 Зеленский хочет быстро распродать землю, чтобы залатать дыры в бюджете, - Сюмар о земельной реформе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Виктория Сюмар.

По ее словам, фракци "Европейская солидарность" подготовила пакет поправок.

"Это 37 поправок, которые имели целью внедрение системных изменений, - защита интересов селян, защита земли и создание агрорынка. Однако ни одна наша поправка не была учтена", - сообщила нардеп.

"Что осталось сегодня в законопроекте и нас очень серьезно беспокоит? Этот законопроект на самом деле не прописан под рынок земли. Он прописан под то, как за бесценок скупить земли государственного значения. В стране сегодня 8 млн гектаров государственных земель. Комитет отказался даже написать минимальную цену, по которой может быть продан гектар такой государственной земли. Система аукционов и как они будут происходить, не прописаны в этом законе. Земельный банк, который бы давал возможность селянам взять кредит под собственные паи для того, чтобы докупить например земли государственного значения и строить фермерские хозяйства, в этом законе не прописан"", - подчеркнула Сюмар.

Нардеп подчеркивает, что нет и защиты самой земли.

"И ключевое. Государство, когда продает государственную землю, к покупателю не выставляет ни одного требования и фактически, если он истощит эту землю, зальет ее пестицидами, ядом, и будет отравлять украинские села, после этого не наступает никакой ответственности. Нельзя эту землю забрать назад", - отметила Сюмар.

"Это латиноамериканская модель, которая не имеет ничего общего с европейским рынком земли. Которая не имеет ничего общего ни с польской, ни с французской эффективными моделями землевладения", - объясняет Сюмар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Опыт Януковича показывает - это очень плохо заканчивается", - заявление фракции ЕС о вручении подозрения нардепу Федыне. ВИДЕО