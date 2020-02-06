 Зеленский хочет быстро распродать землю, чтобы залатать дыры в бюджете, - Сюмар о земельной реформе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Виктория Сюмар.
По ее словам, фракци "Европейская солидарность" подготовила пакет поправок.
"Это 37 поправок, которые имели целью внедрение системных изменений, - защита интересов селян, защита земли и создание агрорынка. Однако ни одна наша поправка не была учтена", - сообщила нардеп.
"Что осталось сегодня в законопроекте и нас очень серьезно беспокоит? Этот законопроект на самом деле не прописан под рынок земли. Он прописан под то, как за бесценок скупить земли государственного значения. В стране сегодня 8 млн гектаров государственных земель. Комитет отказался даже написать минимальную цену, по которой может быть продан гектар такой государственной земли. Система аукционов и как они будут происходить, не прописаны в этом законе. Земельный банк, который бы давал возможность селянам взять кредит под собственные паи для того, чтобы докупить например земли государственного значения и строить фермерские хозяйства, в этом законе не прописан"", - подчеркнула Сюмар.
Нардеп подчеркивает, что нет и защиты самой земли.
"И ключевое. Государство, когда продает государственную землю, к покупателю не выставляет ни одного требования и фактически, если он истощит эту землю, зальет ее пестицидами, ядом, и будет отравлять украинские села, после этого не наступает никакой ответственности. Нельзя эту землю забрать назад", - отметила Сюмар.
"Это латиноамериканская модель, которая не имеет ничего общего с европейским рынком земли. Которая не имеет ничего общего ни с польской, ни с французской эффективными моделями землевладения", - объясняет Сюмар.
и ... слов нормальных для выражения нет! Что это за президент, который в такой ответственный момент по тихому смывается открыть какой-то там "свечной заводик" который важнее чем вопрос рынка земли ... а я всех своих друзей, голосовавших за зеленую плесень предупреждал, добром это не кончится ... ну они сейчас уже в полном АХУ...Е!!!
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Це було одразу зрозумілим, бо в Україні майже нічого не працює, а зевлада постійно бере борги.
подозреваю шо он в это время занят просмотром кадастровой карты Украины
если сегодня/завтра закон примут значит уже всё поделено
так шо пересечним громадянам можно не хвилюватися
нiчого не зминеться
Давайтє, запєвайтє.
...
ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ всі ті агробарони ЗАВИЮТЬ в судомах... Їм же ж ті землі на яких вони хазяйнують в лапи не попадуть.. А ПЛАТА ЗА АРЕНДУ ЗЕМЛІ буде вже інша... і КРАСТИ-ЗЛОВЖИВАТИ на"нічійній"землі вже не вдасця
Завдяки таким як ти у Раді, монобільшість СН, і вони сцяли на твою «наглядную агітацію».