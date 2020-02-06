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Все про:Луганщина (4273) приговор (828) референдум (1257) СБУ (14327) сепаратизм (11217)

 Суд приговорил к 7 годам бизнесмена с Луганщины за организацию и проведение "референдума о независимости ЛНР"

К 7 годам заключения заочно приговорен коммерсант с Луганщины, уличенный Службой безопасности Украины в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что в мае 2014 года местный предприниматель принимал активное участие в организации и проведении в Попасной псевдореферендума о так называемой "самостоятельности ЛНР". Злоумышленник подбирал кандидатуры представителей "участковых комиссий", координировал их деятельность и занимался доставкой бюллетеней. На митингах он призвал к отделению Луганской области от Украины.

Оперативники спецслужбы задокументировали факты противоправной деятельности фигуранта. После освобождения Попасной силами антитеррористической операции он бежал во временно оккупированный Луганск, где занял должность "помощника депутата парламента" так называемой "ЛНР".

По материалам следователей СБУ Новоайдарский районный суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и исполнения приговора.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174146
 
   
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так его еще задержать надо..ну разве что когда приедет пенсию оформлять..лет через двадцать...в надежде что про него все забудут
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как оказалось очередной пук в лужу(
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От, що ми можемо, так це засуджувати заочно, гордо вип'ячуючи підборіддя! Але коли реально специ ловлять відвертого сепаратюгу, то тут же - на нічний домашній арешт, з обов'язковим, в майбутньому, умовним терміном покарання, або тягнути слідство, щоб вийшов по закону Савченко прямо в залі суду. "It's Ukraine baby!" (c)
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его нет, активы, кто-то связаный с судьей,уже себе прихватил.
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