощит эту землю, зальет ее пестицидами, ядом, и будет отравлять украинские села, после этого не наступает никакой ответственности. Нельзя эту землю забрать назад", - отметила Сюмар.

"Это латиноамериканская модель, которая не имеет ничего общего с европейским рынком земли. Которая не имеет ничего общего ни с польской, ни с французской эффективными моделями землевладения", - объясняет Сюмар.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174153
 
   
 Топ комментарии
 
Это как с собакой, а в следующем году где вы землю возьмете?
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Это как с собакой, а в следующем году где вы землю возьмете?
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какой то не кошэрный... Зеленський хоче швидко розпродати землю, щоб залатати дірки в бюджеті, - Сюмар про земельну реформу - Цензор.НЕТ 3879 печалька жаль... абортировать надо было кого то 43 года тому назад...
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Но ведь это несчастье можно было предвидеть и остановить!
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багато ще хворих на сосіалізьм-камуняцтво в Україні.. саме вони ведуться на проплачену агробаронами пропаганду против продажі землі. Бо як земля стане ТОВАРОМ то моментально підвищеться кількість виробників і 30% шалених прибутків а саме "чорного нала" агробарони втратять Зеленський хоче швидко розпродати землю, щоб залатати дірки в бюджеті, - Сюмар про земельну реформу - Цензор.НЕТ 7607
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А когда уже нечего будет продавать ?
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у них к этому времени уже всё будет ништяк и виллы в Омане...........
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Знаю одного чувака що біг голосувати за ЗЕ, аж спотикався. Тепер каже що не може ні чути його, ні бачити. Лох должен страдать!(С)
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Так через тих лохів і ми страждаємо. Вони ж і нашу державу знищують. Сьогодні вже прочитала коментар від затятого адепта галабородька- зеленского. "А что опозиция не будет трибуну блокировать?"
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С олигархов будут брать налог ценными породами собак.
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тут и без Сюмара все понятно. После продажи земли - трава не рости.
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Зебілів попереджали про це, та їм сподобався чувак на лісапеті і лохи побігли голосуати за нього.
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Остановите зелёных полудурков! Это уже даже не рабство - это классический ГЕНОЦИД!!!
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Не треба було за них голосувати, а тепер вас зробили 73%.
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Як зупинити, таку жаданну ідіотами, "монобільшість"? Тепер їм ніякі "порохоботи" не завадять проср.ти Україну
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таварічс е-зеленське може отримати е-зди по е-балу
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Я так понимаю, что как только что-то готовится критически важное для страны, для народа - Володенька по тихому смывается из столицы, типа: я не я и хата не моя ... хотя ка кпоказала практика, все что сейчас твориться в стране связано именно с его неумелым руководством
и ... слов нормальных для выражения нет! Что это за президент, который в такой ответственный момент по тихому смывается открыть какой-то там "свечной заводик" который важнее чем вопрос рынка земли ... а я всех своих друзей, голосовавших за зеленую плесень предупреждал, добром это не кончится ... ну они сейчас уже в полном АХУ...Е!!!
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Неумелым руководством? Смешно. И нелепо путать злые намерения с ошибкой.
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выбор ещё есть: вода, жилплощадь, электричество для котов зарезервировано, отопление, транспортировка за электричество (пока не подорожала).
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Законопроект об обороте рынка земель, который продвигают сегодня в Верховной Раде, не имеет ничего общего с эффективным рынком земли, он не защищает ни селян, ни сами земли, ни государственные интересы. Источник: https://censor.net.ua/n3174153
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Це було одразу зрозумілим, бо в Україні майже нічого не працює, а зевлада постійно бере борги.
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Читала, что когда рашка (при царе еще) нуждалась в деньгах, то типа сдавала в аренду свои войска. Отак и эта власть профанов распродаст все что есть, а потом людьми будет торговать. Пора гнать на ростов, иначе будет беда.
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Спасите - помогите , у Петюни и его дружков из Винници и не только халявные земли (бесплатно у государства "арендуемые") - отберут - ГРАБЕЖ!!!! И селяне смогут их продать тем, кто за "спасибо" - уже в аренду не отдаст - ГРАБЕЖ!!!
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Про бесплатно-не звезди!!! Любой нормальный бизнесмен, всегда старается выстроить вертикаль. Ахметов от шахты до эл станции, экспортер мяса птицы от земли и комбикорма, кондитерка- земля, свекла, сахар, масло, мука, жулик-от Приватбанка и лохов с бабками, до недвижимости и компаний в США, через оманские офшоры! Но ты думай о себе= если кто то купит землю, за своИ или кредит, ты оплатишь это удовольствие ценой в продуктах.
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хотелось бы услышать мнение лидара фракции по этому вопросу
подозреваю шо он в это время занят просмотром кадастровой карты Украины
если сегодня/завтра закон примут значит уже всё поделено
так шо пересечним громадянам можно не хвилюватися
нiчого не зминеться
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Малоросс, лучше "лидер фракции", как украинский производитель, скупит что-то, по закону Моники, чем кукловод Моники скупит на перепродажу.
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Петрові голодні шавки завивають з підворотні )))
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Единственное место, где можно спрятаться от зебилов предлагающих рассчитываться за коммуналку борзыми щенками.
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Пусть лучше собаку продаст, чтобы залатать дыры в бюджете
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Да начнёться дерибан !!!! .... срочно нужно залатать дыры в бюджете Коломойского !!!!
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Малороссы управляемые бараном, продаёте земельку приедут дельцы которые скупят вашу Земельку за бабки через братьев своих младших с украинским гражданством, через супруга или супругу, можно брак заключить за тридня . Уже и воевать не надо, правильно Лавров сказал "Зеленский выполняет все наши хотелки".
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прально. швиденько продати все що можна, і з казною звалити...в ізраїль на пмж, чи в ростов! там дууже ******* *жертв антисемітизму та русофобії * з чемоданами бабла
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ПОЛОВИНА ЗЕМЛИ ИТАК УЖЕ РАЗВОРОВАНА! ХВАТИТ УЖЕ СКУЛИТЬ! НИКТО НЕ ЗАСТАВЛЯЕТ ВАС ПРОДАВАТЬ СВОЙ КУСОК ЗЕМЛИ, НО БОЛЬШИНСТВО СКУЛЯЩИХ НЕ ИМЕЮТ НИ КЛОЧКА ЗЕМЛИ!
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Зелемойский же пообещал государство в смартфоне, про государство вне смартфона никто не говорил
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Дозволити жидам продати українську землю - це означає знищити українську націю! Якщо вам не байдуже, їдьте до Верховної Ради!
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падлы,понапридумывали правил поведения.морали...регламент какой то...

Зеленський хоче швидко розпродати землю, щоб залатати дірки в бюджеті, - Сюмар про земельну реформу - Цензор.НЕТ 8270
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Товарісчі Зє, не мовчіть. От вам класний слоган для хорового мичанія: «А Порошенко продав би не тільки землю, а й воду !!!!»
Давайтє, запєвайтє.

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Нет продаже квартир.Верните квартиры в собственность государства
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Нет продаже мозгов, т.к. малороссам нечего продавать.
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отакої... ДЕБІЛИ-совки а-ля сцюмар ТУПО не розуміють різницю між правом ВЛАСНОСТІ та правом КОРИСТУВАННЯ Зеленський хоче швидко розпродати землю, щоб залатати дірки в бюджеті, - Сюмар про земельну реформу - Цензор.НЕТ 8756
ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ всі ті агробарони ЗАВИЮТЬ в судомах... Їм же ж ті землі на яких вони хазяйнують в лапи не попадуть.. А ПЛАТА ЗА АРЕНДУ ЗЕМЛІ буде вже інша... і КРАСТИ-ЗЛОВЖИВАТИ на"нічійній"землі вже не вдасця Зеленський хоче швидко розпродати землю, щоб залатати дірки в бюджеті, - Сюмар про земельну реформу - Цензор.НЕТ 8756
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А Сюмар хотела с Пэтрухой в офшоры, бл..... в офшоры, а так хоть какая то польза будет народу.
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О, Мурлослав объявился, рад. Экзамен переношу на потом, прости, долго ждал, но есть дела по важней, родину распродают и выпить некогда.
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А бумажку свою засунь собі в одне мєсто.
Завдяки таким як ти у Раді, монобільшість СН, і вони сцяли на твою «наглядную агітацію».
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Это нелох в 42 года продаст землю кое как закроет дыры, а потом что будет продавать? Гнать в шею клоуна и его подтанцовку! Дальше будет хуже!
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Вита, медленно её уже тридцать лет и три года продают и всё никак!
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Але ж вас попереджали! Вам все рожовували! -НІ! І пипець!
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Ну на полгода можно залатать ,ну на год Зеленський хоче швидко розпродати землю, щоб залатати дірки в бюджеті, - Сюмар про земельну реформу - Цензор.НЕТ 72а потом чем латать ???
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Вводити ринок землі в державі з повністю корумпованими судами-це колективне самогубство!!! Просніться вже там, ідіоти!
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ну продаст в этом году 95 тое шапито землю, а в следующем году шо они будут продавать? свои почки? или собак с кошками?
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"Зеленский хочет быстро распродать землю, чтобы залатать дыры в бюджете, - Сюмар о земельной реформе" - чтобы иметь деньги надо что-то изготовить, а после продать. Если нет ума организовать производство чего-то, что можно после продать, то надо продавать то, что ещё осталось ценное, чтобы удержаться в кресле и воровать до конца срока на который избирались. То, что мама Римма говорила - "он не будет воровать и не даст никому воровать" - то брехня. Если бы не воровали, мы бы не были нищими как при Порошенко. Немножко зарплаты и пенсии повысили и сразу же компенсировали это тарифами.
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ну это уже вообще кошмар,народ против а они все распродать.ну и кто у кого слуги.Хватит уже прислуживать иностранцам.пора начинать работать а не продавать,менеджеры чертовы еще своими руками не построили ничего ,а с космической скоростью спешите все продать
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А отдать каждому жителю его часть земли -это более правильно .И пусть человек сам решит ,что с частью своей частной собственности делать.Сингапур-налог от 0%до 17 % максимум -видим огромный рассвет экономики,этого государства .Украина -ОТ 18%+1.5%+22.5%+вездесущий ндс 20%.=62% ,(сам зеленский таких налогов никогда не платил-засветился на оффшорах и собственностью за бугром ) ).И теперь будь ты **** хоть рыжей мартышкой, хоть зеленожопым шимпанзе ,хоть космонавтом обосранным-теневая экономика государству обеспечена .После такой суммы налога -62% -государство живёт и работает в подполье-75% в тени .Зелёный жид хочет продать не своё ,а денежки без налогов присвоить себе . И каждому жителю пофиг ,какие золотовалютные резервы в казне -каждый человек оценивает своё личное состояние, и свой карман .Вот строишь ты дом на 100 квартир и построил -теперь в налог государству ты обязан отдать 62 квартиры, просто так -налоги ! И тот кто умеет строить дома на сто квартир посылает зелёных жидов - на йух и строит так ,чтобы мартышкам у власти досталось ноль целых йух десятых налогов.При таком налогообложении страна не живёт -она чахнет-вы зеленожопые обезьяны это понимаете? .Свободный производительный труд в Украине -отсутствует .Всё химия ,всё из под полы ,всё в конвертах .
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Зелёная банда продаёт чужое, не спросив владельца. Это преступление и Зеленский, у которого есть диплом юриста, это хорошо знает. Преступник должен сидеть в тюрьме. Земля принадлежит народу и чтобы продать народную собственность, нужно получить согласие народа на референдуме. Все кто за продажу земли без референдума преступники.
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