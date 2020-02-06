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 Политика Украины
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 Поддержим законопроект о земле, если учтут 5 наших поправок, - нардеп от "Голоса" Цабаль

Народный депутат от фракции "Голос" Владимир Цабаль заявил, что фракция будет поддерживать законопроект об открытии рынка земли, если учтут 5 их поправок.

Об этом он рассказал в кулуарах парламента в комментарии Цензор.НЕТ.

"Закон короткий, в нем около 20 статей. К ним мы подали 5 правок: о фонде развития сельских территорий - чтобы деньги шли от продажи государственных земель в этот фонд; о финансировании фермеров - чтобы государство обеспечило доступ к финансам малым фермерам на покупку, чтобы не только крупные агрохолдинги могли покупать землю; об этапности - чтобы сначала (продавали. - Ред.) физлицам, а затем юрлицам; о 50-километровой зоне - чтобы там не могли покупать землю иностранцы, даже если будет референдум. Если эти вещи будут учтены, мы готовы его поддержать. Потому что тогда этот закон будет достаточно защищать мелких фермеров, пайщиков, и государственные интересы. Если эти вещи не будут поддержаны, мы не готовы поддерживать закон в том виде, в котором он есть ", - сказал Цабаль.

Он добавил, что кроме поддержки 5 поправок "Голоса", для них важно еще, чтобы в законопроекте не появились лоббистские поправки.

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Напомним, Верховная Рада Украины 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10). Проект закона предусматривает отмену запрета на продажу земли с 1 октября 2020 года.

20 декабря Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Комитету ВР по вопросам аграрной и земельной политики провести девять заседаний до 10 января 2020 года для рассмотрения предложений и поправок, поступивших во время подготовки ко второму чтению законопроекта №2178-10. Всего в Верховной Раде были зарегистрированы более 4,6 тыс. поправок к законопроекту.

Источник: https://censor.net.ua/n3174152
 
   
 Топ комментарии
 
Они и без партии вытика проголосуют. Надо выходить против продажи родины.
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Вакарчук, ти виконуєш вказівки Сороса? Навіть якщо приймуть твої правки, їх всеодно не будуть дотримуватись. Спочатку треба очистити країну від ворогів українського народу, а потім думати, що з землею робити.
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Они и без партии вытика проголосуют. Надо выходить против продажи родины.
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Вакарчук, ти виконуєш вказівки Сороса? Навіть якщо приймуть твої правки, їх всеодно не будуть дотримуватись. Спочатку треба очистити країну від ворогів українського народу, а потім думати, що з землею робити.
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Маріонетка соросівська ти, Славік. Позор нації.
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Нет продаже квартир.Верните квартиры в собственность государства
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Нет ничего неожиданного. Главный финансист партии Голос банкир Фурса, который есть ярый и истеричный сторонник рынка земли.
Личные манипулятивно-циничные цитаты Фурсы: "Бабушка хочет свою землю продать", "Если продают квартиры, то надо разрешить продавать и землю". Продажные твари этот "Голос".
Какого хрена это тупой певец полез в политику. Если бы не он, то в парламент прошли бы несколько партий в которых эти твари отобрали голоса и которым не хватило совсем немного. Эти партии точно были бы против рынка земли и вообще были бы лучше. Этот человек для меня больше и как певец не существует.
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"Бабушка хочет свою землю продать", "Если продают квартиры, то надо разрешить продавать и землю"

и шо тут манипулятивного? весьма логичные и правильные вещи
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Еще бы соросята не поддержали рынок земли. А создание разнообразных "фондов" - это ж вообще золотая жила.
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ну тут на такой пирог соросята налетят вместе с плесенью, Славко в Йеле это проходил, хоть и не Трускавец конечно, но кое что.
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Земля давно в частной собственности. У кого нет пая, ему должно быть все равно, хочет ли владелец земли сам ее возделывать, сдать пай в аренду или продать его другому желающему. Ничего не изменится и для владельцев паев - захотят продадут, не захотят - не продадут. У горожанина есть квартира - его частная собственность, у селянина есть пай земли - его частная собственность, что со своей собственностью делать - решает владелец - самому жить, сдать в аренду или продать. Или пусть завтра государство введет мораторий на продажу квартир и домов, почему только селяне не могут продавать свое частную собственность?

Когда только землю распаевали, земля тот час перестала принадлежать всем украинцам, она стала принадлежать конкретным владельцам паев.
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5 поправок - это 5 лямов зелени што ли? Путаюсь я в этом сленге.
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Голос показал свою никчемность, как на трибуне мямля так и в зале, голосовать можно только по формату Польши , 500 га в одни руки и только для украинцев, кто жил не меньше последних десяти лет в Украине, через договор позыки или через аренду, на 50 лет сдадут, только баранам понятно ЭТО ЗАКОН ДЛЯ ОЛИГАРХОВ С УКРАИНЫ И НЕ ТОЛЬКО ПРОСТОЙ УКРАИНЕЦ НЕ СМОЖЕТ КУПИТЬ 10 000 ГА
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Этим Вакарчуковским негодяям до лампочки, что все село, в том числе и фермеры, категорически против продажи земли. Люди проголосовавшие за этих негодяев совсем на другое рассчитывали отвернувшись от других более лучших партий, вследствие чего те партии недобрали совсем немного голосов и не прошли в парламент. Люди голосовашие за них только думали: Это же Вакарчук!!!
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та шо вы рассказываете. я вот собственник пая и я категорически ЗА рынок земли. для меня эти 2 га посреди поля - неработающий актив
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Голос насправді виявився лише тихим пшиком з віслючої дупи
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