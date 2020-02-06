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Все про:Зеленский (4502) презентация (73) Дія (1)

 "У нас будет е-страна", - Зеленский представил государственное мобильное приложение "Дія". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 февраля, презентовал государственное мобильное приложение "Дія".

"Насколько мне известно, Украина стала третьей страной Европы, у которой есть что-то похожее. Поздравляю нашу страну", - заявил Зеленский во время презентации, передает Цензор.НЕТ.

Видео 5 канал

"Государство должно быть для человека просто удобным сервисом, а самое главное - простым и понятным. Сегодня мы делаем шаг на пути к этой цели - презентуем мобильное приложение "Дія", - отметил Зеленский.

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По его словам, его цель как президента - "сделать так, чтобы все отношения с государством человек мог осуществлять при помощи обычного смартфона и интернета". В том числе это касается электронного голосования на президентских, парламентских и местных выборах. "Это вызов, амбициозный, но достижимый", - сказал президент.

"Каждый хотя бы раз в жизни пытался взять справку или оформить какое-то разрешение. Все мы были жертвами условной Тамары Ивановны в маленьком окошке, у которой вечно плохое настроение и всегда короткий день. Все мы встречали условного Виктора Петровича, которому нужно что-то занести, чтобы получить его подпись. Государство это меняет", - отметил он.

По его словам, на пути к информатизации есть много препятствий, но "у меня есть воля, а значит у нас будет е-страна".

Это мобильное приложение, которое позволит хранить документы (например, водительские права и техпаспорт) в электронном виде и упростит пользование государственными услугами онлайн. Скачать приложение можно по следующим ссылкам для Google Play и Apple Store.

Источник: https://censor.net.ua/n3174148
 
   
 Топ комментарии
 
чем хреновее дела-тем больше обещаний про то что будет...
и никаких воспоминаний про то,что было.тем более про то,что есть.
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у нас уже Зе!-страна непуганых идиотов.
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У кацапов уже был е-мобиль. Ты им решил преподнести е-страну. Ублюдок тупой.
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Есть, но если просто искать в поиске не находит ничего. Если перейти по ссылке из статьи то найдется... Вот только на данный момент это, представленое с таким пафосом, приложение представляет из себя НЕПОЛНУЮ базу данных водительских удостоверений...
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вчера столько говорили про личный кабинет водия, который давным давно работает и кстати неплохо работает)))
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Лікарі не тримають пацієнтів просто так. Не виставляй лікарів за ідіотів, дурню. Якщо ти ідіот - то патологія, а не достоїнство.
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Сам дурень! Знаю випадок що родич заввідділу взагалі жив у лікарні "просто так"
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А как буква "е" расшифровывается в данном случае?
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е -на самом деле с двумя крапочками сверху - е-мое-страна!!
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"У нас будет е-страна"

Е-страна - слово Украина он ненавидит..., как и ее символы...
снова ни флага, ни значка...
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ненавижу читающих голов.
ему написали и он это читает.
крайне мало политиков(Зели не касается) шо сами себе если и писали тексты, то в виде нотаток.(упоминаний ключевых разделов)
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"У нас будет е-страна", - Зеленский". Вопрос: а зачем? У нас уже есть зЕ-дебил! Боливар не выдержит двоих.
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"У нас будет е-страна", - Зеленский". Вопрос: а зачем? У нас уже есть зЕ-дебил! Боливар не выдержит двоих.
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Чем бы дите не тишилось. Бюджет минус 25 прцентов, падение пром призводства по 7-8 процентов в месяц, а Главковерх показывает какая колбаса будет в телефоне.
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Как это "какая"? Обыкновенная... С "заголённой крайней плотью" и вертикальной щелью, на торце и курчавыми волосами - в "месте крепления"...
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Сейчас невозможно дозвонится никуда,ни в больницу,ни в банки,ни провайдерам, не передать данные по жкх,часами играет музыка,и голос робота,все операторы заняты,ждите,а потом отключение,и набирай по новому.
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подрабатывает рекламным агентом??
оклад маленький?
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Хтось може пояснити, про що той е-банько белькоче? 😕
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Да, как бы, уже надоело жить в е-стране... Хочется пожить в нормальной....
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А "е-страна" - это что именно? Я так думаю, это от словосочетания ".б твою мать!!!"... Потому что ни от "оцифровывания госуслуг" "Самокатчика", ни от заяв "Короля -Віслюка "сделать так, чтобы все отношения с государством человек мог осуществлять при помощи обычного смартфона и интернета". В том числе это касается электронного голосования на президентских, парламентских и местных выборах. "Это вызов, амбициозный, но достижимый", в карманах у людей денег не прибавится, а, наоборот, "выдует" ещё больше...
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После правления этой шоблы может только и остаться е-страна в смартфоне, дай Бог чтоб я ошибался.
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проблема с установкой с телефона в Плей маркете такой проги Дия нету а зайдя по ссылке цензора я с компа активировал установку ...танцы с бубном а что вы хотели от клоунов... и в проге только регистрация ТС видна и все
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У нас скоро будет RU страна с таким уй*бком вместо президента(((
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"У нас будет е-страна"..."

е-страна это е..ная?
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Зеленський вибув з Розсміши Смішного і з ОПи. Просто дебіл.
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е-страна, но с дырой в бюджете. короче зе-страна
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я когда получал загранпаспорт, то мне сотрудницы помогли заполнить анкету, а по телефону я бы репу чесал. и работали они достаточно быстро, задержка вышла когда паспорта печатали.
и сейчас есть пожилые люди, которые пенсию на карточку не желают получать... а вы говорите в смартфоне
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це щось на зразок пристрою для спілкування з диспечером в ліфті радянської девятиповерхівки який навіть не приєднаний до живлення
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І як ми це "на хліб намажем"? Особливо пенсіонери, які навіть смартфонів не мають, а користуються ще досі кнопочними телефонами? А в деяких віддалених поселеннях навіть немає покриття нормального?
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ДІОООСіЯ этим всё сказано, клоуны...
если похвастаться нечем, хвастайся смартфоном
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